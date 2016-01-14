Потери 2016 года

Фото: gorlovka.today

Провожая уходящий год, редакция ИА «Амур.инфо» по традиции перечисляет имена тех, кого не стало в 2016-м. Подборка составлена на основе данных информационных агентств и материалов, опубликованных в течение года на Амур.инфо.

Январь

3 января скоропостижно скончался начальник Главного разведывательного управления генерал-полковник Игорь Сергун. Ему было 58 лет.

11 января в возрасте 69 лет скончался музыкант Дэвид Боуи. За несколько дней до смерти он презентовал альбом Blackstar. За свою карьеру музыкант выпустил около 30 альбомов. Журнал NME в 2000 года признал Боуи самым влиятельным музыкантом столетия. Он также попал в первую тридцатку в списке «Ста величайших британцев».

14 января в Запорожье скончался двукратный олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике, чемпион мира и Европы, пятикратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР Леонид Жаботинский. Ему было 77 лет.

14 января в возрасте 69 лет умер британский актёр Алан Рикман. Рикман был любимым актёром нескольких поколений зрителей. Молодые знают его по роли профессора Северуса Снегга в фильмах о Гарри Поттере. Снимался в таких фильмах, как «Разум и чувства», «Распутин», «Парфюмер. История одного убийцы» и многих других.

Февраль

3 февраля, за сутки до своего юбилея, в Санкт-Петербурге была убита заслуженная артистка России Александра Завьялова. Ей было 79 лет. На её счету роли в таких фильмах, как «Люди на мосту», «Ждите писем» и «Алёшкина любовь». Большая слава пришла к актрисе, когда на экраны вышел телесериал «Тени исчезают в полдень». В нём Завьялова сыграла драматическую роль Серафимы Клычковой (Пистимеи Морозовой).

19 февраля в ДТП погиб мэр Шимановска Николай Донцов. Ему было 56 лет. На должность главы администрации города его избрали в декабре 2011 года.

19 февраля в возрасте 84 лет скончался известный итальянский писатель, философ и историк-медиевист Умберто Эко. Эко – автор известных романов «Имя розы» и «Маятник Фуко», а также работ по семиотике «Открытое произведение», «Исследования по семиотике текста» и так далее. Последним романом писателя стал «Нулевой номер», изданный в 2015 году.

19 февраля в возрасте 89 лет скончалась американская писательница Нелли Харпер Ли, автор всемирно известного романа «Убить пересмешника». Роман опубликован в 1960 году и стал бестселлером. В 1961 году получил Пулитцеровскую премию. Эта книга остаётся в списке бестселлеров в США и по сей день.

Март

3 марта в возрасте 77 лет умерла известная актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Наталья Крачковская. Популярность пришла к ней после роли мадам Грицацуевой в картине Гайдая «12 стульев». В её фильмографии также картины «Иван Васильевич меняет профессию», «Будьте моим мужем», «Не может быть!», «Покровские ворота». Актёрская карьера Натальи Крачковской длилась более 40 лет. Наталья Леонидовна неоднократно бывала в Благовещенске в рамках фестиваля кино и театра «Амурская осень». В 2014 году она стала гостем программы «Простые вопросы» на «Альфа-канале». Кроме того, её монолог записал и опубликовал на Амур.инфо колумнист Александр Ярошенко.

11 апреля скончался советский и российский актёр театра и кино, педагог ВГИКа, профессор РАТИ, народный артист РФ Альберт Филозов. Ему было 78 лет. В кино Филозов сыграл более 100 ролей, наиболее известные из них – в фильмах «Тегеран-43», «Васса», «Человек с бульвара Капуцинов», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Бедная Настя», «В круге первом», «Герой нашего времени» и других.

24 апреля народная артистка РСФСР Нина Архипова скончалась в Москве в возрасте 94 лет. Всесоюзную популярность Архипова получила после выхода на экраны фильма-спектакля «Проснись и пой!» в Театре сатиры. Актриса сыграла более 30 ролей в кино, в том числе в фильмах «Ох уж эта Настя!», «Карантин», «Утомлённые солнцем» и других.

Май

20 мая от инсульта скончался архиепископ Гавриил (Стеблюченко). Ему было 75 лет. Архиепископ возглавлял Благовещенскую епархию с 1994 по 2011 годы. С момента пребывания на кафедре архиепископа Гавриила в Амурской области открылись 37 приходов, три монастыря (один мужской и два женских). В 2003 году в Благовещенске возвели новый кафедральный собор в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Июнь

3 июня в Благовещенске на 53-м году жизни скончался известный амурский журналист Андрей Филоненко. В 90-е годы он был журналистом газеты «Амурская правда», редактором отдела новостей, работал на должности генерального директора компании «Дельта-пресс», редактора регионального выпуска еженедельника «"МК" на Амуре», «Города». В середине 2000-х вернулся в редакцию «АП» главным редактором. Затем работал на «Эхе Москвы в Благовещенске» и был колумнистом Амур.инфо.

Июль

31 июля в возрасте 87 лет умер классик литературы второй половины ХХ века, лауреат государственных премий, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Фазиль Искандер. Его перу принадлежат: роман-эпопея «Сандро из Чегема», эпос «Детство Чика», повесть-притча «Кролики и удавы», эссе-диалог «Думающий о России и американец», повести «Человек и его окрестности», «Школьный вальс, или Энергия стыда», «Поэт» и другие произведения.

Август

4 августа ушла из жизни народная артистка России Зинаида Шарко. Ей было 87 лет. Зинаида Шарко – лауреат Международной премии имени Станиславского «За вклад в театральное искусство». Среди лучших её театральных работ – роли Тамары и Ольги в спектаклях Товстоногова «Пять вечеров» и «Три сестры». Кинозрителям она известна прежде всего как исполнительница главных ролей в фильме Киры Муратовой «Долгие проводы» и в фильме Виталия Мельникова «Луной был полон сад».

9 августа в Нью-Йорке умер знаменитый скульптор, художник и философ Эрнст Неизвестный. Ему был 91 год.

Сентябрь

2 сентября умер Александр Сурат – российский государственный деятель, глава администрации Амурской области (1993). Ему было 68 лет.

4 сентября в возрасте 81 года умерла Новелла Матвеева, русская поэтесса, бард, прозаик, переводчик, драматург, литературовед. Самые знаменитые песни Новеллы Матвеевой – «Любви моей ты боялся зря», «Эй, моряк, ты слишком долго плавал» из кинофильма «Человек-амфибия», «Солнечный зайчик («Я мечтала о морях и кораллах…») из кинофильма «Ещё раз про любовь». Знаменитыми также стали «Окраина», «Фокусник», «Цыганка», «Шарманщик», «Песня погонщика мула», «Девочка и пластилин» из «Почти смешной истории».

11 сентября умер мультипликатор Эдуард Назаров, создатель таких замечательных мультфильмов как «Жил-был пёс», «Принцесса и людоед», «Приключение муравья», «Про Сидорова Вову» и многих других. В качестве художника-постановщика он работал над мультфильмами «Винни-Пух», «Винни-Пух идёт в гости», «Винни-Пух и день забот», «Остров». Эдуарду Назарову было 74 года.

Октябрь

7 октября умерла народная артистка РСФСР Людмила Иванова, всю жизнь посвятившая служению искусству в театре «Современник». Ей было 83 года. Всего народная актриса сыграла в кино и театре 120 ролей, из них 80 – в кино. Её визитной карточкой стала роль профсоюзного работника Шуры в фильме «Служебный роман».

Стихи и песни, написанные актрисой, исполнялись популярными певицами Анной Герман и Майей Кристалинской. Благодаря этому актриса стала членом Союза писателей. Последние полгода своей жизни Людмила Иванова посвятила написанию книги «Счастливое время», в которой рассказала о создании и жизни театра «Современник». В 2003 и 2006 году Людмила Иванова приезжала в Благовещенск на фестиваль «Амурская осень».

9 октября умер Анджей Вайда – классик мирового кинематографа, известный польский режиссёр. Ему было 90 лет. Вайда снял такие известные фильмы, как «Канал», «Пепел и алмаз», экранизацию «Сибирская леди Макбет» по Лескову, «Бесы» по Достоевскому, «Пилат и другие» по Булгакову.

31 октября умер артист Центрального академического театра Российской армии, народный артист СССР, Владимир Зельдин. Это старейший действующий актер планеты – ему был 101 год. Лауреат Сталинской премии второй степени (1951) и премии правительства РФ (2008), он прославился ролью Мусаиба Гатуева в фильме «Свинарка и пастух». Также зрители знали и любили его роли в таких фильмах, как «Карнавальная ночь», «Дядя Ваня», «31 июня», «Дуэнья», «Десять негритят» и многих других.

Ноябрь

2 ноября умер солнечный клоун Олег Попов. Народный артист СССР скоропостижно скончался во время гастролей в Ростове-на-Дону. Творческая карьера великого клоуна, известного как в России, так и за рубежом, началась в 1951 году и продолжалась более полувека. В его копилке множество как цирковых, так и государственных наград, в числе которых Орден Ленина и три ордена Трудового Красного Знамени. Последние 24 года Олег Константинович жил в Германии.

13 ноября в возрасте 60 лет от инсульта умер Андрей Давидян, российский певец («Рок-Ателье», «СВ», «Альтер-Эго», Sound Cake), участник телепроекта «Голос».

25 ноября в возрасте 90 лет умер Фидель Кастро – кубинский революционер, государственный и политический деятель. С декабря 1976 года, в течение 30 лет, он был председателем Государственного совета и Совета министров Кубы, являлся главнокомандующим Революционными вооруженными силами и председателем Совета национальной обороны страны.

Декабрь

13 декабря в возрасте 85 лет умерла Инна Руденко, советская и российская журналистка, публицист, корреспондент газеты «Комсомольская правда». Колумнист Амур.инфо Александр Ярошенко опубликовал интервью с Инной Павловной.

19 декабря в Турции выстрелом в спину был убит Андрей Карлов, советский и российский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол России в Турции. Посмертно ему было присвоено звание Героя Российской Федерации. Карлову было 62 года.

19 декабря в возрасте 70 лет ушёл из жизни актёр Александр Яковлев. Популярным среди миллионов зрителей его сделала роль штабс-капитана в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих». Всего в творческой биографии актёра 119 ролей, в том числе в таких фильмах как «Медный ангел», «Визит к Минотавру», «Вера, надежда, любовь», «Приключения Квентина Дорварда» и десятки других. За роль в сериале «Мужской сезон. Бархатная революция» Яковлев получил премию международного фестиваля DetectiveFEST. Последние свои роли в кинематографе Александр Яковлев сыграл в фильмах «Вий» и «Легенда № 17».

21 декабря в возрасте 82 лет скончался народный артист РСФСР Вячеслав Шалевич. В театре имени Вахтангова, где Шалевич служил всю жизнь, им было сыграно множество ярких ролей – в спектаклях «Пристань», «Чайка», «Без вины виноватые» и других. Кинозрители знают его по таким фильмам как «Капитанская дочка», «Три тополя на Плющихе», «Семнадцать мгновений весны», «Охота на Беркута», «Брежнев», «Московская сага», «Звезда эпохи» и другим.

25 декабря умер один из самых успешных поп-певцов, британец Джордж Майкл. Ему было 53 года. Джорж Майкл – обладатель двух премий «Грэмми» в категориях «Альбом года» и лучший R&B дуэт. За время музыкальной карьеры было продано около 100 миллионов его записей.

25 декабря над Чёрным морем разбился самолёт Министерства обороны РФ Ту-154. На борту находились 92 человека. Среди них военнослужащие, представители СМИ, артисты ансамбля имени Александрова, а также Елизавета Глинка (доктор Лиза) – российский общественный деятель и правозащитник, а также филантроп, по образованию врач-реаниматолог, специалист в области паллиативной медицины (США), исполнительный директор фонда «Справедливая помощь». Доктор Лиза была членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Ей было 54 года.

27 декабря от сердечного приступа умерла актриса и писательница Кэрри Фишер, известная как исполнительница роли принцессы Леи Органы в киноэпопее Джорджа Лукаса «Звёздные войны». Фишер было 60 лет.

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