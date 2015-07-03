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В Благовещенске запускать фейерверки можно на 45 площадках

В Благовещенске запускать фейерверки можно на 45 площадках
Фото: m.pg21.ru

Обновлено: 16:31

В Амурской области определены официальные площадки для запуска фейерверков. Сделано это для того, чтобы не допустить пожаров и других ЧС. Новогодние пусковые площадки организованы практически во всех районах Приамурья, – сообщает пресс-служба амурского управления МЧС.

Некоторые официальные места для запусков фейерверков:

г. Благовещенск – площадь Ленина,

п. Новобурейский – набережная реки Буреи,

г. Зея – площадь Шохина,

с. Поярково – берег реки Амур,

с. Екатеринославка – ул. Ленина, центральная площадь,

г. Свободный – ул. Ленина – ул. Зейская,

с. Тамбовка – ул. Ленинская, 87,

г. Шимановск – район площади.

В МЧС делают оговорку, что люди могут по собственной инициативе отыскать открытое пространство. Но при этом они должны чувствовать ответственность за свои действия и постараться никому, в том числе и себе самим, не причинить вреда.

Правила запуска фейерверков

1. Никогда не запускайте пиротехнику, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

2. Реакция при запуске фейерверков нужна не хуже, чем при управлении автомобилем.

3. Запускающий должен заранее разместить и надежно закрепить изделие в соответствии с инструкцией по использованию и быть готовым оперативно отреагировать в случае возникновения непредвиденной ситуации.

4. При поджоге нельзя держать изделие в руках, наклоняться над ним.

5. Фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки.

6. После окончания работы изделия можно подходить к нему как минимум через 10 минут.

Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверхность. Устройства с небольшой площадью основания следует закрепить, подсыпав с боков землей, или установить в плотный снег. Это позволит избежать их возможного опрокидывания. Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует запускать вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками. Для наземных фейерверочных изделий нужно выбирать гладкую поверхность, которая не препятствует их движению. Это может быть лед, ровный грунт, асфальт, гладкий бетон.

В МЧС отмечают, что новогодние праздники традиционно «жаркая» пора для спасателей. Количество выездов пожарно-спасательных и спасательных подразделений на тушение пожаров и оказание помощи населению увеличивается в разы.

Просмотров всего: 1057

#Новый год #пожары #праздники

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Как можно запускать фейерверк в новогоднюю ночь, будучи трезвым?

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Ни одно из правил не применимо в условиях России.

  • rediska

    rediska
    2 часа назад

    NoirНи одно из правил не применимо в условиях России.


    Т.е.если я применяю первое правило значит я не в России? Странная логика

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    rediska

    Noir

    Ни одно из правил не применимо в условиях России.



    Т.е.если я применяю первое правило значит я не в России? Странная логика



    Значит ты болеешь или зашилась.

  • rediska

    rediska
    2 часа назад

    Tуман
    rediska

    Noir

    Ни одно из правил не применимо в условиях России.



    Т.е.если я применяю первое правило значит я не в России? Странная логика



    Значит ты болеешь или зашилась.


    Профиль сперва посмотри. Зашилась ты. А у меня здоровый образ жизни

  • Масяня2121

    Масяня2121
    2 часа назад

    А что у нас теперь все кто в новый год не упился зашились или болеют????

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    rediska

    Noir

    Ни одно из правил не применимо в условиях России.



    Т.е.если я применяю первое правило значит я не в России? Странная логика


    Обычно пускают фейерверки после боя курантов, все остальные запуски это не фейерверк а баловство.

  • rediska

    rediska
    1 час назад

    Noir
    rediska

    Noir

    Ни одно из правил не применимо в условиях России.



    Т.е.если я применяю первое правило значит я не в России? Странная логика


    Обычно пускают фейерверки после боя курантов, все остальные запуски это не фейерверк а баловство.


    На упаковке по русски написано "фейерверк " (вот только про забор мне рассказывать не надо. Мол там тоже написано )

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Точно редиска зашилась.

  • холостяк

    холостяк
    1 час назад

    Правильно, нечего в Благовещенске запускать фейерверки для вас специально построили Циолковский, езжайте туда и запускайте фейерверки там.

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