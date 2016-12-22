Слабый снег, до 32 градусов мороза: прогноз погоды в Приамурье на 29 декабря

Фото: vk.com

Переменная облачность, местами по востоку – слабый снег. Такую погоду прогнозируют синоптики Амурского гидрометцентра на четверг, 29 декабря. Территория области окажется во власти западного ветра, который разовьёт скорость до 6, местами до 12 метров в секунду.

При этом температура воздуха в южных районах опустится до 16–21 градуса ниже нуля, в северных – от 18 до 23 градусов со знаком минус, местами похолодает до 32 градусов мороза.

В 6 часов утра в Благовещенске было –20 градусов, северо-западный ветер дул с силой 4–5 метров в секунду. Днём в городе ожидается переменно облачная погода, осадков не предвидится. Западный ветер разовьёт скорость до 6–11 метров в секунду. Уличные термометры покажут 15–17 градусов ниже нулевой отметки.

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#погода

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