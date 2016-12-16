Гусь, селедка под шубой и пельмени: что готовят к праздничному столу благовещенцы
Новый год все ближе, и благовещенцы уже давно заняты подготовкой праздничного стола. Какие блюда предпочитают горожане в новогоднюю ночь – такой вопрос задал корреспондент «Альфа-канала» прохожим на улицах.
«Гусь жаренный. Очень вкусный. С яблоками, обложенный жаренной картошечкой. Такая вкуснятина», – поделился мужчина.
«Ну, там, что жена приготовит. Как бы я туда не вмешиваюсь. Мне главное мамонта домой привезти. Она мамонта разделывает, все готовит, все едят. Кто не ест, тот получает по голове», – сказал прохожий.
«Селедка под шубой. Потому что мы её любим, обожаем», – отметила горожанка.
«Курица в яблоках и шуба», – добавила другая благовещенка.
«Бифштексы с сыром и грибами. Как-то так. Сам готовлю и маме помогаю иногда», – поделился молодой человек.
«Я не помню название салата. Но с икрой и какой-то рыбкой красной», – добавила прохожая.
«Ну, были пельмени "Амур" раньше. Оливье, рыба, в наши времена ничего такого не было. Поэтому могу сказать, что были только пельмени в горшочках», – сказал пенсионер.
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