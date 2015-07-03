В Благовещенске запускать фейерверки можно на 45 площадках
Обновлено: 16:31
В Амурской области определены официальные площадки для запуска фейерверков. Сделано это для того, чтобы не допустить пожаров и других ЧС. Новогодние пусковые площадки организованы практически во всех районах Приамурья, – сообщает пресс-служба амурского управления МЧС.
Некоторые официальные места для запусков фейерверков:
г. Благовещенск – площадь Ленина,
п. Новобурейский – набережная реки Буреи,
г. Зея – площадь Шохина,
с. Поярково – берег реки Амур,
с. Екатеринославка – ул. Ленина, центральная площадь,
г. Свободный – ул. Ленина – ул. Зейская,
с. Тамбовка – ул. Ленинская, 87,
г. Шимановск – район площади.
В МЧС делают оговорку, что люди могут по собственной инициативе отыскать открытое пространство. Но при этом они должны чувствовать ответственность за свои действия и постараться никому, в том числе и себе самим, не причинить вреда.
Правила запуска фейерверков
1. Никогда не запускайте пиротехнику, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
2. Реакция при запуске фейерверков нужна не хуже, чем при управлении автомобилем.
3. Запускающий должен заранее разместить и надежно закрепить изделие в соответствии с инструкцией по использованию и быть готовым оперативно отреагировать в случае возникновения непредвиденной ситуации.
4. При поджоге нельзя держать изделие в руках, наклоняться над ним.
5. Фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки.
6. После окончания работы изделия можно подходить к нему как минимум через 10 минут.
Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверхность. Устройства с небольшой площадью основания следует закрепить, подсыпав с боков землей, или установить в плотный снег. Это позволит избежать их возможного опрокидывания. Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует запускать вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками. Для наземных фейерверочных изделий нужно выбирать гладкую поверхность, которая не препятствует их движению. Это может быть лед, ровный грунт, асфальт, гладкий бетон.
В МЧС отмечают, что новогодние праздники традиционно «жаркая» пора для спасателей. Количество выездов пожарно-спасательных и спасательных подразделений на тушение пожаров и оказание помощи населению увеличивается в разы.
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