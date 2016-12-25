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«Командир, падаем!»: расшифрован самописец разбившегося Ту-154

«Командир, падаем!»: расшифрован самописец разбившегося Ту-154
Фото: www.vesti.ru

Специалисты изучили состояние речевого бортового самописца с Ту-154 Министерства обороны РФ. Проблем при расшифровке не возникло. По словам источника, близкого к следствию пленка оказалась неповрежденной, сообщает «Лайф».

«Разговор прерывается на том, что один из пилотов восклицает: "Закрылки, с*ка!" А затем звучит крик: "Командир, падаем!"», – рассказал источник.

По его данным, второй самописец, параметрический, пока не доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил и когда начнётся его расшифровка, пока неизвестно.

Как пояснил Лайфу вице-президент Федерации любителей авиации, заслуженный лётчик-испытатель СССР Виктор Заболотский, в случае если у самолёта возникают проблемы с закрылками, он может стать неуправляемым.

«Получается, у одного крыла подъёмная сила большая, а у второго маленькая, естественно, самолёт будет переворачивать, – отметил он. – Если закрылки не убираются или убираются неравномерно, тогда возникают очень мощные кренящие моменты и управлять самолётом очень тяжело».

Расследование продолжается, и пока все звучащие версии являются предположительными.

Как сообщало Амур.инфо, Ту-154 Министерства обороны 25 декабря вылетел из Сочи в Сирию и упал в Чёрное море. На его борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа.

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#происшествия

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