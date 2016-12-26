В Шереметьево экстренно сел самолет из-за пассажирки, пытавшейся покончить с собой

Фото: life.ru

Самолёту, летевшему из Франкфурта-на-Майне в Чэнду, пришлось экстренно сесть в аэропорту Шереметьево. Одна из пассажирок пыталась повеситься в туалете самолёта, пишет «Лайф».

36-летняя гражданка Бразилии была доставлена в реанимацию московской городской больницы с диагнозом «странгуляционная асфиксия». Девушка пыталась покончить свести счеты с жизнью в туалете самолёта.

В 23:33 самолёт, следовавший из Франкфурта-на-Майне в Чэнду, экстренно сел в Шереметьево. Прибывшая к трапу самолёта бригада медиков экстренно госпитализировала Софию С. в бессознательном состоянии.

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#происшествия

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