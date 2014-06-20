Разработка Огоджинского угольного месторождения заморожена

Проект Ростеха и корпорации China Shenhua Energy, предусматривающий совместную разработку Огоджинского угольного месторождения в Амурской области, заморожен. Об этом сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов, пишет ТАСС.

«Пока, к сожалению, заморожены переговоры, но не по нашей вине. Наши партнеры пока решили подождать. Если появятся новые партнеры, наверное, мы пересмотрим соглашение, которое было подписано с Shenhua», – сказал он.

Меморандумы о совместной работе над проектом были подписаны в 2014 году. Реализация проекта предусматривала также строительство угольного терминала «Порт Вера» в Приморье с годовым грузооборотом 20 миллионов тонн.

Запасы энергетического угля Гербикано-Огоджинский угленосного района в Амурской области оцениваются в 1,6 миллиарда тонн. Инвестиционные потребности проекта сначала оценивались в 5 миллиардов долларов. Затем они были оценены в 8-10 миллиардов долларов ввиду включения в проект строительства генерирующих мощностей.

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