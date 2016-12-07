В Москве разыскивают 17-летнего подростка, подозреваемого в убийстве ребенка

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В Москве убит 10-летний мальчик. Предполагаемая причина смерти — удушение. В убийстве подозревают молодого человека 1999 года рождения. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным Следственного комитета по Москве, в квартире жилого дома на Ломоносовском проспекте был убит 10-летний мальчик. Тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено 27 декабря. От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.



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