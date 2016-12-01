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За поимку жестоких браконьеров кузбасский егерь награжден медалью

За поимку жестоких браконьеров кузбасский егерь награжден медалью
Фото: lifeisphoto.ru

Кузбасский егерь, сотрудник областной общественной организации «Клуб правильной охоты "Охотники за трофеями"» Валерий Смокотин получил медаль «За веру и добро». Он помог задержать браконьеров, убивших лосиху и её двух детёнышей в лесу Ижморского района, сообщает VSЁ42.

Егерь услышал выстрелы, когда находился около села Вяземка, и поехал на шум. Там он увидел убитую браконьерами лосиху и её двух детёнышей. Смокотин сразу вызвал сотрудников полиции.

Стражи порядка обнаружили на месте происшествия гильзы и пули. Чуть позже они задержали и браконьеров, которые вернулись за добычей.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ «Незаконная охота».

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев поручил наградить Смокотина медалью за проявленный профессионализм и высокую личную ответственность.

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#происшествия

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