Руководство центра «Рука помощи» обвиняется в незаконном лишении свободы пациентов

Фото: life.ru

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по реабилитационному центру «Рука помощи», который расположен в Благовещенском районе. Руководству центра вменяется «Незаконное лишение свободы двух и более лиц». По делу, которое передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, проходят 8 обвиняемых и 25 потерпевших.

По версии следствия, под предлогом оказания помощи в преодолении зависимостей граждан вводили в заблуждение и помещали в реабилитационный центр. Там их удерживали против воли, лишали возможности общаться с другими людьми, в том числе с родственниками.

«Безусловно, дело по реабилитации наркозависимых и алкозависимых­ благое. Но здесь нужно чётко не преступать эту грань, когда вы оказываете помощь по реабилитации именно, и не лишать их в то же время гражданских прав, которые присущи каждому гражданину. То есть лишение свободы человека возможно только по решению суда», – пояснил старший помощник руководителя СУ СК по Амурской области Алексей Лубинский.

В конце октября 2015 года в центре социальной адаптации и реабилитации людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью «Рука помощи» прошли оперативные мероприятия. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что пациенты подвергались жестокому обращению со стороны сотрудников центра. Как рассказала председатель общественной организации «Свободный выбор» Татьяна Корчагина, некоторых пациентов привязывали к столбам на территории. Чтобы «излечиться», пишет Life, пациент должен был провести в центре около года. Узников всё это время избивали и морили голодом. При этом каждый месяц родственники, не зная о пытках, платили центру за «лечение» близкого человека около 30 тысяч рублей. Всего в лагере «Рука помощи» пребывало около 60 человек. Медучреждение приносило доход в два миллиона рублей.

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#здоровье

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