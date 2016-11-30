В Россию занесен новый ВИЧ

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По мнению ученых, новый штамм вируса A63 завезен мигрантами из Средней Азии. Он образовался из смешения вирусов – ранее доминировавшего в РФ штамма и нового агента, занесенного из Центральной Азии – и может оказаться гораздо опаснее прежних, пишет ТАСС.

«У нас совершенно уникальная ситуация. У нас вирус иной, чем в Западной Европе, США, Африке, Китае. Но ситуация существенно и быстро меняется. Сейчас вместе с мигрантами рабочими из Средней Азии пришел новый вирус... Перезаразив огромное количество людей, в том числе в Москве, он смешался с нашим главным русским A1 и появился новый вирус A63, который гораздо опаснее родителей», – сообщил завлабораторией иммунохимии Института вирусологии им. Ивановского Эдуард Карамов.

Для профилактики и борьбы с распространением ВИЧ в России необходимо проводить мониторинг гибридизации и смешения вирусов иммунодефицита человека, отметил ученый. Он предложил создать межведомственную комиссию по изучению ВИЧ, где главную роль играла бы РАН.

Ученые считают перспективной внутриклеточную иммунизацию, то есть введение в клетки информации, позволяющей ингибировать опасный агент. Работы в этой области уже проводятся в Центральном НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

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