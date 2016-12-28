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28 декабря 2016, 20:48 0

Жителей Зеи до поселка Поляковский возит Дед Мороз

Жителей Зеи до поселка Поляковский возит Дед Мороз
Фото: admzr.ru

Теперь жителей Зейского района по маршруту Зея-Поляковский возит сказочный новогодний персонаж – Дед Мороз. Точнее за рулем автобуса сидит водитель в костюме главного новогоднего волшебника. Такой сюрприз в преддверии праздника жителям подготовил местный автоперевозчик, сообщает пресс-служба администрации Зейского района.

Смысл сюрприза в том, что Дед Мороз-водитель дарит людям настоящее новогоднее настроение. «Очень хорошо на душе, что люди не очерствели, доброжелательны не только к себе и к своей профессии. Вроде в эти дни должны все отдыхать, но он несет радость людям и это настолько приятно», – восхищается идеей пассажир автобуса.

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#Зея #Новый год #праздники #транспорт

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