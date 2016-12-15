Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2016, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28декабря
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 15:55 9

Амурская область не сможет создавать зоны территориального развития с господдержкой

Амурская область не сможет создавать зоны территориального развития с господдержкой
Фото: kvedomosti.com

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее 20 регионам создавать зоны территориального развития с господдержкой. Из обновлённого списка выбыли Амурская область и Камчатка. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина, пишет dv.land.

Камчатка и Амурская область теперь не смогут создавать зоны территориального развития. В свою очередь, Приморский край, Магаданская область и Еврейская АО смогут рассчитывать на этот вид господдержки. В правительстве РФ изданию пояснили, что в список попали регионы, имеющие наименьшие значения показателя социально-экономического развития. Создание на их территории зон развития призвано сформировать условия для экономического роста.

Согласно закону 2011 года, перечень регионов, где допускается создание таких зон, должен обновляться каждые три года. Предыдущий список был утвержден в 2013 году.

«В Амурской области никогда и не было зон территориального развития. Их заменили ТОРы. Важно то, что Амурская область не вошла в перечень 20 субъектов, имеющих наименьшие показатели социально-экономического развития. Это значит, что наш регион имеет положительную тенденцию к развитию», – прокомментировала министр экономического развития области Светлана Балова.

Просмотров всего: 1286

#российская власть #экономика

распечатать

Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Дуб-дерево

    Дуб-дерево
    2 часа назад

    Ну вот и закончилось счастье.

  • 55

    55
    2 часа назад

    "...в список попали регионы, имеющие наименьшие значения показателя социально-экономического развития". Поугарать, да и только, особенно это Приморского края касается.

  • Mainer

    Mainer
    2 часа назад

    55

    "...в список попали регионы, имеющие наименьшие значения показателя социально-экономического развития". Поугарать, да и только, особенно это Приморского края касается.



    Похоже, что после прочтения такого, прямо скажем, бреда, только и остаётся, что "угорать"

    :(

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    2 часа назад

    Камчатка, Амурская Область, Сахалинской Обл только "до кучи" не хватает что бы получилось, по местам боевой славы товарища Ко.

  • Квагис

    Квагис
    2 часа назад

    Да не о ТОРах идет речь...ну елки-палки....

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Не понял. ТОРы в Амурской области уже закончились так и не начавшись?

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    Тенденция развития? Это про что?

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    Наши на Восточном греют руки, решили, что слишком жирно еще и с этой статьи тащить.

  • Терехова

    Терехова
    1 час назад

    Трясет от любых новостей, связанных с Медведевым.

Показать все (9) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

Россиянам дадут разрешение заниматься бизнесом из СИЗО
Экономика 4

Итоги 2016 года: экономическая жизнь Амурской области
Общество

Маленькой амурчанке президент России подарил электронную книгу и коньки в придачу
Общество

Разработка Огоджинского угольного месторождения заморожена

сегодня , 13:45