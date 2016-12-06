31 декабря благовещенский пункт пропуска будет работать до 16 часов

Накануне Нового года, 31 декабря, пассажирское направление Благовещенского таможенного пункта пропуска работает до 16 часов. 1 января 2017 года – нерабочий день. Работа в обычном режиме возобновится со 2 января.

Решение об этом было принято по итогам координационного совета по вопросам работы пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации «Благовещенск».

Грузовое направление пункта пропуска 31 декабря будет работать дольше – до 17 часов. С 1 по 3 января, а также 7 января – нерабочие дни. Работа в обычном режиме возобновится с 8 января.

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