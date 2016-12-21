На «Эхе Москвы в Благовещенске» расскажут о пожарной безопасности в новогодние праздники

В четверг, 29 декабря, темой утреннего эфира радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» станут Новый год и пожарная безопасность. Гость – заместитель начальника главного управления МЧС России по Амурской области Сергей Чебыкин.

Ведущие – Олег Никитин и Илья Кутырёв.

В первой части полуденного эфира слушателей «Эха» ждёт краеведческий радиосериал «Амурские волны». Тема выпуска: «Фёдор Чудаков: возвращение в детство, трагический финал». Собеседник ведущего Михаила Митрофанова – заведующий кафедрой русского языка и литературы БГПУ, профессор, доктор филологических наук Александр Урманов.

Далее президент областной общественной организации «АмурКиноСоюз» Владимир Розанов расскажет о фестивале «КинАмур–2016». Ведущая – Екатерина Кузьмина.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Просмотров всего: 14

#СМИ

распечатать