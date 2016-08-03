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Скончалась американская актриса Кэрри Фишер

Скончалась американская актриса Кэрри Фишер
Фото: lenta.ru

Умерла принцесса Лея. Американская актриса Кэрри Фишер, известная по роли в саге «Звездные войны», скончалась в больнице во вторник, 27 декабря. Ей было 60 лет, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Associated Press.

24декабря Фишер была госпитализирована в критическом состоянии из-за сердечного приступа, произошедшего во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. После приземления врачи доставили актрису в больницу скорой помощи департамента пожарной охраны города. В клинике ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Фишер снималась в таких фильмах, как «Сладкая месть», «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар» и «Предместье». Известность ей принесла роль принцессы Леи в фантастической киноэпопее режиссера Джорджа Лукаса «Звездные войны». Она снялась в четырех фильмах саги: «Эпизод IV. Новая надежда» (1977 год), «Эпизод V: Империя наносит ответный удар» (1980 год), «Эпизод VI: Возвращение джедая» (1983 год). Последний раз она появлялась на экранах в 2015 году, когда вышел фильм «Звездные войны: Пробуждение силы».

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#кино #память #происшествия

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