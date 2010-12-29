Благовещенец в пятый раз победил на «Слабо?»: история Приамурья

2010 год. 29 декабря благовещенец Евгений Калинин в пятый раз стал победителем рубрики «Слабо?» программы «Сам себе режиссёр». В 2009-м он решил встретить Новый год дважды: cначала 31 декабря, а потом и по восточному календарю – в феврале 2010-го. При этом он решил пересечь по Амуру российско-китайскую границу. Последнее воплотить не удалось: сотрудники пограничного управления не дали на это разрешения.

29декабря 1932 года в Благовещенске прошла X городская партийная конференция. На ней собравшиеся обсудили доклад горкома партии «О районировании и задачах парторганизации».

***

1990 год. Зарегистрирована областная государственная внешнеэкономическая ассоциация «АмурАССО». Тогда на Амуре было два створных знака, пассажиры оформлялись в строительных вагончиках. За время своего существования компания построила терминал, досмотровые залы, помещение для билетных касс.

***

2005 год. Первая книга амурской писательницы вышла в продажу. Сборник назывался «В нашем старом саду». В него вошли рассказы, повесть, эссе и стихи. Автор – кандидат педагогических наук Луиза Ступникова.

***

2010 год. В Амурском областном онкологическом диспансере появился новый компьютерный томограф, первый в своём роде на Дальнем Востоке. На оборудование ушло 38 миллионов рублей из бюджета Амурской области. Ещё миллион потратили на оборудование кабинета для томографа. Современная техника дала возможность выявлять болезни на ранней стадии.

***

В 2015 году в этот день на комбинате «Тепличный» открыли новый современный комплекс. Во вторник, 29 декабря, салатный комплекс открыли под музыку из фильма «Звёздные войны». Здесь выращивают салат, укроп, петрушку и лук. Свежая зелень должна была появиться на прилавках уже в начале января 2016 года.

Просмотров всего: 284

#жизнь #история

распечатать