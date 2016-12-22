Фотосессия для заключенных: обзор прессы

Фото: diabetjapan.ru

Когда в России разрешат платить налоги за других людей; картины какого художника вернутся в музей; что сделает Трамп с указами Обамы – какие газеты рассказывают сегодня об этих и других не менее интересных новостях, читатели узнают, прочитав обзор, подготовленный ведущим «Авторадио-Благовещенск» Павлом Савинкиным.

Об этом пишут все

«Комсомольская правда» сегодня несколько страниц посвятила трагедии с лайнером Ту-154 – публикуются фотографии погибших, называются предполагаемые причины катастрофы.

Еще газета предупреждает, что, чем ближе Новый год, тем дороже продукты. Получается, 31-го будет ценовой пик. Так что, имеет смысл потерпеть до посленовогодья, до спада ажиотажа.

Еще пишут, что вот-вот и «наш Трамп», официально взойдя на американский престол, отменит указы Обамы. И мы опять заживем с Америкой дружно, и уже вместе будем делить мир.

Напишут же такое

В «Российской газете» прямо на первой полосе написано: «С 30 декабря 2016 года в России разрешено платить налоги за других людей». И в мыслях, как бы стать «другим человеком», Павел Андреевич оставляет подробности на рассмотрение читателям. А сам начал раздумывать, о чем прочесть в первую очередь – о том, что гордума Саратова объявила благодарность экс-мэру, отсидевшему срок за взятки, или о том, что в следующем году с Восточного проведут два старта… Решил, что лучше остановиться вообще на других публикациях.

Также в номере

В других публикациях рассказывается о том, что пойманы грабители, укравшие из дома-музея Левитана картины классика. Сработали за 7 минут. Промышляли не только произведениями искусства – не гнушались ограблением банков и нападениями на инкассаторов. Собственно, на этом и попались. А картины у них нашли уже, что называется, попутно,– не успели сбагрить…

В другой статье говорится о том, что Министерство юстиции расширило перечень услуг для заключенных. К примеру, теперь сиделец может даже заказать фотосессию на память о колонии. Об остальном – в «Зоне с удобствами».

Очень интересно

«И Трамп, и взятки, и любовь» – так называется материал Елены Павловой, главного редактора «Амурской правды», побывавшей на пресс-конференции В. Путина. Читатели узнают, какими способами пытались журналисты привлечь внимание президента страны, чтобы задать свой вопрос, узнаете, кому больше в этом смысле повезло. Скажу сразу, дальневосточникам как раз и не повезло… Прочтите, интересно.

Вам статья

Еще «Амурка» называет сегодня главные события уходящего года. Вздохнув с некоторым сожалением по поводу скоротечности времени, окунемся с газетой в воспоминания, в которых увидим приезд Терешковой и Леонова на запуск ракеты с Восточного, нашествие медведей, участие в шоу «Голос. Дети» благовещенского школьника Литвинова, разрешение торговли алкоголем до 23-х часов – в общем, много хорошего было…

На посошок

И посошок тоже из «Амурки». С особым интересом обозреватель прочел материал Екатерины Гвоздовской «Куриная «Санта-Барбара». В канун Года петуха корреспондент газеты побывала на «Амурском бройлере» и выяснила особенности семейных взаимоотношений птиц. Оказывается, у каждого петуха есть свой гарем, и не дай бог чужому петуху посягнуть на честь чужой курицы! В своей любви петух должен, не жалея себя, ублажать курочек, иначе потолстеет. А полнота приводит к преждевременному забою. Кто это осознает – трудится в поте лица. Или как там это у петухов называется…

«Вообще, у птиц все, как у людей – любовь, измена, выяснение отношений, труд… – размышляет Павел Савинкин. – И до пенсии также не все доживают».

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