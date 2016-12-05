На Амур.инфо появилось видео, как водитель в Благовещенске толкнул подростка

В распоряжении редакции оказались кадры с камер видеонаблюдения во втором микрорайоне Благовещенска. Как сообщало ИА «Амур.инфо», горожанка обвинила водителя маршрутного автобуса в том, что он ударил мальчика-пассажира. Позже сам водитель опроверг эту информацию в редакции Амур.инфо. Но на кадрах, которые получила редакция, видно – мужчина толкнул подростка руками в грудь.

Инцидент произошёл во втором микрорайоне у остановки ГСТК. На кадрах видно, как два подростка выходят из остановившегося автобуса, за ними идёт девочка. У остановки работает точка по продаже новогодних ёлок. Подростки прошли за неё, мальчик в красной куртке ускорил шаг и обошёл точку.

Со стороны водительского сиденья вышел мужчина в тёмной одежде. Он подошёл к подростку и, вероятно, после нескольких слов толкнул его двумя руками в грудь. Подросток упал на спину. Водитель вернулся на рабочее место.

К подростку подошла девочка и его товарищ. Вместе они отправились от остановки, пострадавший подросток побежал. Автобус поехал дальше.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», жительница Благовещенска, торгующая ёлками, стала свидетельницей того, как водитель автобусного маршрута № 44 ударил подростка за то, что у него не было денег на проезд. «Я спросила у мальчика: "Тебе было больно?" Он ответил, что не столько больно, сколько обидно. Стоял такой красный, видно было, что его это сильно задело», – рассказывала горожанка. Происшествие случилось 25 декабря.

27 декабря в редакцию ИА «Амур.инфо» обратился сам водитель автобуса № 44. Мужчина недоумевал: по его словам, ситуация развивалась совершенно иначе. Он сказал, что ребёнка не бил. И утверждал, что подросток сам упал, подскользнувшись.

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