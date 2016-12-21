Слабый снег: прогноз погоды в Амурской области на 28 декабря

Фото: vk.com

В среду, 28 декабря, в Амурской области ожидается переменно облачная погода, местами пройдёт слабый снег. Регион окажется во власти северо-западного ветра, на севере прогнозируемая скорость – от 3 до 8 метров в секунду, на юге – от 4 до 9 метров в секунду.

Температура воздуха в северных районах – от 18 до 23 градусов ниже нуля, местами похолодает до 30 градусов мороза. На юге будет 17–22 градуса со знаком минус.

В 6 часов утра в Благовещенске было –24 градуса. Юго-западный ветер дул с силой 1–3 метра в секунду. В течение дня в городе увеличится облачность, пройдёт слабый снег. Днём северо-западный ветер подует со скоростью 4–9 метров в секунду. Уличные термометры покажут –15…–17 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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