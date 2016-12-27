Новогодняя хлопушка взорвалась в руке у благовещенки

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В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска, которая во вторник, 27 декабря, в одном из торговых центров делала покупки на Новый год. Она сообщила, что выбирала хлопушки, а когда собиралась отложить одну из них, та сработала.

«Это были небольшие такие цилиндрические хлопушки. Я еще удивилась, что они такие недорогие. Выбирала такую, чтобы без конфетти была. Взяла одну, вторую, третью. И вот одна из них у меня прямо в руках взрывается. А продавец еще спокойно говорит, что это у них не первая взорвалась. А если бы я купила и она взорвалась у детей в руках?» – сказала женщина.

Она добавила, что у нее было желание обратиться в Роспотребнадзор, но так и не собралась, до вечера занимаясь покупками перед праздниками.

В магазине корреспонденту ИА «Амур.инфо» подтвердили, что такое происшествие было: «Но хлопушка сработала не в руках у женщины, а после того, как ее положили на прилавок. У нас на все товары имеется сертификат. Возможно, хлопушку повредили, когда ее брали в руки».

20 декабря сотрудники МЧС вместе с полицейскими и представителем городской администрации провели совместный рейд по местам реализации пиротехнических изделий в неотведенных для этого местах. Таких мест было выявлено семь. Продажа пиротехнических изделий допускается только в специализированных магазинах. При этом отделы по продаже пиротехнических изделий должны располагаться на верхних этажах магазинов и не примыкать к эвакуационным выходам.

На каждую партию пиротехнических изделий торговое предприятие обязано иметь сертификат соответствия или его заверенную копию, подтверждающую качество и безопасность продукции для здоровья и жизни потребителя. На упаковке пиротехнических изделий должна находиться инструкция по применению и мерам предосторожности при обращении с изделием, срок годности или гарантийный срок и дата изготовления, реквизиты производителя, предупреждение об опасности пиротехнического изделия, выделенные шрифтом или словом «Внимание», класс опасности изделия. Текст инструкции по эксплуатации должен быть на русском языке, шрифт четкий и хорошо читаемый.

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#праздники #происшествия

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