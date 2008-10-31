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Россиянам дадут разрешение заниматься бизнесом из СИЗО

Россиянам дадут разрешение заниматься бизнесом из СИЗО
Фото: deita.ru

Граждане, находящиеся в СИЗО, смогут заниматься предпринимательством. Минюст подготовил проект приказа, который позволит тем, кто находится в следственном изоляторе, развивать свое дело, сообщает ИА Дейта.

Подозреваемые и обвиняемые получат возможность встречаться с нотариусами без ограничения числа или продолжительности свиданий. Нотариусам будет позволено проносить в СИЗО предметы и документы для удостоверения доверенности, в том числе аппаратуру для печати и снятия копий с документов. Планируется, что встречи будут проходить под присмотром сотрудников СИЗО, однако они не будут слышать разговор.

Отмечается, что реализация приказа не потребует дополнительного финансирования из российского бюджета.

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#закон #экономика

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