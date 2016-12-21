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28декабря
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Сегодня, 10:47 0

Рецепты на валокордин, йод и зеленку в аптеках требовать не будут

Рецепты на валокордин, йод и зеленку в аптеках требовать не будут
Фото: www.vesti.ru

Как сообщил вице-премьер Александр Хлопонин, йод, зеленку, валокордин можно по-прежнему покупать без рецепта, пишут «Вести.ру». Эти препараты продаются маленькими объемами и к тому же бывают срочно нужны, объяснил Хлопонин.

Ранее сообщалось, что такие лекарства, как валокордин, могут начать отпускать по рецепту. Ограничения на продажу непищевой спиртосодержащей продукции планировалось ввести после того, как в Иркутске более 70 человек погибли, отравившись суррогатным спиртосодержащим концентратом «Боярышник» .

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#здоровье

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