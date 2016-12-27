Готовы к ФЗ-54! В январе 2017 года новое поступление on-line касс в компании «Фартов»
В январе 2017 года новое поступление on-line касс в компании «Фартов».
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Фискальный регистратор АТОЛ 11Ф – для производителей среднего и крупного бизнеса. Работает в составе аппаратно-программных систем товароучета.
Совместимо с:
22 300 рублей (в стоимость входит фискальный накопитель)
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АТОЛ 55Ф - для среднего и крупного бизнеса.
Совместимо с:
28 800 рублей (в стоимость входит фискальный накопитель)
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Есть в наличии!
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АТОЛ FPrint-22 ПТК
Совместимо с:
31 000 рублей (в стоимость входит фискальный накопитель)
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Новая автономная кнопочная касса АТОЛ 90Ф - для малого бизнеса.
Применяется для сферы услуг, общепита и торговли. Работает от сети 220В и на аккумуляторе. Проводной или мобильный интернет.
от 14 000 рублей (в стоимость входит фискальный накопитель)
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Новая автономная кнопочная касса Пионер 114Ф - для малого бизнеса.
Применяется для сферы услуг, общепита и торговли. Работает от сети 220 В. Проводной интернет. Работает со сканером штрих-кодов.
16 900 рублей (в стоимость входит фискальный накопитель)
Комплексные решения по автоматизации для ФЗ-54:
Эвотор – это умная гибко настраиваемая автоматизация торговой точки под ключ, полный аппаратно-программный комплекс.
Эвотор делает жизнь предпринимателей проще!
· Учет товарных потоков и остатков
· Работа с ЕГАИС
· Простота в установке и настройке
· Полное соответствие №54-ФЗ
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Эвотор Смарт-терминал ФН
- смарт терминал Эвотор на базе планшета;
- ОС на базе Android;
- программное обеспечение Evotor POS (кассовое и товароучетное);
- ФН
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26 000 рублей
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Эвотор Стандарт ФН
- смарт терминал Эвотор на базе планшета;
- ОС на базе Android;
- программное обеспечение Evotor POS (кассовое и товароучетное);
- ФН;
- сканер штрих-кода 1D
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27 500 рублей
Компания Фартов также предлагает весь комплекс услуг, связанных с постановкой кассовых аппаратов "по-новому": от электронной подписи до регистрации в ФНС!
У нас вы можете получить квалифицированную электронную подпись, заключить договор с ОФД, фискализировать контрольно-кассовую технику и поставить ее на учет согласно новому законодательству. Стоимость услуг можно уточнить по контактам, указанным ниже.
Писать в whats app: 8-9145-58-40-58
Обращаться по адресу: ул. Горького, 179/1, здание «Кассир», 2 этаж.
И по телефонам: (4162) 220-798, 220-767
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