Народ говорит: на Амур.инфо поздравления с Новым годом
Накануне Нового года редакция ИА «Амур.инфо» предлагает читателям поздравить друг друга с этим самым волшебным, самым таинственным и самым веселым праздником года. В рубрике «Народ говорит» вы можете написать поздравления для своих близких, друзей и просто знакомых.
Присылайте свои поздравления, можно с фотографиями, на нашу электронную почту: info@amur.info. Укажите, пожалуйста, имя и фамилию человека или нескольких людей, которых вы хотите поздравить.
Поздравления в редакции принимают до 17:00 28 декабря и размещают на сайте по мере их поступления.
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Поздравляю с Наступающим Новым годом своих любимых мужа Юманова Виктора и деток Алису и Артёма!
В Новый год пусть Дед Мороз
Вам подарит счастья воз,
Пусть удача целый год
С вами под руку идёт!!!
Наталья
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Поздравляю с Новым годом Пашу Богославец и Дашу Цыкову!
Пусть в ладони снежинки спускаются,
И на сердце легко и светло!
Пусть надежды любые сбываются,
С Новым Годом! И чтоб повезло!
Мама Ольга Морозова
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Поздравляю с наступающим Новым годом сына Вячеслава Залукаеваи мужа Сергея Залукаева
Год Петуха наступит очень скоро,
Год достижений, ярких перспектив,
Пускай в пороховницах будет порох,
Во всем сопровождает позитив!
И в этот день вам искренне желаю:
Мечтать безудержно и горячо любить,
Сорвать джекпот, с фортуною играя
И просто чуточку еще счастливей быть!
Надежда Залукаева
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Хочу поздравить свою семью с наступающим Новым годом и хочу пожелать:
Мы, словно дети, чуда ожидаем,
Не глядя на свой возраст, на года.
И Новый год всё так же ожидаем,
И чуда ждем и радости всегда!
Пусть этот зимний и волшебный праздник
Исполнит всем желанные мечты:
Любви, здоровья, блага всем подарит,
Добра, финансов, мира, красоты!
И пусть даст то, что каждый загадает
Под бой курантов в полночь за столом.
А всё плохое — прежний забирает,
Махнув нам на прощание крылом!
Виктория Корнилова
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Поздравление для Ольги, Андрея, Светланы, Кирилла, Владислава, Евгения, Анны, Никиты, Насти, Дмитрия, Анны мл., Данилы и Ольги мл. Федюниных
Дорогие!
Поздравляю всех вас с наступающим Новым 2017 годом!
Что бы все были здоровы! Что бы все были счастливы!
Что бы в семьях был лад и радость!
от Федюнина Олега
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Поздравляю с наступающим новым годом любимую жену Тамару и лапочку-дочку Викулю.
Желаю крепкого здоровья, отличного настроения, счастья и радости.
Папа и муж Вова
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Поздравление для Янушкевич Ольги :
Дорогая Олечка!
От всей души поздравляю с наступающим Новым 2017 годом! Желаю, чтобы каждый день года, что наступает, был доверху заполнен ярким солнечным светом, окутан теплотой и любовью близких, выкупан в счастье и здоровье, освещен искренними улыбками милых сердцу людей. А если и будут осадки, то только в виде подарков, достатка и радости!
от Семёновой Валерии
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Поздравление от Алины Коженковой
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