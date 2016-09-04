Спорт – это не только результаты, но и воспитание личности: интервью с Максимом Умрихиным

Амур.инфо завершает серию интервью, героями которых становились амурские спортсмены. В преддверии 2017 года чемпион мира, мастер спорта по кикбоксингу, президент федерации кикбоксинга Амурской области Максим Умрихин рассказал о себе и озвучил планы работы на предстоящий год – это проведение различных соревнований, работа с трудными подростками, патриотическое воспитание молодёжи, благотворительность.

Семья рано осталась без отца. Максима и его сестру воспитывала одна мама. Было непросто. Дорогой в жизнь для юноши стал спорт – сначала бокс, а затем кикбоксинг, определивший его дальнейшую жизнь.

– Сначала занимался боксом, стал кандидатом в мастера спорта, выступал на соревнованиях по рукопашному бою. В 2005 году выступил на Всероссийском турнире имени Артура Волошина. Я провёл пять боёв, занял первое место. Тогда я заявил о себе как один из сильнейших спортсменов. Выполнил норматив мастера спорта, но звание так и не было присвоено – есть свои нюансы: человек никогда не занимался рукопашным боем, а тут пришёл и выиграл.

Занимался у разных тренеров. Благодарен своим наставникам, это Пётр Александрович Кушнарёв, Михаил Михайлович Тетерев, Валерий Григорьевич Семёнов, а также Михаил Нестеренко.

– Когда мне было лет 14-15, я пришёл к тренеру и сказал: «Хочу заниматься на результат». А он мне и говорит: «Так ты же уже старый!» Он имел в виду, что надо было с детства заниматься… Я очень удивился. Уже в университете, добившись успехов в боксе, я снова пересёкся с тем тренером. Он поставил меня в пример детям, занимавшимся в зале – вот, мол, смотрите, добился таких успехов!

Когда ко мне приходят люди, взрослые люди, я никому не отказываю. Никогда не поздно. У нас занимается пожилой мужчина, пенсионер. А недавно пришёл заниматься отец двух моих спортсменов, они уже окончили школу, уехали из Благовещенска.

– Всё-таки с какого возраста лучше начинать знакомство со спортом?

– Мы набрали группу общей физподготовки, там ребята четырёх-шести лет.

– Продолжим о вашей биографии. Какие были первые соревнования по кикбоксингу?

– Я был на втором курсе, узнал о том, что у нас готовятся областные соревнования, которые организовала молодая федерация кикбоксинга под председательством Евгения Ивановича Ли. Потом поехали во Владивосток, на соревнования ДФО. Выступили успешно – привезли три первых места. Поехали на Россию.

– То есть график соревнований был насыщенным. Учёбе это не мешало?

– Нет, я продолжал учиться и участвовать в соревнованиях. Уже сейчас как тренер считаю, что поставленная задача была выполнена. Впервые приехать на чемпионат России, выиграть один бой и проиграть следующий. Это был ценный опыт.

Соревнования продолжались непрерывно – областные, региональные, общероссийские. В 2007 году мы с Евгением Марьиным поехали в Пермь, где проходил чемпионат России. В моей весовой категории было много участников, поэтому я провёл пять боёв. Я стал серебряным чемпионом, вошёл в состав сборной России. Самостоятельно собрал все документы, оформил звание мастера спорта, в общем, занимался организационной работой. В 2008-м поехал на Кубок мира в Ялту, стал призёром. Через месяц или полтора съездил на Кубок мира на Кипр, потом Австрия. Сборы, тренировки, поездки, соревнования – на три года я полностью погрузился в это, потому что нашей федерации был нужен лидер, представитель.

С 2010 года я начал исполнять обязанности исполнительного директора областной федерации кикбоксинга. Открылись филиалы в Белогорске, Магдагачи. Понемногу со спортивной деятельности я перешёл в тренерскую работу.

– Работали с детьми?

– С детьми, подростками работал. Уже с теми, кто участвовал в соревнованиях. Это тяжёлый труд – приходится, что называется, вкладывать всю душу, воспитывать.

– Два месяца назад у вас в семье родился второй ребёнок, дочь. Отцовство влияет на тренерскую работу?

– Думаю, да. Всё приходят с опытом. Не всем предначертано стать успешными спортсменами. Всё-таки главная задача, цель – это воспитание человека. Нужно задать правильный вектор развития, этим мы и занимаемся вместе с родителями.

– Вам удаётся совмещать тренерскую работу со спортом?

– Да, недавно я выступил на соревнованиях по всестилевому карате, отбирался на Россию, выиграл, стал первым. Выступал за Московскую область, потому что у нас не было федерации всестилевого карате. Я её аккредитовал, и с 2017 года мы будем участвовать в чемпионате России. Мне интересно это направление, буду развиваться сам и развивать его. Есть к чему стремиться, есть цели, нужно разнообразить свои тренерские навыки. В моей спортивной карьере есть бокс, рукопашный бой, армейский рукопашный бой, бои без правил, кикбоксинг.

– Расскажите о планах федерации кикбоксинга в наступающем 2017 году.

– Три кита, на которых я хочу основать свою работу, это спорт, результаты – пусть и небольшие. А также воспитание – военно-патриотический и социальный аспекты.

– Вы работаете с так называемыми трудными детьми, с ребятами, оказавшимися в непростой жизненной ситуации?

– Да, мы работаем и готовы работать с хулиганами, с детьми из малообеспеченных семей. На нас даже выходят социальные работники. У нас был совместный проект на «Колоске». Кроме того, наши тренеры работают в деревнях Благовещенского района. Там все «трудные» – как на ладони. С ними работают, пытаются перевоспитать, и это удаётся. Наша основная цель в этой работе – донести до ребят, что есть спорт, есть жизнь, перспективы, карьера. Я на своём примере могу сказать, что я сам вырос на улице, прошёл через трудности.

– Вы открыто говорите с детьми об опасностях улицы?

– Конечно. Дети должны знать, чем опасны соблазны. И мы обязаны показать им, что всегда есть альтернатива.

– Сироты, дети из неблагополучных семей занимаются бесплатно?

– Да, но на жёстких условиях. Должны быть дисциплина и систематическая работа, чтобы не было такого, чтобы мы за ним гонялись и узнавали, почему он сегодня не пришёл. Если что-то с ними произойдёт, отвечать буду я.

– Как удаётся найти общий язык с трудными детьми?

– Все они добрые и хорошие, но многие, к сожалению, слабохарактерные и легко поддаются дурному влиянию. Не могут отличать плохое от хорошего.

– С какими трудностями приходится сталкиваться?

– Не всегда руководители детдомов идут навстречу. На следующий год мы с тренерами решили открыть социальную группу в Благовещенске. С 2017 года два раза в неделю будет работать эта группа. Из этих ребят мы будем выявлять перспективных и тянуть их дальше.

– Сколько остальные платят за занятия?

– Для детей и взрослых – 2 500 рублей в месяц, для студентов – 1 500 рублей. У нас не только кикбоксингом занимаются, есть ещё и кроссфит. Кстати, среди студентов это направление пользуется популярностью. Вскоре откроется фитнес-зал – групповые занятия для девушек, женщин.

– В этом направлении в Благовещенске серьёзная конкуренция.

– Да, это так. Но у людей должен быть выбор, куда ходить. Среди пивнушек тоже конкуренция, а они всё открываются.

– Что ещё в планах на предстоящий год?

– Поднимать ГТО, летние, зимние виды спорта. У меня идея: ввести общую физическую подготовку для взрослых.

– Выше вы сказали о военно-патриотическом воспитании школьников. Что это такое?

– Это совместная работа с погранотрядом. Это проведение экскурсий, сборов, детям показывают задержание преступника, знакомят с пограничными собаками, проводят тренировки. Я сам учился в профильном классе, хотел быть пограничником и знаю, что ребятам это интересно.

– Как федерация строит работу в районе?

– В Благовещенском районе у нас есть секции в Чигирях, Новотроицком, Грибском, Маркове, Сергеевке, Михайловке. Главы сельсоветов идут навстречу, очень сильно нас поддерживают. Глава района Сергей Адаменко оказывает поддержку. Слава богу, находятся люди, готовые работать тренерами, они проходят нашу жёсткую проверку. Всем – и взрослым, и детям – нужны стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Они должны знать, что есть федерация, что будет поддержка.

– Спонсоры помогают?

– Партнёры у нас есть. Как правило, это люди, неравнодушные к спорту. Это как частные лица, так и представители компаний.

– Занимается ли благотворительностью Амурская федерация кикбоксинга?

– Да, мы второй год подряд участвуем в 12-часовом марафоне добра. Занимаемся и продолжим заниматься благотворительностью. К нам обратились волонтёры, родители детей, проходящих лечение в онкологическом отделении детской областной больницы. Они хотят построить площадку на территории, обратились за поддержкой. Я готов помочь, привлечь партнёров. Осталось оформить всё надлежащим образом, чтобы были все соответствующие документы. Благотворительность должна быть правильно оформлена, чтобы работа была максимально эффективной. Ведь есть хорошая сторона благотворительности, а есть – не очень хорошая. Вот, допустим, я себе машину хочу купить. И мне не надо, чтобы потом кто-нибудь связал покупку машины с благотворительностью. Отчётность должна быть.

– Благотворительность может быть связана не только с деньгами. Вы планируете организовать работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья?

– Да, такая работа уже проводится. Уже идёт обучение тренеров, они проходят курс адаптивной физической культуры.

– Вы участвовали в выборах 2016 года. Расскажите, с какой целью?

– Да, от «Единой России». Я решил поддержать команду, выступить как представитель спорта. Мне было интересно, тем более что по образованию я социолог, со студенческих времён следил за политической жизнью, был профоргом группы. Мне это нравится, выборы были темой моего диплома.

– Планируете дальше идти по этому пути?

– Да, думаю, что смогу поработать на благо федерации и Амурской области в целом.

– Чего бы вы пожелали амурчанам в 2017 году?

– Терпения, в первую очередь, чтобы пережить все трудности. Чтобы в жизни у всех появилась главная цель. Моя цель сейчас – привлечение амурчан к здоровому образу жизни. Потому что здоровый образ жизни – это не только залог собственного здоровья и благополучия, но и гарантия здоровья следующих поколений, нашего будущего. Я хочу, чтобы в любом, даже самом маленьком населённом пункте Амурской области, у людей была возможность заниматься спортом – не обязательно именно кикбоксингом, любым спортом. Занимайтесь сами, привлекайте к физкультуре и спорту родных и близких, детей, вместе сдавайте ГТО. Каждый способен поменять жизнь к лучшему.

– Спасибо за разговор. С Новым годом!

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