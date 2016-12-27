Итоги ВЦИОМ: в 2017 году россияне ждут перемен к лучшему

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Всероссийский центр изучения общественного мнения подготовил данные опроса россиян о том, чем им запомнился 2016 год и чего ждут от нового года, как планируют отмечать праздник, что дарить и сколько потратить. Политиком года россияне назвали Владимира Путина, спортсменом – Елену Исинбаеву. На 2017-й жители возлагают больше на надежд, чем на год прошедший. Большинство отметит праздник дома. Эти и другие данные ВЦИОМ – на Амур.инфо.

События

Главным мировым событием 2016 года 33 % россиян считают войну в Сирии (в 2015-м эта тема также была на первом месте – её называли 43 %). На второй строчке рейтинга – президентские выборы в США (31 %), на третьей – спортивные события (13 %).

Резонансными событиями в масштабах страны стали парламентские выборы (10 %), истории с применением допинга российскими спортсменами (7 %), борьба с коррупцией (4 %), военная помощь Сирии (4 %).

В топ-3 мировых событий по заметности вошли победа Дональда Трампа на выборах президента США, попытка военного переворота в Турции и Brexit. В рейтинге российских событий на первых строчках допинговый скандал в российском спорте, выступление нашей сборной на Олимпиаде в Рио, выборы в Госдуму.

Рейтинги

Лидером рейтинга спортсменов стала Елена Исинбаева (8 %). Антон Шипулин, возглавлявший список в прошлом году, в этом опустился на второе место (5 %).

Первое место в рейтинге актеров года делят Данила Козловский (5 %) и Сергей Безруков (5 %). Музыкантом года уже несколько лет подряд чаще называют Филиппа Киркорова (7 %), далее в рейтинге расположились Григорий Лепс (4 %), Николай Басков (4 %), Сергей Лазарев (4 %), Алла Пугачева (4 %).

Политиком года для россиян остается Владимир Путин – его назвали 64 % опрошенных. Далее с большим отрывом идут Сергей Лавров (18 %), Владимир Жириновский (8 %), Сергей Шойгу (8 %), Дмитрий Медведев (7 %) и другие. В рейтинге российской элиты первое место также у президента (77 %).

Писателя года россиянам по-прежнему выбрать тяжелее всего: все содержательные ответы набирают не более 3 %: Дарья Донцова (3 %), Татьяна Устинова (2 %), остальные – по 1 % или менее.

Самыми популярными телепередачами стали проекты Первого канала: ток-шоу «Пусть говорят» (11 %), «Голос» (8 %), «Новости» (6 %). В рейтинге сериалов лидирует «Мажор» (8 %), реже называли «Тайны следствия» (4 %), «След» (4 %), «Универ» (4 %) и др.

Лучшими фильмом 2016 года 5 % россиян считают работу «28 панфиловцев», 4 % – «Экипаж». В целом можно отметить, что среди звезд спорта и шоу-бизнеса, теле- и кинопремьер у наших сограждан явных фаворитов нет: ни один из представленных в народном рейтинге «герой», сериал или фильм не смог набрать более 10 % голосов респондентов.

Эмоции и оценки 2016-го, ожидания от 2017-го

2016-й год россияне провожают с несколько более позитивным настроем, чем 2015-й: соответствующий индекс вырос за год с 60 до 63 пункта (новый исторический максимум).

Индекс строится на основе вопроса: «С каким чувством вы провожаете уходящий год и встречаете новый?» Ответу «скорее, с хорошим настроением, с чувством оптимизма» присваивается коэффициент 0,9, ответу «не испытываю особенного подъема, но и без негативных эмоций» – 0,5, «скорее, с плохим настроением, пессимистическими ожиданиями» – 0,1. Индекс измеряется в пунктах и может колебаться в пределах от 10 до 90. Чем выше значение индекса, тем оптимистичнее россияне провожают уходящий и встречают Новый год.

С оптимизмом провожают уходящий год 45 % россиян, тогда как пессимистично настроены только 12 %, ещё 42 % не испытывают ни подъёма, ни негативных эмоций. В канун 2017-го 50 % опрошенных чувствуют радость и ожидание перемен к лучшему, 25 % – спокойствие и уверенность. Волнения за последние два года стало заметно меньше – с 21 % в 2014 году до 7 % в текущем.

«Хорошим» или «удачным» лично для себя и своей семьи этот год назвали 52 %, а 47 % сказали, что в их жизни, скорее, преобладали трудности или год был очень тяжёлым.

На 2017-й год граждане возлагают гораздо большие надежды, ожидания перемен к лучшему, чем год назад на 2016-й. Около четверти опрошенных полагают, что 2017-й будет удачным.

Планы на празднование, траты и подарки

Дом остаётся самым распространенным местом празднования Нового года – его выбирают 76 %. Каждый десятый (11 %) пойдет в гости, 4 % отправятся на дачу, 2 % – в ресторан или клуб, по 1 % набрали варианты ответов – загородный пансионат и поездка за рубеж. Лишь 3 % участников опроса не намерены как-либо отмечать встречу 2017-го.

Те или иные траты, связанные с Новым годом, планируют совершить 88 % граждан. После пикового прироста в преддверии 2016-го (+38 %) расходов на встречу Нового года, в преддверии 2017-го предполагаемые траты выросли незначительно (+4 %): сумма средних расходов составляет 12 397 рублей. По предположениям 77 % респондентов, на подарки придется потратить 4 338 рублей, по оценкам 79 % на новогодний стол – 4 164 рубля, по ответам 47 % – на походы в театр, ресторан, детскую ёлку и прочее – 3 895 рублей.

Презентовать чаще всего собираются сувениры (30 %) – тогда как получить их в подарок хотели бы только 8 %, конфеты/алкоголь (26 % – против 6 %), игрушки (24 % – против 1 %), парфюмерию, косметику (19 % – против 9 %). Самым желанным подарком остаются деньги, причём доли тех, кто хотел бы их получить, и тех, кто планирует их вручать, очень близки (15 % и 13 %). Не намерены дарить подарки 14 %, отказались бы от их получения 19 %.

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#жизнь #праздники

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