Маленькой амурчанке президент России подарил электронную книгу и коньки в придачу

Фото: amurobl.ru

Пятилетняя амурчанка Виктория Горбунова получила подарок на Новый год от президента России. Электронную книгу и коньки ребенку торжественно вручили главный федеральный инспектор по Амурской области Игорь Шипов, заместитель председателя правительства области Ольга Лысенко и заместитель мэра города Благовещенска Светлана Яковлева, сообщает пресс-служба областного правительства.

Поздравлять девочку делегация приехала на дом во вторник, 27 декабря. По словам мамы малышки, Виктория сразу надела на ноги коньки и начала демонстрировать гостям свою растяжку.

«Мы же занимаемся в "Котовасии". Вика мечтает стать гимнасткой. Вот она в длинном праздничном платье и в коньках и показывала шпагат. Коньки подарили ей с рекламой из фильма "Ледяное сердце". Это привело Вику в восторг. Она сразу их надела. И коньки, что удивительно, оказались впору. Еще ей вручили сладкие подарки и письмо от президента», – рассказала мама Виктории Горбуновой Людмила Крылова.

По словам мамы, Вика уже сама может читать, поэтому письмо от президента изучала с удовольствием и с гордостью – девочка хорошо знает, кто такой Владимир Путин.

«Я написала на сайт президента письмо в электронном виде с просьбой поздравить ребенка с Новым годом. У нас было ДТП летом этого года, мы разбились на мотоцикле, муж погиб. Я сама лечусь и работать не могу. У меня пострадало легкое, ключица, ребра. Я еще и на момент аварии была в положении. Это все осложнило. Сейчас мы в трудной жизненной ситуации. Я обратилась за помощью к президенту. Конечно, нам очень приятно было, что письмо не проигнорировали, что ответили, поздравили. Да еще и подарки были такими богатыми», – призналась мама Виктории.

В настоящее время Людмила Крылова находится на восстановительном лечении и не имеет постоянного места работы. Все это время семью поддерживают родственники. Несмотря на это, ребенком в семье постоянно занимаются. Виктория умеет считать, писать, увлекается гимнастикой, хореографией и плаванием.

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