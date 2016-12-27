Амурчане придумали как по-новому обманывать энергетиков

Фото: oschetchikah.ru

Амурские «умельцы» придумали новый способ экономить электричество. Мошенники устанавливают в приборы учета специальные устройства. В итоге счетчик показывает только треть от всей потребляемой электроэнергии. На такую уловку идут жители частных домов. Разоблачают таких мошенников энертромонтеры во время рейдов.

Электромонтеры сняли наружные счетчики одного из частных домов Владимировки. Специалисты подозревают, что в прибор учета вмонтирован датчик, который искажает показания потребления энергии. Благодаря такому датчику 70 %, а в некоторых случаях и 90 % используемого элеткричества, счетчик не фиксирует. Вычислить мошенников в селе, признались специалисты, было не сложно. После наводнения во Владимировке все счетчики заменили на новые. Контроль за ними компьютеризировали. Неожиданно у некоторых собственников резко упали энергозатраты. Как оказалось, неспроста.

«Наша организация, Дальневосточная сетевая распределительная компания в рамках производственных программ устанавливает новое поколение счетчиков. Эти счетчики позволят нашим специалистам снять с этих счетчиков информацию. И в принципе определить такие счетчики, которые на сегодня заряжены. Мы на это реагируем, выезжаем. В данном случае этот факт сейчас отрабатывается», – рассказал начальник службы транспорта электроэнергии СП ЦЭС Амурского филиала АО «ДРСК» Андрей Голенков.

По словам специалистов, подобные уловки в нашей области начали применять в августе этого года. На сегодня 10 нарушителей нашли во Владимировке, Чигирях и в Свободненском районе. Часть счетчиков работники Амурэлетросетей уже сняли и направили для дальнейшей экспертизы, результаты которой перенаправят в государственные органы.

По информации энергетиков, за установку незаконных устройств люди платят умельцам по 30 тысяч рублей, иногда и больше. Помимо этих денег хитрым собственникам предстоит еще и заплатить штраф ­– до 15 тысяч рублей, а также возместить все деньги за украденную энергию. И если долг превысит 250 тысяч рублей, собственнику грозит уголовная ответственность – до пяти лет лишения свободы. Однако хитрецам ПАО «ДЭК» дает возможность признаться в мошенничестве. Тогда штрафные санкции могут смягчить.

Просмотров всего: 538

#закон #энергетика

распечатать