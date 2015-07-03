В Благовещенске запускать фейерверки можно на 45 площадках

Фото: m.pg21.ru

Обновлено: 16:31



В Амурской области определены официальные площадки для запуска фейерверков. Сделано это для того, чтобы не допустить пожаров и других ЧС. Новогодние пусковые площадки организованы практически во всех районах Приамурья, – сообщает пресс-служба амурского управления МЧС.

Некоторые официальные места для запусков фейерверков:

г. Благовещенск – площадь Ленина,

п. Новобурейский – набережная реки Буреи,

г. Зея – площадь Шохина,

с. Поярково – берег реки Амур,

с. Екатеринославка – ул. Ленина, центральная площадь,

г. Свободный – ул. Ленина – ул. Зейская,

с. Тамбовка – ул. Ленинская, 87,

г. Шимановск – район площади.

В МЧС делают оговорку, что люди могут по собственной инициативе отыскать открытое пространство. Но при этом они должны чувствовать ответственность за свои действия и постараться никому, в том числе и себе самим, не причинить вреда.

Правила запуска фейерверков

1. Никогда не запускайте пиротехнику, находясь в состоянии алкогольного опьянения.



2. Реакция при запуске фейерверков нужна не хуже, чем при управлении автомобилем.



3. Запускающий должен заранее разместить и надежно закрепить изделие в соответствии с инструкцией по использованию и быть готовым оперативно отреагировать в случае возникновения непредвиденной ситуации.



4. При поджоге нельзя держать изделие в руках, наклоняться над ним.



5. Фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки.



6. После окончания работы изделия можно подходить к нему как минимум через 10 минут.

Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверхность. Устройства с небольшой площадью основания следует закрепить, подсыпав с боков землей, или установить в плотный снег. Это позволит избежать их возможного опрокидывания. Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует запускать вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками. Для наземных фейерверочных изделий нужно выбирать гладкую поверхность, которая не препятствует их движению. Это может быть лед, ровный грунт, асфальт, гладкий бетон.

В МЧС отмечают, что новогодние праздники традиционно «жаркая» пора для спасателей. Количество выездов пожарно-спасательных и спасательных подразделений на тушение пожаров и оказание помощи населению увеличивается в разы.

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