Известные амурчане рассказали о самом запомнившемся праздновании Нового года

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В преддверии Нового года корреспондент Амур.инфо решил пообщаться с известными личностями Благовещенска и Амурской области, чтобы узнать, какой из новогодних праздников они запомнили больше других. У одних амурчан истории оказались веселыми, у других – не очень. Но все рассказы объединяет одно – они запомнились героям этого материла на всю жизнь.

Михаил Пивень, глава Мазановского района:

– Мне хорошо запомнился 1976 год, тогда я встречал этот праздник в новом статусе. Я надел кольцо на палец и стал женатым человеком, создал ячейку общества. Потом следующий год, 1977-й – весной у меня родился сын. Тогда к Новому году ему уже месяцев восемь было, и мы праздновали семьей. Это были особые ощущения. Я, супруга и наш сынок. Это был наш первый Новый год с ребенком. Он уже начал что-то лепетать, вставать на ноги. Это непередаваемо было. Сейчас все равно уже все не так ощущается, весь этот праздник, в молодости все иначе. Сейчас последние 11 лет у нас немного другое празднование – ЖКХ и все остальное. Бывало, что и свет отключали в Новый год, надо быстро все это решить, уже другие заботы с возрастом.

Елена Федина, руководитель хореографического ансамбля «Ровесники»:

– Больше всего, наверное, мне запомнился Новый год, когда была студенткой, подрабатывала Снегурочкой, это 90-й год был. Я тогда училась в Хабаровске. Объехав всех деток, мы с моим Дедом Морозом чуть не опоздали на бой курантов, вбегаем в общежитие – уже куранты бьют. Нас там компания ждала, все уже поздравляют друг друга, и тут мы влетаем в костюмах. Вообще, тогда интересный Новый год получился. Ездили на машине, выделенной от бюро добрых услуг, поздравляли всех. Тогда еще все по талонам было, и шампанское тоже. Но, я помню, когда Дед Мороз зашел магазин, ему сразу без очереди выдали шампанское. Очень весло было. А еще интересно, когда дети иногда приходят к тебе домой под бой курантов – как-то выпускники мои приезжали. Не каждый год, но бывает такое, что делают мои ученики вот такие сюрпризы.

Ирина Шишова, руководитель конноспортивного клуба «Аллюр»:

– Для нашего клуба очень ярким был Год лошади, все-таки это наш был праздник. Мы отмечали всем коллективом, как-то для нас было такое воодушевление, и весь год для нас был хороший, знаменательный. Все, что мы запланировали, то сбылось. Тогда, я помню, мы устроили новогоднее представление, у нас были новогодние гадания. Мы тогда и лошадям вкусные подарки дарили, они у нас объедались. Мы встречали тот год в кругу лошадей. Они же положительную энергетику отдают. Я часов в 10 прошла по конюшне и всех лошадей погладила. Вообще я считаю, что нужно Новый год каждый встречать с символом. Вот этом году мы купили петушка. Когда был Год кролика, мы кролика покупали. Он у нас дома жил. В этом году петуха тоже с собой в квартиру заберу на Новый год. Потом он у нас на конюшне будет жить. Вообще, я стараюсь, чтобы каждый раз Новый год как сказка был. 31 вечером я обычно стараюсь объехать весь наш коллектив, всех поздравляю.

Светлана Яковлева, заместитель мэра Благовещенска:

– Мне запомнился Новый год, который я праздновала в селе Коврижка Константиновского района, где я – молодой специалист, молодая учительница – работала по распределению после института сразу. Это был наверное 89-й, 90-й год примерно. Мы тогда с мужем переехали в село, и уже был ребенок у нас тогда, годика два примерно. И несмотря на то, что был дефицит, мы очень хорошо праздновали. В селе люди празднуют и сам Новый год, и старый Новый год. У нас были забавы, народные гулянья, все наряжались, ходили друг к другу в гости. Самым забавным было то, что у нас на старый Новый год сняли забор и оставили его в кювете через дорогу. Мы по всей деревне искали, а потом оказалось, что он лежит рядышком. У соседей забрали калитку и положили ее на козырек. И никто никогда не обижался, все веселились, и было здорово, душевно, сердечно. Мы могли к друг другу зайти в гости без предупреждения. Большим количеством народа праздновали, ну и молодость, конечно, тогда играла свою роль. Мы не ждали, что нас придет кто-то развлекать, мы сами себя развлекали. Вообще, очень хорошо, конечно, было. Мы должны были в селе проработать и прожить три года, но задержались, потому что нам очень там нравилось, семь лет прожили в итоге.

Виктор Черемисин, президент амурского отделения Российской автомобильной и мотоциклетной федерации Амурской области:

– Был наверное 85-й год, если мне не изменяет память. Я был в дороге, и на одной из станций в Удмуртии я опоздал на поезд. Поэтому мне пришлось встречать Новый год на этой станции одному – только я и мои мотоциклы. Естественно, никакого шампанского или еды у меня не было. Поэтому праздник не удался в этом смысле. Но надо сказать, что я не был при этом как-то удручен или расстроен. Я к этому отношусь философски. Как сказал один философ: никогда не бывает так плохо, чтобы не могло быть еще хуже. И, кстати, поговорка – как встретишь Новый год, так его и проведешь – тогда не сработала. Год у меня прошел тогда очень удачно и хорошо.

Максим Ивановский, ведущий:

– У меня все празднования Нового года происходят, как правило, на работе. Поэтому все ассоциации связаны с работой. Но в прошлом году ко мне приехал друг детства из Москвы, с которым мы очень редко видимся. И он отмечал Новый год в том заведении, где я работал. Поэтому вроде как я и работал, и вроде как с другом был. Мне очень понравилось. А из таких казусных, неприятных для меня моментов могу назвать один из Новых годов, когда я был Дедом Морозом. Это было лет семь назад. Начали бить куранты, а я не в зале стоял – как-то потерялся момент. Я не понял, как так случилось, но я стоял между кухней и залом в обычном коридоре. И я понял – вот он, Новый год, а я стою один в каком-то грязном коридорчике с бокалом в руках в костюме Деда Мороза, а там все отмечают. Среди кучи людей встретил Новый год в одиночестве. А так, я начинаю отмечать обычно Новый год 1 января. Для меня 1 января – как 31 декабря для остальных.

Олег Турков, генеральный директор «Амурского бройлера»:

– На Новый год многие уезжают в теплые края, ну либо в Благовещенске остаются. А мы отмечали Новый год в Тынде, где намного холоднее и много снега. Отмечали в компании друзей, родственников. И в бане парились, и в снегу купались. Проводили время очень комфортно, причем нам так понравилось, что на следующий год еще раз туда же поехали. Мы там несколько дней провели, в настоящих зимних условиях. Все совпало – и настроение хорошее, и компания хорошая. Мы еще много шутили, что все пытаются уехать туда, где потеплее, а мы поехали на север. Кстати, в этом году, говорят, плохая примета – готовить на новогодний стол курицу. Но к курице уже настолько привыкли, что мне кажется у подавляющего большинства курица в том или ином виде на столе есть всегда. Может, по некоторым приметам неправильно это, но я не скажу, что я этому уделяю внимание. Могу сказать, что мы под бой курантов не будем ее есть, мы до 12 ее съедим.

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#жизнь #праздники

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