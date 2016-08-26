С 2017 года россияне будут ездить в Японию по упрощённой визе

Фото: tass.ru

С 1 января 2017 года граждане России смогут посещать Японию по упрощенной процедуре, сообщает «Русская планета» со ссылкой на МИД РФ.

Желающие посетить Японию могут получить краткосрочную визу на 30 дней.

Процедура получения виз в РФ для граждан Японии также будет упрощена.

Решение по упрощению визовой политики было принято во время визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Японию.

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#визиты

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