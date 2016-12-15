Амурская область не сможет создавать зоны территориального развития с господдержкой

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее 20 регионам создавать зоны территориального развития с господдержкой. Из обновлённого списка выбыли Амурская область и Камчатка. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина, пишет dv.land.

Камчатка и Амурская область теперь не смогут создавать зоны территориального развития. В свою очередь, Приморский край, Магаданская область и Еврейская АО смогут рассчитывать на этот вид господдержки. В правительстве РФ изданию пояснили, что в список попали регионы, имеющие наименьшие значения показателя социально-экономического развития. Создание на их территории зон развития призвано сформировать условия для экономического роста.

Согласно закону 2011 года, перечень регионов, где допускается создание таких зон, должен обновляться каждые три года. Предыдущий список был утвержден в 2013 году.

«В Амурской области никогда и не было зон территориального развития. Их заменили ТОРы. Важно то, что Амурская область не вошла в перечень 20 субъектов, имеющих наименьшие показатели социально-экономического развития. Это значит, что наш регион имеет положительную тенденцию к развитию», – прокомментировала министр экономического развития области Светлана Балова.

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#российская власть #экономика

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