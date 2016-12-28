Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2016, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29декабря
Предыдущая новость Следующая новость
28 декабря 2016, 20:10 2

На работе россияне больше всего ценят дружный коллектив

На работе россияне больше всего ценят дружный коллектив
Фото: skolkozarabatyvaet.ru

В преддверии Нового года аналитики рекрутингового портала HeadHunter выяснили, что уровень зарплат волнует россиян меньше, чем климат в коллективе и общая организация трудового процесса. Опрос, проведенный среди 2418 сотрудников российских компаний, показал, что больше всего снижению мотивации способствует несогласованность работы между отделами и сотрудниками, пишут «Известия».

«Несогласованности между коллегами может способствовать авторитарный стиль руководства. Многие директоры полагают, что оскорбление сотрудников, урезание заработной платы за незначительные провинности смогут мотивировать коллег трудиться эффективнее. Но в ответ они получают лишь конфликты и недоброжелательное отношение между сотрудниками отделов», – считает бизнес-тренер Владимир Моженков.

На втором месте антирейтинга HeadHunter оказалась низкая заработная плата. Эту причину демотивации назвали 46 % опрошенных. В 2016 году, согласно исследованию HeadHunter, достойной россияне назвали сумму в 76 000 рублей.

«Заработная плата — один из важнейших факторов мотивации. Но только зарплата не способна мотивировать на эффективную работу. Должны быть и другие факторы: интересные задачи, хороший коллектив, профессиональный опыт», — уверена аналитик Татьяна Канонерова.

Среди прочих факторов, снижающих желание приходить на работу, опрошенные назвали неиспользование компанией своего потенциала (36 %), отсутствие похвалы и поощрений (33 %), плохое отношение руководства к подчиненным (25 %). Всего 4 % респондентов уверены, что их мотивации ничего не мешает.

Просмотров всего: 216

#работа

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Аксюта

    Аксюта
    3 часа назад

    Опять насмешили... Почему 76 т.,77 красивее и больше.

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Велик и могуч, а еще гуттаперчив, как оказалось: "в Сковородине", "сосули", "многие директоры"... Вы держитесь тут...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

Учёные назвали самую нервную профессию в мире
В России и мире

Учёные: отсыпаться на выходных за всю неделю вредно для здоровья
Общество 3

На ярмарке вакансий безработных учили успешно проходить собеседование
Общество 4

Строители нефтепровода в Архаринском районе жалуются на невыплату зарплаты