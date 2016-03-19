Семье погибшего над Черным морем выпускника ДВОКУ выплатят миллион

Фото: mil.ru

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт подписал распоряжение о выделении материальной помощи в размере одного миллиона рублей семье полковника Александра Ваганова, погибшего в авиакатастрофе над Черным морем. Об этом сообщается на официальном сайте краевого правительства.

Александр Ваганов находился на борту самолета Ту-154 и направлялся в командировку в Сирию. Полковник служил в управлении кадров объединенного стратегического командования Восточного военного округа и проживал вместе с семьей в Хабаровске. У погибшего офицера осталась жена и две дочери.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 25 декабря в районе Адлера разбился Ту-154. На борту были восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей прессы, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое госслужащих. Самолет направлялся в Сирию, чтобы поздравить российских военных с наступающим новым годом. В авиакатастрофе погибли 92 человека.

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