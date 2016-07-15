Итоги 2016 года: нашумевшие преступления в Амурской области

ИА «Амур.инфо» и «Альфа-канал» подводят итоги уходящего года. Редакция предлагает читателям вспомнить нашумевшие преступления, всколыхнувшие общественность. На сегодняшний день в Приамурье зарегистрированы 17 303 преступления. То есть в среднем каждые сутки по 48 раз переступали закон.

До суда довели дело Александра Эндерса. Мужчина обвиняется в убийстве племянницы своей жены – 10-летней Веры Захаровой, – а также в совершении действий сексуального характера в отношении девочки. Вердикт Эндерсу вынесет суд присяжных.

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Передано в суд и дело экс-руководителя службы судебных приставов и его заместителя. Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

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Бывшего мэра Благовещенска в 2016-м осудили на девять лет.

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Примирением сторон в зале суда завершилось дело о погромах пивных магазинов.

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А дело о погроме в областной больнице ещё расследуется.

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Не «все тяжкие» дела заканчиваются плохо. Есть истории и со счастливым концом. Следствием уже установлено: мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, похитил ребёнка в Еврейской автономной области. Девочку он вёз в Приамурье, где собирался её убить.

Полицейские перекрыли все дороги в районе Прогресса и Райчихинска. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что гражданин, который может быть причастен к похищению школьницы, находится в одном из посёлков недалеко от Прогресса. Полицейские задержали мужчину 1975 года рождения в гостях у его знакомого и доставили задержанного в полицию. Девочка находилась в той же квартире, её жизни и здоровью ничего не угрожало.

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Обошлось в этом году дважды. Летом на велосипеде уехала из дома 10-летняя девочка. Она собиралась нарвать полевых цветов, чтобы на следующий день поздравить маму с днём рождения. Домой не вернулась.

Ребёнка искали сотни людей. Ближе к обеду избитая девочка сама вышла из леса. Она помнила, что её бил дядя Артём, который говорил, что любит её маму. Сейчас «дяде» предъявлено обвинение. Он находится в Хабаровске, на психиатрической экспертизе.

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Психиатрическую экспертизу уже прошёл родной отец двухлетней малышки. Он отрезал ей голову, приняв ребёнка за куклу. Вменяем он или нет, следователи пока не говорят. Дело находится в завершающей стадии расследования.

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По страшному сценарию произошло ещё одно убийство: в Пояркове молодой человек отрезал голову женщине. Обе эти трагедии, в Белогорске и Пояркове, объединило также то, что убийцы злоупотребляли алкоголем.

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Одно из громких убийств 2016-го произошло в ноябре возле ночного клуба. Там расстреляли 24-летнего парня. Подозреваемый скрылся, но его быстро нашли – благодаря видеонаблюдению. «Мы получаем доступ к объективному отражению того, что произошло. Но проблема в другом. В фильмах показывают, что изображение с камеры можно приблизить и будет изумительная чёткость. К сожалению, нет таких технологий не существует», – заверил старший помощник руководителя СУ СК России по Амурской области Алексей Лубинский.

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Порой невозможно даже лица увидеть. Например, в мае на Пионерской убили женщину. Преступник прошёл мимо камеры видеонаблюдения. Но эксперты, бившиеся несколько месяцев над улучшением качества картинки, ни к чему так и не пришли. Убийца до сих пор не установлен.

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Сначала домашний арест, теперь СИЗО. В мае Антон Таран попался на подкупе. Предварительно, за три миллиона рублей предприниматель хотел выкупить долги своих предприятий. В момент передачи денег его задержали. Заключать под стражу тогда не стали. Но в ноябре планы изменились. Потому что в отношении Тарана возбудили ещё и уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование о подкупе следователи уже завершили. Оно передано прокурору для утверждения обвинительного заключения. А вот по мошенничеству всё только начинается.

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Всего в уходящем году были возбуждены четыре уголовных дела по коммерческому подкупу. 16 дел по даче взяток и столько же по их получению. Кстати, средний размер взятки в области составил примерно 220 тысяч рублей. По коррупционным делам в этом году осудили 37 человек.

«Эти люди всегда интеллигентные и выявлять эти закрытые, законспирированные схемы всегда сложно. Но это и интересно – выявлять, на кого имущество зарегистрировано. Ведь коррупционер понимает, что рано или поздно за ним придут. И ладно, если его осудят. Задача в том, что он нажил, сохранить», – прокомментировал начальник отдела по вопросам противодействия коррупции прокуратуры Амурской области Дмитрий Неговора.

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А ещё на коррупции в этом году попался главный борец с ней, а также его заместитель. Начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Белогорского отдела полиции поймали на взятке в размере 60 000 рублей. А спустя месяц на аналогичном преступлении попался его заместитель. Сейчас оба бывших полицейских находятся в СИЗО.

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В Зее при задержании вооружённого преступника погиб сотрудник полиции. Капитан полиции Тарас Соколюк получил смертельное ранение 31 мая. Он участвовал в операции по задержанию разбойников, которые хотели ограбить дом. Началась перестрелка. Полицейский преступника задержал, но тот успел выстрелить. Тараса Соколюка посмертно наградили орденом Мужества.

Орденами Мужества за всю историю амурской полиции награждены 60 правоохранителей. Многие из них – посмертно. Всего при выполнении служебного долга погибли 114 сотрудников. «Полицейский – это человек, который охраняет общественный порядок. Защищает людей от нерадивых, недобропорядочных, недобросовестных граждан, которые нарушают общественный порядок, нарушают закон. У нас мирное время, но, к сожалению, и в мирное время полицейские погибают. Защищая граждан, оберегая их покой и безопасность», – сказала заместитель начальника пресс-службы амурского управления МВД России Элина Якубова.

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