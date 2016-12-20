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В новогодние праздники амурские автоинспекторы усилят внимание к водителям

В новогодние праздники амурские автоинспекторы усилят внимание к водителям
Фото: autocarus.ru

В Амурской области с 29 декабря по 8 января пройдёт профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В Благовещенске и Благовещенском районе 29 и 30 декабря запланированы массовые проверки водителей на состояние опьянения.

Мероприятие проводится с целью обеспечения безопасности дорожного движения, пресечения и выявления грубых нарушений правил дорожного движения, а также недопущения дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей.

С начала 2016 года на территории Амурской области выявлены 6 284 водителя, которые управляли транспортными средствами, находясь в состоянии опьянения.

С января по ноябрь уходящего года на территории Приамурья по вине нетрезвых водителей произошло 181 ДТП. В этих авариях погибли 35 человек. 248 человек получили различные травмы.

Госавтоинспекция напоминает, что за пьяное вождение, как и за отказ пройти медицинское освидетельствование, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей, а также лишение «прав» на срок от полутора до двух лет.

За повторное нарушение грозит уголовная ответственность. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет.

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#закон #транспорт

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Комментарии
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  • тортик53

    тортик53
    2 минуты назад

    В Новый год усилят, значит где то ослабят? Или они не напрягаются в другие дни????

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