Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2016, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29декабря
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 09:22 0

Слабый снег, до 32 градусов мороза: прогноз погоды в Приамурье на 29 декабря

Слабый снег, до 32 градусов мороза: прогноз погоды в Приамурье на 29 декабря
Фото: vk.com

Переменная облачность, местами по востоку – слабый снег. Такую погоду прогнозируют синоптики Амурского гидрометцентра на четверг, 29 декабря. Территория области окажется во власти западного ветра, который разовьёт скорость до 6, местами до 12 метров в секунду.

При этом температура воздуха в южных районах опустится до 16–21 градуса ниже нуля, в северных – от 18 до 23 градусов со знаком минус, местами похолодает до 32 градусов мороза.

В 6 часов утра в Благовещенске было –20 градусов, северо-западный ветер дул с силой 4–5 метров в секунду. Днём в городе ожидается переменно облачная погода, осадков не предвидится. Западный ветер разовьёт скорость до 6–11 метров в секунду. Уличные термометры покажут 15–17 градусов ниже нулевой отметки.

Просмотров всего: 71

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

Слабый снег: прогноз погоды в Амурской области на 28 декабря
Общество 1

Ясно, от 19 до 23 градусов мороза: прогноз погоды в Амурской области на 27 декабря
Общество

Ночью – до 30 градусов мороза: прогноз погоды в Амурской области на 27 декабря
В России и мире

Ученые: жара на Северном полюсе способна разрушить экосистему Земли