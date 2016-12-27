«Новый год в разные десятилетия»: 90-е

В очередном выпуске рубрики «Новый год в разные десятилетия» ее герой, благовещенский ведущий Макс Радман, расскажет, как отмечали праздник в 90-е годы. Распад социалистической системы, становление страны на путь демократии, лихие, голодные – народ впоследствии придумает много определений этому десятилетию. В 90-е годы общество расколется на бедных и богатых. Но Новый год никто не отменял! Россияне все равно накрывали праздничный стол, смотрели «Старые песни о главном» и надеялись, что следующий год будет лучше.

«Сейчас уже ресторана "Юбилейный" не осталось. Тогда был отдельный вход, большое помещение, высота потолков 6 или 7 метров. Были огромные витражи, во всю стену практически. И зимой соответственно было очень холодно. Я помню, что мы в шубах, пуховиках оставались. Ну реально, витраж большой, а батарея отопления слабая», – вспоминает ведущий Макс Радман.

Тогда псевдонима Макс Радман еще не было. Михаил Обухов «диджеил» с 95-го по 98-й в одном из популярных ресторанов Благовещенска и получал, по его словам, неплохую зарплату: миллион двести тысяч рублей. Вход в ресторан для женщин стоил 15 тысяч рублей, для мужчин – 20. А песню можно было заказать за 2 тысячи.

«Почему меня и зовут периодически вести дискотеки 90-х, потому что я не просто об этом слышал, я на этой кухне варился! Ну Дед Мороз, конечно, тоже был я! Было сложно с костюмами, один раз я был вообще в одном халате. Но мы это обыграли – типа новый русский Дед Мороз. В принципе, если вспоминать дискотеку, думаешь – боже, как же выжили», – поделился ведущий.

Карьера Деда Мороза у Михаила Обухова началась именно здесь. В 1992 году вместе с музыкальной группой «Шантаж» будущий шоумен репетировал в 26-й школе Благовещенска, где Михаилу и предложили роль сказочного волшебника, а еще скомороха и какого-то злобного деда.

«Малец один в голос крикнул: "Он не срубит елку! Он потом Дедом Морозом будет!" Ну что делать? Как выкрутиться? Видимо, малец второй или третий раз был на утреннике. Пришлось идти рубить елку. Прям подошел и несколько раз ударил по елочке... Благо, топор был тупой. Дети напряглись, и массовка пошла. Мне тогда еще 20 лет не было. Голос спасал! И спасало то, что борода закрывала всё, и были видны только глаза. Я телогрейку для объема надевал, потом надевал халат Деда Мороза. Потел жутко», – рассказал Макс Радман.

Стаж Деда Мороза у Макса уже 25 лет. За это время он сменил десять Снегурочек и примерно столько же костюмов. Оглядываясь назад, Михаил считает, что сейчас Деду Морозу живется лучше – уже почти нет проводных микрофонов, есть современная аппаратура, а в магазинах продаются качественные белые бороды и красные шубы.

Просмотров всего: 296

#жизнь #праздники

распечатать