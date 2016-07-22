В аэропорту Благовещенска приземлился один из самых крупных самолетов – Боинг-777 (фото)

Из Благовещенска в Москву будет летать самолёт Боинг-777–200ER. Новое судно поможет решить проблему с задержкой рейсов, считают в авиакомпании «ВИМ-Авиа». Ранее борт подобной модификации Благовещенск не принимал. Одним из наиболее крупных авиалайнеров, который садился когда-либо в аэропорту областного центра был борт ИЛ-96, на котором прилетал президент Владимир Путин.

Судно приземлилось в аэропорту Благовещенска в 7:15. Этим рейсом самолет привез 220 пассажиров и 25 тонн груза. Обратно в Москву, в аэропорт Домодедово, борт увезет 310 человек. В салоне самолетов такого типа люди сидят по трое в ряду, ряды разделены двумя проходами, а спинки оснащены телевизорами.

«Всё было очень здорово, очень быстро, очень комфортно. Я осталась довольна полётом. Я издалека, из Севастополя, в принципе, претензий никаких нет», – поделилась своими впечатлениями Екатерина Симоненко.

«Хороший самолёт, комфортный, большой просторный, удобный, очень понравилось спасибо», – добавил второй пассажир Боинга.

Боинг-777 в отличие от своих предшественников Боинг-757 и Боинг 767, на которых до этого летали амурчане, сможет вместить в себя больше пассажиров. Он считается одним из самых крупных пассажирских самолётов в мире. В новом авиалайнере могут разместиться 323 человека. Это почти на 50 пассажиров больше, чем перевозили самолёты ранее. Только вот загружать самолёт будут неполностью. Длины и прочности взлётной полосы в благовещенском аэропорту для Боинга-777 не хватает. Поэтому перед каждым рейсом будут вносить ограничения по взлётной массе воздушного суда. Их будут рассчитывать в зависимости от погодных условий.

В авиакомпании подчеркивают, что сейчас все рейсы Боинга-777 – пробные. Сейчас будет просчитываться экономическая целесообразность полетов. Пока борт будет летать до начала января.

Ранее Амур.инфо сообщало, что 21 июля «ВИМ-Авиа» прислала в ГУП «Аэропорт Благовещенск» официальное уведомление о том, что авиакомпания намерена выполнять рейсы на самолете Boeing-777. Это широкофюзеляжное воздушное судно вместимостью от 305 до 550 пассажиров, в зависимости от конфигурации салонов. По информации авиакомпании, это позволит существенно увеличить количество провозных емкостей.

В августе 2016 года авиакомпания добилась разрешения на посадку в благовещенском аэропорту Boeing-777. Раньше достигнуть договорённости не получалось из-за того, что местная посадочная полоса не соответствует техническим характеристикам, необходимым для приёма такого авиалайнера.

Длина взлётно-посадочной полосы благовещенского аэропорта составляет 2 800 метров, ширина – 45 метров, тогда как для посадки Boeing-777 с полной загруженностью длина должна быть от 3 500 метров. Должно быть более крепким и покрытие полосы.

Принимать более тяжелые лайнеры сможет новая взлетно-посадочная полоса. Но вопрос строительства новой ВПП пока остается открытым.

«Прилет Боинга-777 – это результат работы нашего минтранса и компании «ВИМ-Авиа». Компания Аэрофлот не может поставить эти боинги на линию к нам, потому что мешает взлетно-посадочная полоса. Этот Боинг-777, который недавно приобрела «ВИМ-Авиа» в лизинг, по весу меньше и позволяет нам его принимать. На сегодня стоит важная задача – это выделение средств на строительство новой взлетно-посадочной полосы, которая позволит нам принимать самолеты повышенной комфортности, такие как Боинг-777 компании «Аэрофлот». Задача сложная, потому что требует больших денег, и поэтому этот вопрос приходится решать на федеральном уровне», – сказал Александр Козлов.

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