Россиянам дадут разрешение заниматься бизнесом из СИЗО
Граждане, находящиеся в СИЗО, смогут заниматься предпринимательством. Минюст подготовил проект приказа, который позволит тем, кто находится в следственном изоляторе, развивать свое дело, сообщает ИА Дейта.
Подозреваемые и обвиняемые получат возможность встречаться с нотариусами без ограничения числа или продолжительности свиданий. Нотариусам будет позволено проносить в СИЗО предметы и документы для удостоверения доверенности, в том числе аппаратуру для печати и снятия копий с документов. Планируется, что встречи будут проходить под присмотром сотрудников СИЗО, однако они не будут слышать разговор.
Отмечается, что реализация приказа не потребует дополнительного финансирования из российского бюджета.
Просмотров всего: 64