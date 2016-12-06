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31 декабря благовещенский пункт пропуска будет работать до 16 часов

31 декабря благовещенский пункт пропуска будет работать до 16 часов

Накануне Нового года, 31 декабря, пассажирское направление Благовещенского таможенного пункта пропуска работает до 16 часов. 1 января 2017 года – нерабочий день. Работа в обычном режиме возобновится со 2 января.

Решение об этом было принято по итогам координационного совета по вопросам работы пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации «Благовещенск».

Грузовое направление пункта пропуска 31 декабря будет работать дольше – до 17 часов. С 1 по 3 января, а также 7 января – нерабочие дни. Работа в обычном режиме возобновится с 8 января.

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#таможня

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