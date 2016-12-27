Народ говорит: на Амур.инфо поздравления с Новым годом

Фото: ergonom.ru

Накануне Нового года редакция ИА «Амур.инфо» предлагает читателям поздравить друг друга с этим самым волшебным, самым таинственным и самым веселым праздником года. В рубрике «Народ говорит» вы можете написать поздравления для своих близких, друзей и просто знакомых.

Присылайте свои поздравления, можно с фотографиями, на нашу электронную почту: info@amur.info. Укажите, пожалуйста, имя и фамилию человека или нескольких людей, которых вы хотите поздравить.

Поздравления в редакции принимают до 17:00 28 декабря и размещают на сайте по мере их поступления.

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Поздравляю с Наступающим Новым годом своих любимых мужа Юманова Виктора и деток Алису и Артёма!



В Новый год пусть Дед Мороз



Вам подарит счастья воз,



Пусть удача целый год



С вами под руку идёт!!!

Наталья

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Поздравляю с Новым годом Пашу Богославец и Дашу Цыкову!

Пусть в ладони снежинки спускаются,

И на сердце легко и светло!

Пусть надежды любые сбываются,

С Новым Годом! И чтоб повезло!

Мама Ольга Морозова

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Поздравляю с наступающим Новым годом сына Вячеслава Залукаеваи мужа Сергея Залукаева

Год Петуха наступит очень скоро,

Год достижений, ярких перспектив,

Пускай в пороховницах будет порох,

Во всем сопровождает позитив!

И в этот день вам искренне желаю:

Мечтать безудержно и горячо любить,

Сорвать джекпот, с фортуною играя

И просто чуточку еще счастливей быть!

Надежда Залукаева

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Хочу поздравить свою семью с наступающим Новым годом и хочу пожелать:

Мы, словно дети, чуда ожидаем,

Не глядя на свой возраст, на года.

И Новый год всё так же ожидаем,

И чуда ждем и радости всегда!

Пусть этот зимний и волшебный праздник

Исполнит всем желанные мечты:

Любви, здоровья, блага всем подарит,

Добра, финансов, мира, красоты!

И пусть даст то, что каждый загадает

Под бой курантов в полночь за столом.

А всё плохое — прежний забирает,

Махнув нам на прощание крылом!

Виктория Корнилова

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Поздравление для Ольги, Андрея, Светланы, Кирилла, Владислава, Евгения, Анны, Никиты, Насти, Дмитрия, Анны мл., Данилы и Ольги мл. Федюниных

Дорогие!

Поздравляю всех вас с наступающим Новым 2017 годом!

Что бы все были здоровы! Что бы все были счастливы!

Что бы в семьях был лад и радость!

﻿от Федюнина Олега

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Поздравляю с наступающим новым годом любимую жену Тамару и лапочку-дочку Викулю.

Желаю крепкого здоровья, отличного настроения, счастья и радости.

Папа и муж Вова

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Поздравление для Янушкевич Ольги :

Дорогая Олечка!

От всей души поздравляю с наступающим Новым 2017 годом! Желаю, чтобы каждый день года, что наступает, был доверху заполнен ярким солнечным светом, окутан теплотой и любовью близких, выкупан в счастье и здоровье, освещен искренними улыбками милых сердцу людей. А если и будут осадки, то только в виде подарков, достатка и радости!

от Семёновой Валерии

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Поздравление от Алины Коженковой

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#праздники

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