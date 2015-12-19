Итоги 2016 года: экономическая жизнь Амурской области

Фото: mkrf.ru

Редакция ИА «Амур.инфо» подготовила экономические итоги года. В Амурской области в 2016 году приступили к реализации масштабных проектов – произошёл первый пуск с космодрома Восточный, начали строить мост в Китай. Компания с 16-летней историей «Буреягэсстрой» стала банкротом, а «Бамстроймеханизацию» заметили в оффшорах. Об «АмурЭкспоФоруме», строительстве ГПЗ, Восточном экономическом форуме – в материале информагентства.

В январе на территории Магдагачинского района Амурской области начались работы по капитальному строительству магистрального газопровода «Сила Сибири». Параллельно с магистральной трубой строится и вся необходимая газовая инфраструктура для газификации населённых пунктов. В перспективе 96 % населения Приамурья смогут подключиться к газу. Первое голубое топливо пойдёт по трубам в 2019 году.

В феврале амурские власти представили проект туристско-рекреационного кластера «Амур» Фонду развития Дальнего Востока. Гендиректор Алексей Чекунов назвал ядро проекта – «Золотую милю» – лучшим проектом из тех, что он видел.

В апреле стало известно о том, что в мировой сети оффшоров засветилась бывшая амурская компания «Бамстроймеханизация». Она упоминается в материалах Международного консорциума расследовательской журналистики (ICIJ), которые были обнародованы. Журналисты Амур.инфо так и не смогли найти собственников компании. На сайте предприятия данные о собственниках отсутствуют, а последний квартальный отчёт датирован мартом 2014 года. По информации «Новой газеты», контрольный пакет акций компании находится у кипрской компании Sterema Limited, которая, в свою очередь, принадлежит компании Evling business Inc, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

28 апреля с космодрома Восточный Амурской области со второй попытки запустили первую ракету. Она вывела на орбиту три российских спутника с научными целями. В этот день амурчане приехали на смотровые площадки понаблюдать за ракетой, но уже не так активно, как 27 апреля, многие возмущались. Госкомиссия планировала пуск на 27 апреля, однако за несколько минут до старта его отменили из-за неполадок в одном из приборов. По предварительной версии, причиной сбоя стала проблема с блоком в системе управления ракеты-носителя. Срыв старта побудил гендиректора НПО автоматики Леонида Шалимова подать в отставку.

В начале мая 2016 года советник президента ОАО «Транснефть» Игорь Дёмин в одном из интервью заявил, что строительство нефтеперерабатывающего завода в Березовке – «виртуальная вещь». ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием по этому поводу к генеральному директору ООО «Амурская энергетическая компания» Александру Гордееву. В интервью он опроверг заявление представителя «Транснефти» и заверил, что на территории завода строительство начнётся в сентябре 2016 года. Однако первый кирпич был заложен ещё раньше – в начале августа. Также «Амурская энергетическая компания» подписала протоколы о намерениях с четырьмя потенциальными поставщиками сырья для предприятия. Но в ноябре стало известно, что строительство отстаёт на квартал и у компании возникли трудности финансирования проектировщиков. На предприятии объявили режим простоя.

В мае в столице Приамурья прошёл трёхдневный «АмурЭкспоФорум». В этом году темой форума стало развитие приграничных территорий России и Китая. В «АмурЭкспоФоруме-2016» участвовали более 130 организаций и предприятий из Амурской, Московской, Ростовской областей, Хабаровского края, Якутии и Екатеринбурга, а также из Эквадора и Китая. Точки роста, которые обсуждались, это крупные проекты: мост через Амур, канатная дорога, туристический кластер. Именно они позволят укрепить взаимоотношения соседних регионов, а для Амурской области – монетизировать своё географическое положение. Состоялся и форум предпринимателей, на котором смогли пообщаться власть, инвесторы и предприниматели.

В июне Амурскую область увековечили на монетах из недрагоценных металлов. Номинал новых монет, которые выпустил в обращение Банк России, – 10 рублей. Тираж составил 10 миллионов штук.

В июле строительную компанию «Городок» объявили банкротом. Компания строила многоэтажный жилой дом в центре города, дома в микрорайоне Европейский и в районе Загородной – Зейской. Не дождавшиеся своих квартир дольщики выходили на пикеты, обещали устроить голодовку. Власти сообщили, что будет создана рабочая группа и что встречи с дольщиками будут еженедельными, более того – их будут фиксировать на фото и видеозапись. В декабре 2016 года Арбитражный суд продлил на полгода срок конкурсного производства по фирме. Одного из учредителей строительной компании «Городок» Александра Саканию попросили уйти из гордумы и выйти из партии «Единая Россия», сейчас Александр Викторович находится под следствием и с 8 до 18 часов трудится на благо «Городка», находясь под домашним арестом. Ему предъявили обвинение в растрате и невыплате зарплаты.

В августе 2016 года Амурский газоперерабатывающий завод получил разрешение на строительство. Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Компания-генподрядчик НИПИГАЗ, строящая газоперерабатывающий завод в Свободненском районе, поставила на налоговый учёт в Амурской области всех сотрудников, привлечённых к работам подрядных организаций. В этом году ведущий российский центр управления проектированием и строительством НИПИГАЗ открыл офис в Свободном – основную точку управления строительством Амурского ГПЗ. На реке Зее начали строить причал для будущего завода, объекты железнодорожной инфраструктуры, включая две станции. В Амурском техническом колледже в ноябре открыли обучение по профессиям для работы на предприятии.

В августе стало известно, что на строительство второго автомобильного моста через Зею в Благовещенске нет денег. По заверениям властей, поиски частного инвестора, который сможет вложить 15 % от общего объёма затрат продолжаются, но пока безуспешно. Таким образом, появление в Благовещенске второго моста откладывается на неопределённый срок. Причём о его строительстве говорили ещё в 2007 году. При этом действующий сейчас мост уже несколько лет требует капитального ремонта.

В сентябре во Владивостоке прошёл II Восточный экономический форум. Приамурье показало ряд своих проектов – инвестиционную «Золотую милю», продукцию предприятий амурской пищевой промышленности, амурские ТОРы. Владимир Путин по итогам Восточного экономического форума дал ряд поручений. Так, правительству РФ и правительству Приамурья поручено рассмотреть вопрос о мерах по содействию развитию социальной сферы города Свободного.

Кстати, по итогам ВЭФ Владимир Путин велел снизить энерготарифы на Дальнем Востоке. Спустя три месяца Госдума приняла законопроект, который предусматривает снижение энерготарифов для промышленных потребителей на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня. В среднем по Дальнему Востоку тариф снизится на 30 %.

С 1 октября можно подать заявление на бесплатное получение одного гектара земли на всей территории Амурской области. Уже есть около полутора тысяч заявлений. Большей популярностью пользуются Благовещенский, Ивановский, Завитинский и Серышевский районы, города Зея и Свободный.

В октябре в Амурской области появился представитель корпорации развития Дальнего Востока – Андрей Уваров. Корпорация – это управляющая компания для ТОРов, контролирующая все территории опережающего развития, которые появились или будут появляться в регионе.

В октябре председатель Наблюдательного совета госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Сергей Степашин сообщил, что Амурская область не справится в срок с программой переселения граждан из аварийного жилья. По данным фонда ЖКХ, аварийный фонд в Амурской области расселён на 30 %. Программа должна завершиться в сентябре 2017 года, но в регионе её перенесут на 2018 год.

В декабре 2016 года ОАО «Буреягэсстрой» признали банкротом. До 15 мая в отношении компании с 16-летней историей введена процедура, применяемая в деле о банкротстве – конкурсное производство. Без работы из-за банкротства останется тысяча человек. ОАО «Буреягэсстрой» построило в Амурской области такие крупные объекты, как Бурейская ГЭС, поселок Талакан, перинатальный центр в Благовещенске, возвела несколько крупных жилых объектов. Кроме того, компания почти завершила работы по берегоукреплению и реконструкции набережной Благовещенска. Но работы были приостановлены из-за недофинансирования. Федеральный бюджет не перечислил необходимую сумму. Но даже эти деньги не спасли бы компанию от банкротства. В своё время в компании работало более 4 000 амурчан. Сейчас осталось 700 человек, им всем выданы уведомления о сокращении.

Кстати, Федеральная налоговая служба в декабре попросила Арбитражный суд Амурской области признать банкротом ООО «Гостиница "Азия"». Заседание по делу пройдёт в январе. Уже признаны банкротом кредитный союз «Умно жить», ООО «СтройТехИнвест-XXI» и ООО «Компания "Амурпромстрой"».

Амурскую область под конец года назвали лидером рейтинга регионов по зарплатным долгам из-за космодрома Восточный.

24 декабря началось строительство моста в Хэйхэ в районе села Каникурган, забита первая свая. Этого исторического события два десятка лет ждали в двух приграничных странах. Каждая сторона будет строить свою часть моста. Стоимость международного проекта почти 19 миллиардов рублей. Из них большую часть, более 13 миллиардов, вложит Россия. Часть затрат планируют компенсировать за счет платного проезда. По расчётам, до 2040 года через мост перевезут 6,5 миллиона тонн груза и 3 миллиона человек. С российской стороны строительством будет заниматься компания «Мост-Восток». На её счету железнодорожный переезд через реку Зею в районе Свободного, мостовая переправа через Селемджу. В первый квартал 2017 года планируют возводить сваенные основания под русловые опоры и готовиться к паводкам – укреплять береговую линию, выстраивать причальную стенку. Под застройку попадает 1,5 тысячи гектаров земли в Благовещенском районе. Автомобильное движение по новому мосту по планам начнется в 2019 году.

В декабре выяснилось, что проект Ростеха и корпорации China Shenhua Energy, предусматривающий совместную разработку Огоджинского угольного месторождения в Амурской области, заморожен. Китайские партнёры Ростеха решили пока не вкладывать деньги в этот проект.

Итоги социально-экономического положения региона подвёл Амурстат. Амур.инфо приводит некоторые данные. Есть и радужные цифры, но есть и те, которые говорят о проблемах в отраслях.

Так, по данным ведомства, промышленное производство в Амурской области за 11 месяцев 2016 года упало на 8,9 %. Добыча полезных ископаемых с января по ноябрь 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года упала на 6,9 %. Всего ископаемых добыто на 50 380,1 миллиона. Но на 7,1 % за 11 месяцев в регионе выросло производство и распределение электроэнергии, газа и воды. В денежном исчислении составило 27 347,1 миллиона рублей.

Оборот розничной торговли по всем каналам реализации снизился на 2,7 % в сравнении с январём-ноябрём 2015 года и составил 139 503,9 миллиона рублей. Оборот оптовой же торговли значительно вырос – на 42,9 % – и составил 96 858,4 миллиона. 61,5 % оборота приходилось на долю субъектов малого предпринимательства (в январе-ноябре 2015 года – 39,8 %).

Объёмы строительства в январе-ноябре 2016 года составили 44 282,8 миллиона рублей, на 8,3 % меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В регионе построили 2 975 квартир.

Инфляция на продукты составила 4,8 %, на непродовольственные товары – 11,3 %, услуги – 5,2 %.

Среднемесячная номинальная заработная плата в октябре 2016 года, по оценке, составила 32 743,8 рубля и по сравнению с октябрем 2015 года увеличилась на 5 %.

В ноябре 2016 года 21,7 тысячи амурчан числятся безработными. На 8 % выросло их количество с января по ноябрь 2016 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-ноябре 2016 года объём доходов населения сложился в размере 250 578,2 миллиона рублей и снизился на 3,2 % по сравнению с соответствующим периодом 2015 года. Население потратило средств 188 146,1 миллиона рублей на покупку товаров и оплату услуг , что на 5,1 % больше, чем в январе-ноябре 2015 года.

Объём производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей области в январе-ноябре 2016 года составил 44 768,7 миллиона рублей. В хозяйствах всех категорий на 1 декабря 2016 года намолочено зерна 496,9 тысячи тонн, что на 29,9 % больше, чем к этому времени в предыдущем году, сои – 985,2 тыс. тонн (меньше на 8 %). Производство картофеля сократилось на 11,9 %.

На 1 декабря 2016 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчётам, составило 80,4 тысячи голов (на 4,3 % меньше в сравнении с соответствующей датой 2015 года), из него коров – 38,1 тысячи голов (меньше на 3,1 %), свиней – 75,8 тысячи голов (больше на 6,6 %), овец и коз – 21,6 тысячи голов (больше на 3,3 %), птицы – 2302,7 тысячи голов (меньше на 2,2 %).

На 2 % в среднем к декабрю 2015 года выросли тарифы на услуги ЖКХ.

На 1 декабря сумма долгов по зарплате равна 205 миллионам рублей. Организации задолжали 4 403 амурчанам. На январь сумма долга была равна 7 миллионам.

На 2017 год у Амурской области большие планы. Так, в 2017 году начнётся второй этап строительства космодрома Восточный. В Циолковском планируется возвести инновационный кластер. В 2017 году в Приамурье завершат разведку медно-никелевого месторождения Кун-Маньё. В 2017 году Благовещенск получит деньги на благоустройство дворов и парков. На развитие БАМа и Транссиба в новом году выделят 37 миллиардов. Строительство канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ могут начать весной 2017 года. Амур.инфо проследит за развитием событий и расскажет своим читателям через год, что сбылось, а что осталось на бумаге.

В целом же, по подсчётам областного правительства, к 2020 году казна региона увеличится в два раза, то есть до 78 миллиардов рублей. Благодаря инвесторам планируются большие бюджетные поступления. Приоритетной задачей называют увеличение налогов от реализуемых в области инвестпроектов.

Фото: gazeta-bam.ru, gazeta.ru, Роскосмос, rcmm.ru, vzm-vesti.ru, mkrf.ru

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