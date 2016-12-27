Готовы к ФЗ-54! В январе 2017 года новое поступление on-line касс в компании «Фартов»

В январе 2017 года новое поступление on-line касс в компании «Фартов».

Фискальный регистратор АТОЛ 11Ф – для производителей среднего и крупного бизнеса. Работает в составе аппаратно-программных систем товароучета. Совместимо с: Персональными компьютерами;

POS-компьютерами;

Мобильными устройствами (планшет, смартфон);

POS-системами на базе мобильных ОС;

Облачными кассовыми решениями (управление через Web-приложения). 22 300 рублей (в стоимость входит фискальный накопитель) АТОЛ 55Ф - для среднего и крупного бизнеса. Совместимо с: Персональными компьютерами;

POS-компьютерами;

Мобильными устройствами (планшет, смартфон);

POS-системами на базе мобильных ОС;

Облачными кассовыми решениями (управление через Web-приложения). 28 800 рублей (в стоимость входит фискальный накопитель) Есть в наличии! АТОЛ FPrint-22 ПТК Совместимо с: Персональными компьютерами;

POS-компьютерами;

Мобильными устройствами (планшет, смартфон);

POS-системами на базе мобильных ОС;

Облачными кассовыми решениями (управление через Web-приложения). 31 000 рублей (в стоимость входит фискальный накопитель) Новая автономная кнопочная касса АТОЛ 90Ф - для малого бизнеса. Применяется для сферы услуг, общепита и торговли. Работает от сети 220В и на аккумуляторе. Проводной или мобильный интернет. от 14 000 рублей (в стоимость входит фискальный накопитель) Новая автономная кнопочная касса Пионер 114Ф - для малого бизнеса. Применяется для сферы услуг, общепита и торговли. Работает от сети 220 В. Проводной интернет. Работает со сканером штрих-кодов.

16 900 рублей (в стоимость входит фискальный накопитель)

Комплексные решения по автоматизации для ФЗ-54:

Эвотор – это умная гибко настраиваемая автоматизация торговой точки под ключ, полный аппаратно-программный комплекс.

Эвотор делает жизнь предпринимателей проще!

· Учет товарных потоков и остатков

· Работа с ЕГАИС

· Простота в установке и настройке

· Полное соответствие №54-ФЗ

Эвотор Смарт-терминал ФН - смарт терминал Эвотор на базе планшета;

- ОС на базе Android;

- программное обеспечение Evotor POS (кассовое и товароучетное); - ФН 26 000 рублей Эвотор Стандарт ФН - смарт терминал Эвотор на базе планшета;

- ОС на базе Android;

- программное обеспечение Evotor POS (кассовое и товароучетное);

- ФН;

- сканер штрих-кода 1D 27 500 рублей

Компания Фартов также предлагает весь комплекс услуг, связанных с постановкой кассовых аппаратов "по-новому": от электронной подписи до регистрации в ФНС!

У нас вы можете получить квалифицированную электронную подпись, заключить договор с ОФД, фискализировать контрольно-кассовую технику и поставить ее на учет согласно новому законодательству. Стоимость услуг можно уточнить по контактам, указанным ниже.

Писать в whats app: 8-9145-58-40-58

Обращаться по адресу: ул. Горького, 179/1, здание «Кассир», 2 этаж.

И по телефонам: (4162) 220-798, 220-767

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