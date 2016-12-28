На работе россияне больше всего ценят дружный коллектив

Фото: skolkozarabatyvaet.ru

В преддверии Нового года аналитики рекрутингового портала HeadHunter выяснили, что уровень зарплат волнует россиян меньше, чем климат в коллективе и общая организация трудового процесса. Опрос, проведенный среди 2418 сотрудников российских компаний, показал, что больше всего снижению мотивации способствует несогласованность работы между отделами и сотрудниками, пишут «Известия».

«Несогласованности между коллегами может способствовать авторитарный стиль руководства. Многие директоры полагают, что оскорбление сотрудников, урезание заработной платы за незначительные провинности смогут мотивировать коллег трудиться эффективнее. Но в ответ они получают лишь конфликты и недоброжелательное отношение между сотрудниками отделов», – считает бизнес-тренер Владимир Моженков.

На втором месте антирейтинга HeadHunter оказалась низкая заработная плата. Эту причину демотивации назвали 46 % опрошенных. В 2016 году, согласно исследованию HeadHunter, достойной россияне назвали сумму в 76 000 рублей.

«Заработная плата — один из важнейших факторов мотивации. Но только зарплата не способна мотивировать на эффективную работу. Должны быть и другие факторы: интересные задачи, хороший коллектив, профессиональный опыт», — уверена аналитик Татьяна Канонерова.

Среди прочих факторов, снижающих желание приходить на работу, опрошенные назвали неиспользование компанией своего потенциала (36 %), отсутствие похвалы и поощрений (33 %), плохое отношение руководства к подчиненным (25 %). Всего 4 % респондентов уверены, что их мотивации ничего не мешает.

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