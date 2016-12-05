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На Амур.инфо появилось видео, как водитель в Благовещенске толкнул подростка

На Амур.инфо появилось видео, как водитель в Благовещенске толкнул подростка

В распоряжении редакции оказались кадры с камер видеонаблюдения во втором микрорайоне Благовещенска. Как сообщало ИА «Амур.инфо», горожанка обвинила водителя маршрутного автобуса в том, что он ударил мальчика-пассажира. Позже сам водитель опроверг эту информацию в редакции Амур.инфо. Но на кадрах, которые получила редакция, видно – мужчина толкнул подростка руками в грудь.

Инцидент произошёл во втором микрорайоне у остановки ГСТК. На кадрах видно, как два подростка выходят из остановившегося автобуса, за ними идёт девочка. У остановки работает точка по продаже новогодних ёлок. Подростки прошли за неё, мальчик в красной куртке ускорил шаг и обошёл точку.

Со стороны водительского сиденья вышел мужчина в тёмной одежде. Он подошёл к подростку и, вероятно, после нескольких слов толкнул его двумя руками в грудь. Подросток упал на спину. Водитель вернулся на рабочее место.

К подростку подошла девочка и его товарищ. Вместе они отправились от остановки, пострадавший подросток побежал. Автобус поехал дальше.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», жительница Благовещенска, торгующая ёлками, стала свидетельницей того, как водитель автобусного маршрута № 44 ударил подростка за то, что у него не было денег на проезд. «Я спросила у мальчика: "Тебе было больно?" Он ответил, что не столько больно, сколько обидно. Стоял такой красный, видно было, что его это сильно задело», – рассказывала горожанка. Происшествие случилось 25 декабря.

27 декабря в редакцию ИА «Амур.инфо» обратился сам водитель автобуса № 44. Мужчина недоумевал: по его словам, ситуация развивалась совершенно иначе. Он сказал, что ребёнка не бил. И утверждал, что подросток сам упал, подскользнувшись.

Просмотров всего: 4228

#дети #происшествия

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Комментарии
Показать все (123) Обсудить на форуме
  • В96

    В96
    3 часа назад

    Водитель тварь конченная, удавился за 20 рублей, за то что на ребенка руку поднял, Бог накажет еще как!!!

  • Elza Pathfinder

    Elza Pathfinder
    3 часа назад

    Получается тае, что детям сейчас можно все. А платить , в прямом и переносном смысле, должны окружающие.

  • В96

    В96
    3 часа назад

    Водители автобусов, маршруток, вы офигели совсем???

  • В96

    В96
    3 часа назад

    Да, детям можно ВСЕ, потому что они ДЕТИ, у вас Elza Pathfinder наверное детей нет, поэтому вы так рассуждаете, бывает что потерял ребенок деньги, или в школе вытащили с кармана, как у моего сына был случай, всяко бывает, взрослые не обеднеют заплатят 20 руб., но на ребенка руку поднимать никто право не давал!

  • ФИО

    ФИО
    3 часа назад

    В96

    Водитель тварь конченная, удавился за 20 рублей, за то что на ребенка руку поднял, Бог накажет еще как!!!



    Ну да, а подросток ангел....Жлобина уже здоровый,а мозгов не хватает понять, что за проезд полагается платить? У них уже крышу срывает в плане безнаказанности и различные скандалы со всякими живодерками или девицами, которые закидали камнями глухонемого сельского художника, только подтверждают это. Их что теперь пальцем не тронь. Я на стороне водилы. А мамаше стоило бы спросить своего "пострадавшего" сыночка на что он деньги потратил. Он, когда заходил в автобус, заранее планировал нахаляву прокатиться, извинился перед водителем за то что денег нет или в наглую вышел и послал его куда подальше? Если не было денег, то почему не позвонил мамаше? Если такая сердобольная, то взяла бы такси и приехала за своим сыночком.

  • Елена Котейко

    Елена Котейко
    3 часа назад

    Да какой он ребёнок, б-г с вами.

  • Плюш-ка

    Плюш-ка
    3 часа назад

    водителя не оправдываю, но это его труд, и его заработок, ни кто не дает право ездить бесплатно, нет денег, иди пешком, забыл, скажи, попроси номер телефона, потом родители положат на этот номер 20 руб. В чем проблема? В воспитании и всего лишь

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    3 часа назад

    В96, может оставите номерочек телефона, будете платить за всех? Вопрос к Вам: а люди не офигели совсем, в наше время? Просто взять и не заплатить-это нормально?

  • вагоновожатый

    вагоновожатый
    3 часа назад

    А в магазине хлеб без денег дадут?

  • desant

    desant
    3 часа назад

    На видео факт на лицо,и за дачу ложных показаний срок!

  • Venezia

    Venezia
    3 часа назад

    Плюш-ка

    водителя не оправдываю, но это его труд, и его заработок, ни кто не дает право ездить бесплатно, нет денег, иди пешком, забыл, скажи, попроси номер телефона, потом родители положат на этот номер 20 руб. В чем проблема? В воспитании и всего лишь



    Полностью согласна!

  • Elza Pathfinder

    Elza Pathfinder
    3 часа назад

    В96Водитель тварь конченная, удавился за 20 рублей, за то что на ребенка руку поднял, Бог накажет еще как!!!


    А вы сядьте, порулите за бесплатно, покатайте деток

  • Elza Pathfinder

    Elza Pathfinder
    3 часа назад

    Елена КотейкоДа какой он ребёнок, б-г с вами.


    Ага, выше водителя. Но всё, что до 18-ти, считается неприкосновенным.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    3 часа назад

    Да не спорю, всякое бывает- потерял, украли!так ты объясни водителю нормально и всего этого бы и не было, а то так он, который "жеребенок" украл их у водителя. Понятное дело, что 20 рублей это копейки, но почему этот парень не разобрался в ситуации нормально, а бежал, как "крыса с тонущего корабля"?

  • В96

    В96
    3 часа назад

    Ситуации бывают разные, потерял деньги, потратил, постеснялся у друзей попросить, но водитель разве повел себя достойно, подняв руку на ребенка? На камерах все видно, а он утверждает что не бил ребенка он упал сам!

  • Ослы (имя нам - Легион)

    Ослы (имя нам - Легион)
    3 часа назад

    Мутная исторяи на самом деле.

    Надо бы ещё пацана спросить как всё было.

    Если молча в дверь вышел - огрёб за дело ибо нефиг. Для того и речь человеку дана, чтобы ситуации объяснять всякие.

    Но вообще - 2е пацанов ростом с водителя и вот так вот просто огребли ?

    Водитель видать шибко храбрый раз вышел граблями размахивать. Вспомня себя и свою компашку в 14 лет - водила бы до автобуса обратно ногами не дошел бы.

  • rediska

    rediska
    3 часа назад

    В96Водитель тварь конченная, удавился за 20 рублей, за то что на ребенка руку поднял, Бог накажет еще как!!!


    Конченная тварь тот кто воспитывает своего отпрыска так.

  • Елена Котейко

    Елена Котейко
    3 часа назад



    Вспомня себя и свою компашку в 14 лет - водила бы до автобуса обратно ногами не дошел бы



    Ага, любой юный гопник так думает) Пока не огребёт от взрослого мужика.

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    3 часа назад

    В96

    Водитель тварь конченная, удавился за 20 рублей, за то что на ребенка руку поднял, Бог накажет еще как!!!



    А ты сходи к этому водителю домой, отнеси ему хотя бы раз в неделю набор продуктов для ЕГО детей, может он и будет недорослей бесплатно возить.

    Водители пассажирского транспорта не ради собственного удовольствия по городу "катаются" - это нелёгкий труд!

  • Морской человек

    Морской человек
    3 часа назад

    Защитники водителя. Когда Вашего сына полудурок водитель раскатает по асфальту за 20 рублей, тогда и будете стоять рядом и петь песни о том, что Вы воспитывали его правильно, а он негодяем вырос. И пусть дяденька-водитель еще пнет его ногой в живот!

    А теперь вопрос. Ребенок упал на спину, даже сгруппироваться не успел и ударился затылком об асфальт. Последствия? Сотрясение мозга, в самом лучшем случае, а при худшем сценарии - труп ребенка. ЗА 20 РУБЛЕЙ!!!

    Водила - самый натуральный выродок. И никто не переубедит.

    Детей трогать нельзя. Ни своих, ни чужих.

    Прокуратуре стоит найти этого парня, справиться о его состоянии здоровья. И, если действительно есть вред здоровью, то водилу привлечь по полной.

  • ФИО

    ФИО
    3 часа назад

    В96

    Ситуации бывают разные, потерял деньги, потратил, постеснялся у друзей попросить, но водитель разве повел себя достойно, подняв руку на ребенка? На камерах все видно, а он утверждает что не бил ребенка он упал сам!



    Хватит уже называть переростка ребенком и выдавливать сопли и слезы из окружающих. Мужик в сердцах толкнул наглеца. Стоит разобраться, может "ребенок" оскорбил его или лесом послал. Понаблюдаешь за подростками, ощущение, что это не они за счет взрослых живут, а наоборот - им можно все, а работающий человек еще и ножкой шаркнуть должен за то, что его в гряз втоптали.

    Морской человек

    Ребенок упал на спину, даже сгруппироваться не успел и ударился затылком об асфальт. Последствия? Сотрясение мозга, в самом лучшем случае, а при худшем сценарии - труп ребенка.



    Не нагнетайте. Когда подростке мутулят друг друга или избивают бездомных вы задумываетесь о трагичных опасностях?

  • Новская

    Новская
    3 часа назад

    Трогать ребенка(пусть подростка), он права никакого не имел...пусть бы вызвал родителей ,полицию , Путина...но НЕ ИМЕЛ! А еще потом свои(водителя) ложные оправдания "вывалил" ...

  • Zeyastream

    Zeyastream
    3 часа назад

    В последнее время очень часто наблюдаю картину - на остановках ГСТК и Харбин подростки лет 12-16 в количестве 2-3 человек выбегают из автобусе не заплатив и разбегаются в разные стороны. Так же недавно был свидетелем того, как подросток зашел в автобус и попросил водителя довезти его бесплатно, но получил отрицательный ответ. За это ОНЖЕРЕБЕНОК обложил водителя трехэтажными матами и вышел из автобуса.

    Я не удивлюсь, что этот пацан уже не в первый раз выходит из автобусе не заплатив за проезд. И считаю, что водитель все правильно сделал. Будет уроком хитрецу.

    А тем, кто пишет что ОНИЖЕДЕТИ ИМЖЕМОЖНО я хочу посочувствовать, потому что именно из-за таких как вы и вашего воспитания потом вырастают подростки с завышенной самооценкой и неуважением к чужому труду и вообще к посторонним людям.

  • молокан

    молокан
    3 часа назад

    Владельцы маршрута - жлобы конченные. Кондукторов не ставят, экономят.

  • Zeyastream

    Zeyastream
    3 часа назад

    В последнее время очень часто наблюдаю картину - на остановках ГСТК и Харбин подростки лет 12-16 в количестве 2-3 человек выбегают из автобусе не заплатив и разбегаются в разные стороны. Так же недавно был свидетелем того, как подросток зашел в автобус и попросил водителя довезти его бесплатно, но получил отрицательный ответ. За это ОНЖЕРЕБЕНОК обложил водителя трехэтажными матами и вышел из автобуса.

    Я не удивлюсь, что этот пацан уже не в первый раз выходит из автобусе не заплатив за проезд. И считаю, что водитель все правильно сделал. Будет уроком хитрецу.

    А тем, кто пишет что ОНИЖЕДЕТИ ИМЖЕМОЖНО я хочу посочувствовать, потому что именно из-за таких как вы и вашего воспитания потом вырастают подростки с завышенной самооценкой и неуважением к чужому труду и вообще к посторонним людям.

  • Baska

    Baska
    3 часа назад

    Правильно водитель сделал, а мама должна бы отругать отпрыска и извиниться перед водителем и замять ситуацию.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    3 часа назад

    В96, я Вам так скажу "потерял, потратил"- это не оправдание. На то человку и дана речь, что говорить и пояснять свои поступки и вообще вести диалог, где Вы там ребенка увидели????? кабан 2 метра ростом, где вы видите что его били, толкнули да- по заслугам получил, ибо отвечай за то, что натворил...Ребенок-прям насмешили

  • Елена Котейко

    Елена Котейко
    2 часа назад

    Zeyastream

    В последнее время очень часто наблюдаю картину - на остановках ГСТК и Харбин подростки лет 12-16 в количестве 2-3 человек выбегают из автобусе не заплатив и разбегаются в разные стороны. Так же недавно был свидетелем того, как подросток зашел в автобус и попросил водителя довезти его бесплатно, но получил отрицательный ответ. За это ОНЖЕРЕБЕНОК обложил водителя трехэтажными матами и вышел из автобуса. Я не удивлюсь, что этот пацан уже не в первый раз выходит из автобусе не заплатив за проезд. И считаю, что водитель все правильно сделал. Будет уроком хитрецу. А тем, кто пишет что ОНИЖЕДЕТИ ИМЖЕМОЖНО я хочу посочувствовать, потому что именно из-за таких как вы и вашего воспитания потом вырастают подростки с завышенной самооценкой и неуважением к чужому труду и вообще к посторонним людям.



    +

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    2 часа назад

    А детей-то нашли? Кто такие? За кого водителя будут наказывать? Родители узнали своего чаду?

    Поначалу конфликта, казалось, что это школьники из школы возвращались. Оказалось, обычная гопота, катающаяся по городу без денег.

    Вот уж поистине, интернет- страшная сила. Лет 20 назад получил бы пендаля и никто бы об этом не узнал и мамке бы не признался откуда синяк.

    А теперь 4 дня область с ума сходит в предновогодние дни. Готовьтесь к Нового году, товарищи!!!

  • rediska

    rediska
    2 часа назад

    Морской человекЗащитники водителя. Когда Вашего сына полудурок водитель раскатает по асфальту за 20 рублей, тогда и будете стоять рядом и петь песни о том, что Вы воспитывали его правильно, а он негодяем вырос. И пусть дяденька-водитель еще пнет его ногой в живот!

    А теперь вопрос. Ребенок упал на спину, даже сгруппироваться не успел и ударился затылком об асфальт. Последствия? Сотрясение мозга, в самом лучшем случае, а при худшем сценарии - труп ребенка. ЗА 20 РУБЛЕЙ!!!

    Водила - самый натуральный выродок. И никто не переубедит.

    Детей трогать нельзя. Ни своих, ни чужих.

    Прокуратуре стоит найти этого парня, справиться о его состоянии здоровья. И, если действительно есть вред здоровью, то водилу привлечь по полной.


    Воспитывать надо детей а не в опу заглядывать и целовать. Почему-то у моих детей не возникает желания на халяву пролезть.

  • syntrax

    syntrax
    2 часа назад

    В96

    Да, детям можно ВСЕ, потому что они ДЕТИ, у вас Elza Pathfinder наверное детей нет, поэтому вы так рассуждаете, бывает что потерял ребенок деньги, или в школе вытащили с кармана, как у моего сына был случай, всяко бывает, взрослые не обеднеют заплатят 20 руб., но на ребенка руку поднимать никто право не давал!



    стоп... а где здесь дети? вижу тут только пассажиров и водителя. пассажиры (клиент) должны платить, водитель (исполнитель) должен рулить. конечно, применение физической силы в адрес постороннего не оправдываю, но пассажир должен оплатить. нет денег - иди пешком, твои проблемы.

  • Пафнутий Феофаныч

    Пафнутий Феофаныч
    2 часа назад

    В96

    Ситуации бывают разные, потерял деньги, потратил, постеснялся у друзей попросить, но водитель разве повел себя достойно, подняв руку на ребенка? На камерах все видно, а он утверждает что не бил ребенка он упал сам!



    Ну так-то можно дорассуждаться. Например, забыл деньги пойдя за хлебом. Ну взял буханку, проскочил мимо кассы. Ну а че такого?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    3.2

  • rediska

    rediska
    2 часа назад

    В96Да, детям можно ВСЕ, потому что они ДЕТИ, у вас Elza Pathfinder наверное детей нет, поэтому вы так рассуждаете, бывает что потерял ребенок деньги, или в школе вытащили с кармана, как у моего сына был случай, всяко бывает, взрослые не обеднеют заплатят 20 руб., но на ребенка руку поднимать никто право не давал!


    Раз детям можно ВСЁ. Тогда давайте мои дети будут гадить Вам на голову каждый день. А чО?! Они же дети. Им можно.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    2 часа назад

    syntrax

    В96

    Да, детям можно ВСЕ, потому что они ДЕТИ, у вас Elza Pathfinder наверное детей нет, поэтому вы так рассуждаете, бывает что потерял ребенок деньги, или в школе вытащили с кармана, как у моего сына был случай, всяко бывает, взрослые не обеднеют заплатят 20 руб., но на ребенка руку поднимать никто право не давал!



    стоп... а где здесь дети? вижу тут только пассажиров и водителя. пассажиры (клиент) должны платить, водитель (исполнитель) должен рулить. конечно, применение физической силы в адрес постороннего не оправдываю, но пассажир должен оплатить. нет денег - иди пешком, твои проблемы.



    вот тоже детей не увидели, явно не со школы возвращались

  • sinica

    sinica
    2 часа назад

    Водителю очень повезло, мог бы и так толкнуть, что парень убился бы..и тут ониже ж дети ни при чем- тут любого толкни- и потом последствия могут быть- тюрьма..

  • Ослы (имя нам - Легион)

    Ослы (имя нам - Легион)
    2 часа назад

    Елена Котейко



    Вспомня себя и свою компашку в 14 лет - водила бы до автобуса обратно ногами не дошел бы



    Ага, любой юный гопник так думает) Пока не огребёт от взрослого мужика.



    Их 2 человека было, причём первый даже не огрёб достаточно для того. чтобы потерять ориентацию в пространстве. Рост - одинаковый. Молодость им в плюс, масса тела в минус.

    Думаете в 2 рыла бы не разобрали бы водителя? Хе... легко

    Ну если конечно дурака в своём возрасте не валяли и на секции боёвки какой нибудь ходили.

  • rediska

    rediska
    2 часа назад

    Защитники онижедетей уцепились за цену вопроса. А именно 20 рублей. Тут дело не в цене вопроса.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    2 часа назад

    сколько же тут до******в собралось то!



    » В96 , сегодня , 11:06

    Да, детям можно ВСЕ, потому что они ДЕТИ



    да, можно воровать, убивать, насиловать... ДЕТИ!



    » desant , сегодня , 11:10

    На видео факт на лицо,и за дачу ложных показаний срок!



    это вообще шедевр!



    » Морской человек , сегодня , 11:18

    Защитники водителя. Когда Вашего сына полудурок водитель раскатает по асфальту за 20 рублей, тогда и будете стоять рядом и петь песни о том, что Вы воспитывали его правильно, а он негодяем вырос. И пусть дяденька-водитель еще пнет его ногой в живот! А теперь вопрос. Ребенок упал на спину, даже сгруппироваться не успел и ударился затылком об асфальт. Последствия? Сотрясение мозга, в самом лучшем случае, а при худшем сценарии - труп ребенка. ЗА 20 РУБЛЕЙ!!! Водила - самый натуральный выродок. И никто не переубедит. Детей трогать нельзя. Ни своих, ни чужих. Прокуратуре стоит найти этого парня, справиться о его состоянии здоровья. И, если действительно есть вред здоровью, то водилу привлечь по полной.

    --



    тут водителя убивцем выставили.

    без денег за покупками не ходят

    на заправке без денег не заправят

    в ресторане бесплатно не накормят

    так с чего маршрутчик возить бесплатно должен?

  • молокан

    молокан
    2 часа назад

    rediska

    Раз детям можно ВСЁ. Тогда давайте мои дети будут гадить Вам на голову каждый день. А чО?! Они же дети. Им можно.



    Так может они и гадят где-нибудь, втихушку. Не поймали еще.

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    MbIcли вcлyx

    Ну водитель теперь "пистаполом" слыть будет. Если он такой смелый и правильный мужик, то чёж тогда побоялся правду следаку рассказать? Кстати, за дачу ложных показаний его привлекут?



    водитель сказал, что детей не бил. он детей и не бил. где там дети?

  • sinica

    sinica
    2 часа назад

    rediska

    Защитники онижедетей уцепились за цену вопроса. А именно 20 рублей. Тут дело не в цене вопроса.



    да все обошлось- водителю не грозит тюрьма.. прежде чем толкать- думать надо- всякое бывает..стоит ли жизнь человека 20 рублей и своей жизни за решеткой- думаю не стоит..



  • rediska

    rediska
    2 часа назад

    молокан
    rediska

    Раз детям можно ВСЁ. Тогда давайте мои дети будут гадить Вам на голову каждый день. А чО?! Они же дети. Им можно.



    Так может они и гадят где-нибудь, втихушку. Не поймали еще.


    Если у Вас они делают втихушку то не говорите за всех.

  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    Хоть советуй водиле писать заявление в полицию на мамашу и ее отпрыска за воровство, тут уже не раз привели пример, что это такое же воровство, как если бы спер с прилавка.

  • A.J.Est

    A.J.Est
    2 часа назад

    Странные таки, с детства првыкает к безнаказанности. Поцдите в магазин и возьмите что то бесплатно, а потом орите этож всего 20 рублей. Причина потом потом наступили последствия. И дело не в сумме, дело в принципе по сути малолетний упырь эти деньги украл. И да мой сын так не прступит.

  • молокан

    молокан
    2 часа назад

    Gangstarr

    так с чего маршрутчик возить бесплатно должен?



    Он не маршрутчик. Он водитель автобуса, по совместительству - кондуктор.

    Владельцы маршрута экономят на кондукторах, уменьшают интервал движения. Хотят побольше бабла срубить. Отсюда - все на нервах и на психе. Так, что вопрос и ко владельцам маршрута, а не только к водиле.

  • rediska

    rediska
    2 часа назад

    sinica
    rediska

    Защитники онижедетей уцепились за цену вопроса. А именно 20 рублей. Тут дело не в цене вопроса.



    да все обошлось- водителю не грозит тюрьма.. прежде чем толкать- думать надо- всякое бывает..стоит ли жизнь человека 20 рублей и своей жизни за решеткой- думаю не стоит..





    Опять эти 20 рублей. Тут в воспитании дело а не в цене вопроса. Растёт очередное быдло. А быдло средний род. Значит никто и звать его никак.

  • АКВ

    АКВ
    2 часа назад

    Да обычная житейская ситуация, совершенно нормальная и - ничего криминального. Водитель поучили балбеса немного, и ладно. Если балбес - нюня и не мог объяснить водителю, мол, так и так, то в следующий раз объяснит. В обществе же живём, значит, учись договариваться.

  • молокан

    молокан
    2 часа назад

    A.J.Est

    Странные таки, с детства првыкает к безнаказанности. Поцдите в магазин и возьмите что то бесплатно, а потом орите этож всего 20 рублей. Причина потом потом наступили последствия. И дело не в сумме, дело в принципе по сути малолетний упырь эти деньги украл. И да мой сын так не прступит.



    Ну, а если не точно так, но его вот так же на землю бахнут, верещать будешь?

  • syntrax

    syntrax
    2 часа назад

    жизньжизниьжизнь

    syntrax

    В96

    Да, детям можно ВСЕ, потому что они ДЕТИ, у вас Elza Pathfinder наверное детей нет, поэтому вы так рассуждаете, бывает что потерял ребенок деньги, или в школе вытащили с кармана, как у моего сына был случай, всяко бывает, взрослые не обеднеют заплатят 20 руб., но на ребенка руку поднимать никто право не давал!



    стоп... а где здесь дети? вижу тут только пассажиров и водителя. пассажиры (клиент) должны платить, водитель (исполнитель) должен рулить. конечно, применение физической силы в адрес постороннего не оправдываю, но пассажир должен оплатить. нет денег - иди пешком, твои проблемы.



    вот тоже детей не увидели, явно не со школы возвращались



    я немного о другом. в любой сфере обслуживания нет детей, взрослых, женщин, мужчин. есть только клиент/заказчик и исполнитель. у каждого свои обязанности. в данной ситуации, пассажир не оплатил проезд. Причины могут быть любыми и водителя они не касаются, он свою работу сделал. А то развели сопли "ребеночек потратил или потерял". как только он зашел в автобус, он перестал быть ребенком и стал пассажиром (т.е. клиент).

    С другой стороны, то что водитель применил силу, может послужить поводом для обращения в прокуратуру.

    Потому глупо оправдывать кого-то из них. что один, что второй неправы в этой ситуации.

  • Алекsей

    Алекsей
    2 часа назад

    В каком постановлении, законе, приказе и так далее написано что за не оплаченный проезд водитель имеет право догонять с целью угрожать, бить или толкать с силой, что человек падает. Да, все обязаны платить за проезд, дети тоже. Не залатил, водитель обязан решить этот вопрос только законным путём, не может, он никого пихать, толкать, бить. Дети на то и дети, их учить надо, объяснять, вразумлять словами, примерами. А здесь физическое воздействие. Видимо водителя так в семье "воспитывали", били, пихали, обзывали, раз он не знает как по другому решить вопрос. Позор.

  • Оленька

    Оленька
    2 часа назад

    Вчера вечером встретились мне подобные "онижедети"! Шли немного впереди и швыряли бомбочки-петарды людям под ноги. Я (на 9 месяце беременности!) попросила: "Ребята, не швыряйте пока - дайте пройти!". В ответ дружный ржач и пару петард мне под ноги. Представляю, если бы хоть одному из них я дала подзатыльник или толкнула бы, а какой-то свидетель не разбираясь накатал бы на меня! Вот и пришлось мне затаиться за углом, и ждать пока эта парочка пройдет дальше!

  • АКВ

    АКВ
    2 часа назад

    А вот такой балбес в царской России не заплатил бы извозчику! Бежал бы от него аж до Китая, и все бы смеялись. А потом ещё отец дома как следует выпорол бы)))

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    nerro
    MbIcли вcлyx

    Ну водитель теперь "пистаполом" слыть будет. Если он такой смелый и правильный мужик, то чёж тогда побоялся правду следаку рассказать? Кстати, за дачу ложных показаний его привлекут?



    водитель сказал, что детей не бил. он детей и не бил. где там дети?


    Остроумно. По факту есть что сказать?

  • Gangstarr

    Gangstarr
    2 часа назад

    молокан

    Gangstarr

    так с чего маршрутчик возить бесплатно должен?



    Он не маршрутчик. Он водитель автобуса, по совместительству - кондуктор.

    Владельцы маршрута экономят на кондукторах, уменьшают интервал движения. Хотят побольше бабла срубить. Отсюда - все на нервах и на психе. Так, что вопрос и ко владельцам маршрута, а не только к водиле.



    маршрутчик - это образно.

    раньше помнится если ребенка с сигаретой кто из взрослых увидит, подзатыльника даст и поругает.

    а нынче все нежные стали. онижематери онижедетей - вместо форумов занимайтесь воспитанием.

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    2 часа назад

    Пацан наверно просто не ожидал, что водитель не полениться выйти к нему, а потом ещё и толкнет. У них наверно спорт такой - выскакивать и не расплачиваться. И тут что то пошло не так..

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    MbIcли вcлyx

    nerro

    MbIcли вcлyx

    Ну водитель теперь "пистаполом" слыть будет. Если он такой смелый и правильный мужик, то чёж тогда побоялся правду следаку рассказать? Кстати, за дачу ложных показаний его привлекут?



    водитель сказал, что детей не бил. он детей и не бил. где там дети?



    Остроумно. По факту есть что сказать?


    по факту - водитель проучил пассажира, и больше пассажир не будет ездить, не оплатив проезд.

    * и да, у меня есть сын.

  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    Алекsей

    В каком постановлении, законе, приказе и так далее написано что за не оплаченный проезд водитель имеет право догонять с целью угрожать, бить или толкать с силой, что человек падает. Да, все обязаны платить за проезд, дети тоже. Не залатил, водитель обязан решить этот вопрос только законным путём, не может, он никого пихать, толкать, бить. Дети на то и дети, их учить надо, объяснять, вразумлять словами, примерами. А здесь физическое воздействие. Видимо водителя так в семье "воспитывали", били, пихали, обзывали, раз он не знает как по другому решить вопрос. Позор.



    в житейском законе. Наше извращенное общество еще смотрит старые фильмы, где шалопаям ухи скручивали за проказы или воровство обычные прохожие, потому что у них не было времени на всякую фигню, заполняли пробелы в воспитании своими силам?

  • Вет

    Вет
    2 часа назад

    Тут оба не правы..... Водила- не имеет права бить/толкать подростка, на худой конец с подростка можно номер родителей взять и позвонить и решить ситуацию... дело 1 минуты.... думаю родители б без вопросов перекинули за проезд на телефон. Но и отпрыск не прав, свалив с автобуса....реально, ну спроси номер водилы или ему позвони со своей мобилы, объясни что деньги перекинешь.... думаю если не воДЯТЕЛ, то поймет и пойдет на встречу... С данной ситуевины надо обеим сторонам проводить работу над ошибками.

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    Вет

    Тут оба не правы..... Водила- не имеет права бить/толкать подростка, на худой конец с подростка можно номер родителей взять и позвонить и решить ситуацию... дело 1 минуты.... думаю родители б без вопросов перекинули за проезд на телефон. Но и отпрыск не прав, свалив с автобуса....реально, ну спроси номер водилы или ему позвони со своей мобилы, объясни что деньги перекинешь.... думаю если не воДЯТЕЛ, то поймет и пойдет на встречу... С данной ситуевины надо обеим сторонам проводить работу над ошибками.



    не можно с подростка взять номер телефона родителей.

  • бабаяга

    бабаяга
    2 часа назад

    все по честному - теперь засцыт зайцем гонять

  • Оленька

    Оленька
    2 часа назад

    В центральной части России платят на входе в транспорт, а не на выходе! Может так оно и лучше! Денег нет, уже не зайдешь просто так!

  • бабаяга

    бабаяга
    2 часа назад

    а сказал бы по чесноку -так и так ,дяденька,ну бывает не досчитались и тд . Я бы наверное с чистой душой отпустил .А когда вот так внаглую....Ну нееееет - если уж родители не прививают детям , то придется своими действиями вбивать им

  • Я Гражданин

    Я Гражданин
    2 часа назад

    Господа защищающие действия ПОДРОСТКА, каким законом предусмотрено его право на бесплатный проезд? Если учесть, что в городе тысячи подростков, студентов, школьников и если каждый начнет БЕСПЛАТНО ездить в автобусе, забирать в магазине БЕСПЛАТНО продукты и т.д. наверное наступит КОММУНИЗМ. Только каждый пускай подумает сам почему лично он не занимается БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ и не дарит детям подарки, не оплачивает проезд в автобусе и т.д., и только тогда пусть рассуждают о жадности водителей общественного транспорта.

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    2 часа назад

    Этому сыночку надо было вообще все ноги пообломать.

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    2 часа назад

    Алекsей

    В каком постановлении, законе, приказе и так далее написано что за не оплаченный проезд водитель имеет право догонять с целью угрожать, бить или толкать с силой, что человек падает. Да, все обязаны платить за проезд, дети тоже. Не залатил, водитель обязан решить этот вопрос только законным путём, не может, он никого пихать, толкать, бить. Дети на то и дети, их учить надо, объяснять, вразумлять словами, примерами. А здесь физическое воздействие. Видимо водителя так в семье "воспитывали", били, пихали, обзывали, раз он не знает как по другому решить вопрос. Позор.



    Даст тебе такой "ребёнок" кирпичём по башке (и правильно сделает!) будешь у него слёзно просить оставит свои данные, телефон и адрес родителей?

  • бабаяга

    бабаяга
    2 часа назад

    думаю иногда надо поступать не "законным" путем ибо в нашей стране закон что дышло

  • банбан

    банбан
    2 часа назад

    время быдла

  • Док

    Док
    2 часа назад

    А нас, мелких подлецов, в советское время учитель труда указкой по башке и ногам бил, молодец был, было за что, только я сейчас благодарен ему за это.

  • Елена Котейко

    Елена Котейко
    2 часа назад

    Ослы (имя нам - Легион)

    Елена Котейко



    Вспомня себя и свою компашку в 14 лет - водила бы до автобуса обратно ногами не дошел бы



    Ага, любой юный гопник так думает) Пока не огребёт от взрослого мужика.



    Их 2 человека было, причём первый даже не огрёб достаточно для того. чтобы потерять ориентацию в пространстве. Рост - одинаковый. Молодость им в плюс, масса тела в минус.

    Думаете в 2 рыла бы не разобрали бы водителя? Хе... легко

    Ну если конечно дурака в своём возрасте не валяли и на секции боёвки какой нибудь ходили.



    С теми, кто считает себя дофига крутым единоборцем, подобная самоуверенность может сыграть злую шутку. Ведь рано или поздно на пути шпаны может возникнуть боксёр или самбист. И это хорошо, и это правильно. Это урок.

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    2 часа назад

    Оленька

    В центральной части России платят на входе в транспорт, а не на выходе!



    Это происходит во всех городах кроме Благи) Экономят на кондукторах и нарушают закон. И никто этого не замечает

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    Если бы мой сынуля "вычудил" что то подобное...Получил бы подзатыльник..И побежал бы на остановку ждать именно тот 44 автобус (что бы расплатится)..Развели тут сопливую дискуссию...

  • rediska

    rediska
    2 часа назад

    Павел ФлудерскийЕсли бы мой сынуля "вычудил" что то подобное...Получил бы подзатыльник..И побежал бы на остановку ждать именно тот 44 автобус (что бы расплатится)..Развели тут сопливую дискуссию...


    + ещё и извиниться

  • Ослы (имя нам - Легион)

    Ослы (имя нам - Легион)
    2 часа назад

    Елена Котейко

    Ослы (имя нам - Легион)

    Елена Котейко



    Вспомня себя и свою компашку в 14 лет - водила бы до автобуса обратно ногами не дошел бы



    Ага, любой юный гопник так думает) Пока не огребёт от взрослого мужика.



    Их 2 человека было, причём первый даже не огрёб достаточно для того. чтобы потерять ориентацию в пространстве. Рост - одинаковый. Молодость им в плюс, масса тела в минус.

    Думаете в 2 рыла бы не разобрали бы водителя? Хе... легко

    Ну если конечно дурака в своём возрасте не валяли и на секции боёвки какой нибудь ходили.



    С теми, кто считает себя дофига крутым единоборцем, подобная самоуверенность может сыграть злую шутку. Ведь рано или поздно на пути шпаны может возникнуть боксёр или самбист. И это хорошо, и это правильно. Это урок.



    Основная концепция боевых исскуств - это самооборона.

    Потому на "пути" у человека с головой неважно кто будет находится, если конечно не он лично начинает бой.

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    ЛюсиТа

    Оленька

    В центральной части России платят на входе в транспорт, а не на выходе!



    Это происходит во всех городах кроме Благи) Экономят на кондукторах и нарушают закон. И никто этого не замечает



    При чем здесь кондуктор? Ну, проскочила бы шпана мимо кондуктора и что?

  • Опаньки

    Опаньки
    2 часа назад

    В96Да, детям можно ВСЕ, потому что они ДЕТИ, у вас Elza Pathfinder наверное детей нет, поэтому вы так рассуждаете, бывает что потерял ребенок деньги, или в школе вытащили с кармана, как у моего сына был случай, всяко бывает, взрослые не обеднеют заплатят 20 руб., но на ребенка руку поднимать никто право не давал!


    Мне становится страшно, от того, что вы говорите.

    Нет малейшего понимания о воспитании ребёнка.

    Вам бы только на тотем младенца молиться до кровавых соплей, чесслово...

    Детям нельзя все. Тем более, потому что они дети.

  • йошкин кит

    йошкин кит
    2 часа назад

    Что сделает кондуктор? Это, как правило,женщины в возрасте. Побежит за прыщавыми малолетками? Даже если и побежит, то стопроцентаф уверен огребет, ибо женщин эти уроды не уважают и не боятся!

  • молокан

    молокан
    2 часа назад

    йошкин кит

    Что сделает кондуктор? Это, как правило,женщины в возрасте. Побежит за прыщавыми малолетками? Даже если и побежит, то стопроцентаф уверен огребет, ибо женщин эти уроды не уважают и не боятся!



    Вот тут уже другое дело. Она их высадит на первой же остановке.

  • йошкин кит

    йошкин кит
    2 часа назад

    Уверен, водитель бы итак без оплаты отпустил, но, видимо, не обошлось без нецензурщины со стороны подростков

  • Туман

    Туман
    2 часа назад

    Я Гражданин

    Господа защищающие действия ПОДРОСТКА, каким законом предусмотрено его право на бесплатный проезд? Если учесть, что в городе тысячи подростков, студентов, школьников и если каждый начнет БЕСПЛАТНО ездить в автобусе, забирать в магазине БЕСПЛАТНО продукты и т.д. наверное наступит КОММУНИЗМ. Только каждый пускай подумает сам почему лично он не занимается БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ и не дарит детям подарки, не оплачивает проезд в автобусе и т.д., и только тогда пусть рассуждают о жадности водителей общественного транспорта.



    Никаким.

    Пацан, не заплатив за проезд, фактически совершил мелкое воровство. В магазине булку хлеба возьмет без оплаты - совершит воровство. А плата за проезд в автобусе чем отличается? Именно этот его поступок спровоцировал дальнейшие действия водителя. И разбираться прокуратуре и ИДН нужно с РОДИТЕЛЯМИ этого пацана, и наказывать родителей за плохое выполнение своих родительских обязанностей. И только потом уже - с водителем.

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

  • loca-loca

    loca-loca
    2 часа назад

    Читаешь и прям противно ребенок,они же дети и т.п.у меня летом за домом эти дети такое вытворяют!!собираются гопками с пивом,сигаретами и конечно же с такими же 13-14летними девочками!а по утру идешь с собакой гулять и видишьтолько презики использованные!!вот так ,а вы говорите ДЕТИ

  • Cuba

    Cuba
    1 час назад

    Народ Вы вообще о чем сейчас??? На Видео уже не ребенок, а амбал который все прекрасно осознавал, осознавал что делает неправильные вещи и он прекрасно осознавал те последствия которые может получить, так что все правильно, еще и мало получил, добрый водитель оказался ...

    А те кто говорит что 21р. это копейки и за них в принципе ничего делать не нужно, чисто гепатетическая ситуация, заходят в супермаркет первоклашки и каждый бесплатно кушает по 3-4 конфеты, в сущности съел конфет на 10 рублей и что теперь простить ему все ???, а если их 100 детей ???

    Почему безбилетный проезд должен прощаться? милиция на подобные случаи не выезжает - это раз, почему из-за разборок (ждать полицию, если она все таки приедет, составление протокола и т.д.) должны страдать люди честно заплатившие за услугу??? - это два. И если начнутся разборки с милицией то водителя могут уволить т.к. он сорвал время маршрута.

    Для тех кто в танке я еще раз повторяю что это уже большие дети и они прекрасно знали на что шли и знали о последствиях своих действий, они знали чем рискуют ... так что пусть радуются что мало получили, а дома на месте родителей выпорол бы что бы неделю сидеть не могли и не стыдили родителей своими действиями.

  • Энн

    Энн
    1 час назад

    Вообще проблема решается просто - брать деньги на входе, а не на выходе.

    А бить все равно нельзя. Представьте, вы задолжали оплату за ЖКХ, пришел к вам представитель управляйки и дал в морду. Понравится? А что, вы же у него украли, имеет право.

  • Ослы (имя нам - Легион)

    Ослы (имя нам - Легион)
    1 час назад

    loca-loca

    Читаешь и прям противно ребенок,они же дети и т.п.у меня летом за домом эти дети такое вытворяют!!собираются гопками с пивом,сигаретами и конечно же с такими же 13-14летними девочками!а по утру идешь с собакой гулять и видишьтолько презики использованные!!вот так ,а вы говорите ДЕТИ



    Зависть, ДА???

  • молокан

    молокан
    1 час назад

    Что и как и какие там были разговоры никто ничего не знает. А вот видео показывает, что водила толкул пацана в грудь и тот упал на спину. И потом, дальше, видно что это именно дети лет по 12 -14.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    бабаяга

    а сказал бы по чесноку -так и так ,дяденька,ну бывает не досчитались и тд . Я бы наверное с чистой душой отпустил .А когда вот так внаглую....Ну нееееет - если уж родители не прививают детям , то придется своими действиями вбивать им



    По поводу советов объясниться с водителем. Слегка размагнитилась транспортная карта: срабатывала только если чуть дольше держать ее под аппаратом - нельзя, как оказалось, хранить не только рядом с телефоном, но и с домофонными ключами. Решила не мучаться и заменить. Получила на Театральной акт-заключение на замену карты, который надо было отвезти в АТБ банк.

    В автобусе сразу подошла к водителю, чтобы оплатить проезд и на выходе никого не задерживать. Объяснила ему ситуацию. Естественно, карта сразу не сработала. На просьбу чуть дольше подержать карту под красным аппаратом, получила: может ее на ребро поставить, об лоб потереть или еще обо что - фантазия у водителя ограничений не имела. Рядом сидящая бабуля свои версии выдвинула: не заплатила небось, хочешь бесплатно проехать по чужой карте и т.п.

    У меня мелочь лежала в кармане на всякий случай, но когда тебя на весь автобус обвиняют в мошенничестве - все же обидно. Достала показать водителю акт-заключение - он его из рук выхватил: не отдам, пока не заплатишь. И бабулька-суфлер рядом поддакивает

    Отдала водителю копейки, вышла из автобуса вся заведенная. Было желание устроить разборки, номер записала. Прошлась пешком, немного в себя пришла и решила: моя совесть чиста, а водила со своей пусть сам разбирается.

    Кто дает совет подойти к водителю для объяснений по поводу отсутствия денег: вы еще не встретили "своего водителя"

  • молокан

    молокан
    1 час назад

    Cuba

    ... так что пусть радуются что мало получили, а дома на месте родителей выпорол бы что бы неделю сидеть не могли и не стыдили родителей своими действиями.



    Свои есть? Выпори своих, чтоб неделю сидеть не могли.

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    1 час назад

    Энн

    Вообще проблема решается просто - брать деньги на входе, а не на выходе.

    А бить все равно нельзя. Представьте, вы задолжали оплату за ЖКХ, пришел к вам представитель управляйки и дал в морду. Понравится? А что, вы же у него украли, имеет право.



    Глупое и некорректное сравнение! От ЖКХ ты никуда не денешься и рычагов у этих монополистов много, от пени и до отключения.

    А поощрять мелкое воровство(а как ещё это можно назвать) ВАШИХ деток - не только глупо, но и преступно!

  • Акционер2016

    Акционер2016
    1 час назад

    На плаху лжеца

  • Лана65

    Лана65
    1 час назад

    Это у них уже система уже такая выскочить из автобуса, а потом бравировать этим, что он никогда в автобусах не платит. Да водителю, действительно некогда гоняться за каждым таким гопником. А тут хоть один догнал и отвалили за всех. а гопата даже не ожидала что водитель выйдет, не по сценарию пошло.Дело было в воскресенье, явно ехали не из школы, и явно ехали не через весь город, я было лень идти пару остановок. Что заработал, то и получил.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Myxira

    По поводу советов объясниться с водителем. ...

    Кто дает совет подойти к водителю для объяснений по поводу отсутствия денег: вы еще не встретили "своего водителя"



    Сделал гадость и в радость, фуууу... Это вопрос их отношения к жизни и окружающим (см. корни в воспитании)

    Мне наоборот однажды повезло)) лет 8-9 назад почти доехала на работу на 24 или 44 автобусе и открыв сумку не обнаружила кошелька (всё с одной сумки в другую переложила, а его нет). Похолодело внутри, уже почти выходить, даже если я бы позвонила на работу и попросила принести денежку, то не успели бы даже бегом(( Подошла к водиле и объяснила ситуацию. Хотелось сквозь землю провалиться... Он сначала нахмурился (думала выгонит с автобуса и будет ругаться), потом сказал отдать денежку любому другому водителю с этого же маршрута и усё, я спокойно доехала ещё пару остановок, а вечером возвращаясь домой заплатила за 2 билета.

    Ещё раз спасибо дядечке)) С тех пор появилась привычка всегда улыбаться и говорить "Спасибо", не только таксистам, но и водителям автобусов (просто за то что живой-здоровой довезли)

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    Развезли здесь, получил и правильно.. надо было и больше понаддовать...

    А водиле, здоровья, и спокойствия перед новым годом..

  • Lelka-a

    Lelka-a
    1 час назад

    Знаете, моей дочери 14 лет. И да, она - ребенок.

    И ситуации бывают разные. А вот почему не подошел к водителю - да потому что у нас детей и подростков за людей не считают!

    В магазине могут нахамить, в автобусе могут нахамить, поэтому чтобы не провоцировать конфликт, парень не заплатил.

    Пусть бывают те, кто катаются бесплатно специально. Но СИТУАЦИИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ.

    Сама однажды отказала парню, подошедшему зимой на остановке, испугалась что он хочет вырвать кошелек, когда буду доставать деньги.

    Следующие остановки, проезжаю в теплом автобусе, и вижу его, шагающего ПЕШКОМ. До сих пор помню и корю себя.

    А сколько детей и людей действительно идет ПЕШКОМ!

    Из-за ОТНОШЕНИЯ. Вот такого хамского отношения. Понимаю, что водитель не сдержался. И так нервная работа, понимаю. Но в любой ситуации нужно оставаться ЧЕЛОВЕКОМ.

    P.S. Процентов на 90 уверена, что ко взрослому человеку он бы так на подошел. И не толкнул.

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    1 час назад

    Морской человек

    Защитники водителя. Когда Вашего сына полудурок водитель раскатает по асфальту за 20 рублей, тогда и будете стоять рядом и петь песни о том, что Вы воспитывали его правильно, а он негодяем вырос. И пусть дяденька-водитель еще пнет его ногой в живот! А теперь вопрос. Ребенок упал на спину, даже сгруппироваться не успел и ударился затылком об асфальт. Последствия? Сотрясение мозга, в самом лучшем случае, а при худшем сценарии - труп ребенка. ЗА 20 РУБЛЕЙ!!! Водила - самый натуральный выродок. И никто не переубедит. Детей трогать нельзя. Ни своих, ни чужих. Прокуратуре стоит найти этого парня, справиться о его состоянии здоровья. И, если действительно есть вред здоровью, то водилу привлечь по полной.



    Лучше не скажешь! Если бы перед водилой этим мужик взрослый стоял - он бы своими граблями не махал. Скотина

  • ExEshNICK_2

    ExEshNICK_2
    1 час назад

    Капец, еле осили комменты... Вот развели то))

    Чтобы перестать оправдывать ДЕТЕЙ, покатайтесь на маршрутке и понаблюдайте невзначай. Из 4 поездок (а ехать 3 остановки) один раз да выскочит парочка такая не оплатив... Ещё и ломятся выскочить скорее, пока люди платят...

    Получили от водителя? Поделом!

  • Sypha

    Sypha
    1 час назад

    фу. ещё и соврал. мужик называется :(

  • Отец

    Отец
    1 час назад

    Водила слабый и пугливый шакал. Прижали и начал мазаться. На видео все прекрасно видно. Это не поступок мужчины. Да он и мужчиной то называться не может.

  • rediska

    rediska
    1 час назад

    Bonyfacii
    Морской человек

    Защитники водителя. Когда Вашего сына полудурок водитель раскатает по асфальту за 20 рублей, тогда и будете стоять рядом и петь песни о том, что Вы воспитывали его правильно, а он негодяем вырос. И пусть дяденька-водитель еще пнет его ногой в живот! А теперь вопрос. Ребенок упал на спину, даже сгруппироваться не успел и ударился затылком об асфальт. Последствия? Сотрясение мозга, в самом лучшем случае, а при худшем сценарии - труп ребенка. ЗА 20 РУБЛЕЙ!!! Водила - самый натуральный выродок. И никто не переубедит. Детей трогать нельзя. Ни своих, ни чужих. Прокуратуре стоит найти этого парня, справиться о его состоянии здоровья. И, если действительно есть вред здоровью, то водилу привлечь по полной.



    Лучше не скажешь! Если бы перед водилой этим мужик взрослый стоял - он бы своими граблями не махал. Скотина


    Еслибы да кабы.

    А если такой онжеребенок к Вам в карман залезет? Тоже по голове погладите? Или догоните и ещё раз дадите?

  • Оven

    Оven
    1 час назад

    Статья 11.18. Безбилетный проезд

    1. Безбилетный проезд:

    1) - 2) утратили силу;

    3) на судне морского транспорта пригородных линий или на судне внутреннего водного транспорта пригородного сообщения -

    влечет наложение административного штрафа в размере ста рублей;

    4) на судне морского транспорта дальних (транзитных) линий или на судне внутреннего водного транспорта дальних (транзитных) линий -

    влечет наложение административного штрафа в размере ста рублей.

    2. Безбилетный полет на судне воздушного транспорта -

    влечет наложение административного штрафа в размере двухсот рублей.

    3. Безбилетный проезд в автобусе междугородного сообщения -

    влечет наложение административного штрафа в размере ста рублей.

    4. Провоз без билета детей, проезд которых подлежит частичной оплате, -

    влечет наложение административного штрафа в размере половины штрафа, налагаемого на взрослых пассажиров за безбилетный проезд на транспорте соответствующего вида.

    Нет в административном кодексе наказания за безбилетный проезд в городском общественном транспорте. Эта статья утратила силу.

    А билет за проезд обязаны выдавать не только по требованию. И "обилечивать" в начале поездки.

  • молокан

    молокан
    1 час назад

    Лет 15 тому назад, в микрашке, таксист тоже вероятно в ходе такого же конфликта, убил ножом одного молодого парня, а второго -сильно порезал. Практически возле подъезда. Бабушка, убитого, как ей сообщили, умерла сразу.

    Это нормальные разборки?

  • rediska

    rediska
    1 час назад

    молоканЛет 15 тому назад, в микрашке, таксист тоже вероятно в ходе такого же конфликта, убил ножом одного молодого парня, а второго -сильно порезал. Практически возле подъезда. Бабушка, убитого, как ей сообщили, умерла сразу.

    Это нормальные разборки?


    Обсуждение конкретного случая. А не времён мамонтов.

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    Вот и я о том же, а если такой "ребенок" у вас бы выхватил, кошелек, телефон, сумку, вы вообще кого оправдываете?? У меня бы вне магазине бы че нить взял не оплатив, нос бы сломал, на верняка.. видел я таких "детишек"

  • Бивис

    Бивис
    1 час назад

    а билеты у одиноких водителей маршруток кто нибудь просил так что маленький халявщик получил от большого ворюги и злобного неплательщика налогов

  • kasus75

    kasus75
    1 час назад

    Суперюрист Oven знает все.. Гыг.

    http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&backlink=1&&nd=181024151&&page=1&rdk=13#I0

    Ответственность есть...

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    У водилы может уже 10 зайцев попрыгунов за день, не сдержался толкнул, а тут крику. Видала таких не раз. Прямо с ног сбивают, гогочат як кони ретивые - яжребенок! (тьфу, матьихзаногу).

    Не только ситуация, но и люди разные! Один раз тоже неприятно было, подготовила оплату заранее положив в карман. Перед выходом не глядя оплатила, "спасибнула", выхожу и тут как засигналит "УУУУ", аж присела от испуга. Возвращаюсь, а водитель орёт, оскорбляет, что недоплатила, аж слюной брызжет. Ну я О_о, оказалось завалялись в кармане и другие монетки, а я в полной уверенности заплатила вместо 21 то ли 12, то ли 13рэ. Доплатила, попросила не орать и не трепать нервы. Но осадок остался, настроение испортил своим ультрозвуком((

  • молокан

    молокан
    1 час назад

    Maikl

    Вот и я о том же, а если такой "ребенок" у вас бы выхватил, кошелек, телефон, сумку, вы вообще кого оправдываете?? У меня бы вне магазине бы че нить взял не оплатив, нос бы сломал, на верняка.. видел я таких "детишек"



    Ну и сел бы лет на пять.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Оven

    А билет за проезд обязаны выдавать не только по требованию. И "обилечивать" в начале поездки.



    И гораздо удобнее, когда кондуктор сразу рассчитает. Можно спокойно ехать и свои мысли в голове гонять, не заботясь уже об оплате в конце поездки

    А по данному случаю:

    1. Парень не имел права бесплатного проезда (но: всякое в жизни случается, посему - оставайтесь людьми).

    2. Водитель не имел права устраивать самосуд и распускать руки (без вариантов).

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    kasus75

    Суперюрист Oven знает все.. Гыг.

    http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&backlink=1&&nd=181024151&&page=1&rdk=13#I0

    Ответственность есть...



    Не нашла, покажите фразу, а то по всему КоАПу носом возить не охота)



  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    молокан
    Maikl

    Вот и я о том же, а если такой "ребенок" у вас бы выхватил, кошелек, телефон, сумку, вы вообще кого оправдываете?? У меня бы вне магазине бы че нить взял не оплатив, нос бы сломал, на верняка.. видел я таких "детишек"



    Ну и сел бы лет на пять.


    Наивный чукоткий парень..)) жалко вас, таких в "розовых очках"))

  • Морской человек

    Морской человек
    51 минута назад

    Только потом пусть водитель автобуса не удивляется, что такие дети его самого поздно вечером в асфальт закатают

  • Jenny26

    Jenny26
    50 минут назад

    Lelka-a

    Знаете, моей дочери 14 лет. И да, она - ребенок.

    И ситуации бывают разные. А вот почему не подошел к водителю - да потому что у нас детей и подростков за людей не считают!

    В магазине могут нахамить, в автобусе могут нахамить, поэтому чтобы не провоцировать конфликт, парень не заплатил.

    Пусть бывают те, кто катаются бесплатно специально. Но СИТУАЦИИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ.

    Сама однажды отказала парню, подошедшему зимой на остановке, испугалась что он хочет вырвать кошелек, когда буду доставать деньги.

    Следующие остановки, проезжаю в теплом автобусе, и вижу его, шагающего ПЕШКОМ. До сих пор помню и корю себя.

    А сколько детей и людей действительно идет ПЕШКОМ!

    Из-за ОТНОШЕНИЯ. Вот такого хамского отношения. Понимаю, что водитель не сдержался. И так нервная работа, понимаю. Но в любой ситуации нужно оставаться ЧЕЛОВЕКОМ.

    P.S. Процентов на 90 уверена, что ко взрослому человеку он бы так на подошел. И не толкнул.



    Ваша дочь живет в социуме и да ей могут нагрубить и в 14,20,30 и 50 лет....вы же не всегда будете рядом??? Да неприятно, но она должна уметь постоять за себя. Если бы она говорила цивилизованно и ей нагрубили это было бы не на её совести.

  • Морской человек

    Морской человек
    50 минут назад

    Прежде чем учить кого-то воспитывать детей, покажите сначало своих идеальных.©

  • Jenny26

    Jenny26
    47 минут назад

    Соседские дети 12-14 лет помню как то по лету гвоздями с балкона кидались....пролетел так один в паре сантиметров от головы...ну да они же ДЕТИ!!! А если эти ДЕТИ что то сделают вашему ребенку вы также будете их оправдывать???

  • Dimas

    Dimas
    42 минуты назад

    если бы на месте отца этого ребенка был такой неадекват как я , то водила бы больше со сломанными руками не смог ездить на маршруте!

    Уважаемые , прежде чем распускать руки, подумайте о том что у детей есть родители!!!!!

  • гусеница

    гусеница
    41 минута назад

    Толчок был резкий и сильный - пацан грохнулся явно не на 20 рубликов.... И вообще такие резкие удары в грудь очень опасны....мужик должен быть рад, что его дебильный выхлоп ( иначе не скажешь) не имел серьёзных последствий для парня.

    С уважением

  • Пафнутий Феофаныч

    Пафнутий Феофаныч
    41 минута назад

    Lelka-a

    ...поэтому чтобы не провоцировать конфликт, парень не заплатил...



    Без слов.



    Следующие остановки, проезжаю в теплом автобусе, и вижу его, шагающего ПЕШКОМ. До сих пор помню и корю себя.



    В тундре шел пешком пять дней. Трагично.

  • rediska

    rediska
    40 минут назад

    Dimasесли бы на месте отца этого ребенка был такой неадекват как я , то водила бы больше со сломанными руками не смог ездить на маршруте! Уважаемые , прежде чем распускать руки, подумайте о том что у детей есть родители!!!!!


    Такой же неадекват и вырастет. Может водила ещё больше неадекват и тогда родитель не смог бы уйти с остановки своим ходом.

  • Ослы (имя нам - Легион)

    Ослы (имя нам - Легион)
    25 минут назад

    гусеница

    Толчок был резкий и сильный - пацан грохнулся явно не на 20 рубликов.... И вообще такие резкие удары в грудь очень опасны....мужик должен быть рад, что его дебильный выхлоп ( иначе не скажешь) не имел серьёзных последствий для парня.

    С уважением



    Ггггг ... с 6-14 ))) Мультфильм Осьминожки

    И закричал тогда папа чужой

    Батюшки светы!!! - Да это же мой!!!

    Значит мы шлёпали только моих,

    Так что теперь Вы должны мне Двоих ))))

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    20 минут назад

    rediska

    Dimasесли бы на месте отца этого ребенка был такой неадекват как я , то водила бы больше со сломанными руками не смог ездить на маршруте!

    Уважаемые , прежде чем распускать руки, подумайте о том что у детей есть родители!!!!!


    Такой же неадекват и вырастет. Может водила ещё больше неадекват и тогда родитель не смог бы уйти с остановки своим ходом.



    +++++ с rediska,дети отражение своих родителей... по-моему "ребенку" прежде, чем пытаться сделать какую то пакость-нужно подумать о том, что у него есть родители, которых он в своем лице позорит. Конфликт разразил этот "РЕБЕНОЧЕК", ВОТ ТОЛЬКО О ПОСЛЕДСТВИЯХ НЕ ПОДУМАЛ

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    16 минут назад

    гусеница

    Толчок был резкий и сильный - пацан грохнулся явно не на 20 рубликов.... И вообще такие резкие удары в грудь очень опасны....мужик должен быть рад, что его дебильный выхлоп ( иначе не скажешь) не имел серьёзных последствий для парня.

    С уважением



    Что вы прицепились к 20 рубликам то? причина конфликта не конкретно в сумме денег

  • Оven

    Оven
    11 минут назад

    kasus75

    Суперюрист Oven знает все.. Гыг.

    http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&backlink=1&&nd=181024151&&page=1&rdk=13#I0

    Ответственность есть...



    Хорошо, что есть настоящие юристы, которые могут поправить.

    Работает ли в области этот Закон? Сомневаюсь.

  • OT

    OT
    7 минут назад

    Так может эксперты оценят лучше. Там бывает погорячишься, но желания ударить конечно нет.

    А толкнуть - это завсегда и что?

    Получается не столько больно, сколько обиду на обиду возвратить и подросток подтверждает.

    А уж последствия от самого толчка- это все известная "трепанация препарирования" под уголовщину

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