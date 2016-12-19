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Сотрудники Роспотребнадзора изъяли из продажи более 300 детских товаров

Сотрудники Роспотребнадзора изъяли из продажи более 300 детских товаров
Фото: www.vica.ru

В Амурской области в декабре 2016 года были изъяты из оборота 266 пар детской обуви и одежды, а также 47 игрушек. Эти товары не соответствовали требованиям и могли причинить вред потребителям. Нарушения выявили в результате проверок, которые проводили специалисты областного управления Роспотребнадзора.

В декабре управление Роспотребнадзора совместно с центром гигиены и эпидемиологии организовали «горячую линию» по вопросам качества и безопасности детских товаров. Во время ее работы были проведены 12 проверок предпринимателей, реализующих детские товары. В ходе них отобрали 67 проб детских товаров: 11 игрушек и 56 единиц детской одежды и обуви.

По результатам экспертизы все 67 проб не соответствуют требованиям Технических регламентов Таможенного союза по маркировке, четыре пробы не соответствуют по санитарно-химическим показателям, индексу токсичности и запаху.

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#дети #происшествия #торговля

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