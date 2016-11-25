Во Владивостоке осуждены сутенерши, вовлекавшие несовершеннолетних в занятия проституцией

Фото: ИА Дейта

Во Владивостоке вынесен приговор членам группы, которые вовлекали в преступный бизнес в том числе несовершеннолетних, сообщает ИА Дейта. Организатор проведет за решеткой более трех лет.

По статьям Уголовного кодекса РФ «Вовлечение в занятие проституцией, совершённое организованной группой, в отношении несовершеннолетнего», «Деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией, совершенные с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних» осуждены шесть девушек.

Суд установил, что в январе 2013 года жительница Приморья создала организованную группу сутенерш с участием трех приятельниц. Еще две фигурантки предоставляли помещения для занятия проституцией. Специально для этого они создали фирму досуга «Эсмеральда», куда после отбора принимали девушек.

Преступная группа была устойчива, ролей между ее членами были четко распределены. Всех их объединял единый умысел – получать незаконный доход при отсутствии официальной занятости.

Организатор группы распределила роли между ее участницами: одна являлась диспетчером с обязанностями обзванивать все заведения, желающие воспользоваться услугами фирмы досуга, ведение учета отработанного девушками времени, подсчет и выдача денег за смену. Две фигурантки выполняли роли водителей.

Возраст девушек, которых отбирали в фирму, варьировался от 16 до 30 лет. Все они проживали в основном в деревнях и селах. Всего до мая 2014 года в преступный бизнес было вовлечено не менее 17 девушек, в том числе несовершеннолетних.

Суд согласился с доводами прокурора и признал всех подсудимых виновными. Организатора группы суд приговорил к 3,5 годам общего режима, остальным фигуранткам назначено условное лишение свободы на различные сроки. Приговор в законную силу не вступил.

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