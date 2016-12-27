В ДРСК поступило более 16 000 заявок на технологическое присоединение к электросетям

Энергетики Дальневосточной распределительной сетевой компании (входит в состав ПАО «РАО ЭС Востока») подвели предварительные итоги процесса технологического присоединение к электрическим сетям в 2016 году. Всего за текущий год в компанию поступило 16 242 заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям. Энергетики компании подключили 12 167 новых потребителей.

Стабильный рост количества желающих подключиться к электросетям энергопредприятия отмечается в хабаровском и амурском филиалах компании. Важной тенденцией, отмеченной энергетиками, является увеличение активности на подключение к сетям АО «ДРСК» среди юридических лиц.

- При таком количестве новых потребителей, главная сложность – успеть в срок. Здесь многое зависит и от самих заявителей: сроки реализации договоров строго регламентированы, чтобы в них уложиться, необходимо вовремя выполнить все мероприятия, предусмотренные техническими условиями – в том числе и со стороны заявителя, – говорит начальник департамента перспективного развития и технологического присоединения Павел Чеховский. – По факту же оказывается, что изначально заинтересованный в скорейшем подключении заявитель не всегда торопится исполнять свою часть договора.

В новом году энергетикам компании предстоит огромная работа по организации процесса технологического присоединения крупных проектов. Это территории опережающего социально-экономического развития, газоперерабатывающий завод в г. Свободном, Амурский нефтеперерабатывающий завод в поселке Березовка, объекты газотранспортной системы «Сила Сибири» в Амурской области и Республике Саха (Якутия).

Компания стремится к максимально возможному упрощению процесса технологического присоединения потребителей к электрическим сетям и повышению качества обслуживания заявителей. По результатам опроса потребителей, проведенного специалистами контакт – центра компании, уровень качества оказываемых услуг по технологическому присоединению уверенно растет. Энергетиками разработан план мероприятий по устранению замечаний, выявленных в результате оценки уровня удовлетворенности потребителей, будет проведена масштабная работа по устранению выявленных замечаний.

Просмотров всего: 35

распечатать