В Астрахани научились делать консервы из лягушек: обзор прессы

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В Благовещенске впервые приземлился тяжелый «Боинг-777»; в каких костюмах ходили на елку в детстве известные благовещенцы; «прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк задолжала банку 27 миллионов рублей – эти и другие не менее интересные новости включил в сегодняшний обзор его автор и ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

В «Амурской правде» сегодня рассказывают о президентском подарке, полученном 5-летней жительницей Благовещенска Викой Горбуновой.

Еще читатели узнают, зачем сотовые операторы выпускают платежные карты (и хотя ответ лежит на поверхности – чтобы платить – не торопитесь его произносить вслух, чтобы не попасть впросак,– сначала изучите материал).

Заодно стоит прочесть про секреты артистов, снимающихся в предновогодних программах Первого канала. Прочитав, можно понять, что не всегда надо верить глазам своим.

Еще пишут о том, что в Благовещенске впервые приземлился тяжелый «Боинг-777». Опытные читатели знают, что самолет так назван в честь известного напитка.

Вам статья

Кстати, о советском. С ностальгическими нотками в душе обозреватель прочитал большой материал, опубликованный в «АиФ» – в нем раскрывается правда о советских продуктах. Вы узнаете, почему в нашем детстве шоколад был вкуснее, колбаса ароматнее и тоже вкуснее, а шампанское более игристое и еще более вкусное (ну ладно, шампанское – это уже из позднего детства). «Думаете только потому, что в воспоминаниях всё кажется лучше? Нетушки! Просто всё делалось по ГОСТам, без ядовитых ароматизаторов, еще более ядовитых консервантов и прочего такого, что укорачивает жизнь», – замечает Павел Андреевич.

Напишут же такое

«Моя Мадонна» изучает тенденции «петуховых» лет – она пишет о том, чем были знаменательны годы Петуха в течение последнего столетия Например, в 1921 году в области было ограблено 5 680 хозяйств, угнано 907 лошадей. Зато был открыт народно-армейский университет. А 60-ю годами спустя – в 1981-м – было открыто движение по мосту через Зею. Изучив эти эпизоды, можно сделать вывод, чем нам грозит год наступающий.

Еще газета пишет о том, в каких костюмах ходили на елку в детстве ныне известные благовещенцы. Например, известный шоумен – мачо Владас Дедонис прыгал под елочкой зайчиком… «Представив нынешнего Владаса в этом наряде, по сию пору улыбаюсь», – делится Павел Андреевич.

Не пропусти

«Комсомольская правда» сегодня успокаивает всех тем, что не только мы вступаем в Новый год с долгами – в первых рядах должников шествуют известные люди, звезды шоу-бизнеса. Стране есть с кого брать пример. Так, Лев Лещенко всё никак не заплатит штраф в 8 000 рублей – нарушал ПДД. Судя по штрафу, хорошо нарушал! Баламут Панин вечно нарушает правила парковки. Нанарушал почти на 30 тысяч.

В лидерах числится Анастасия Заворотнюк. Няня всея России задолжала 27 миллионов рублей. Лет 10 назад такой нянечке можно было бы простить всё. Но сейчас она несколько подувяла, поэтому пусть платит, считает обозреватель.

Оп-паньки

Совершенно по-комсомольски комсомольская газета упоминает несколько раз слово «секс». В статье, посвященной 100-летию убийства Григория Распутина, говорится, что его роль в телесериале исполнил признанный секс-символ российского кино Владимир Машков.

Про то, что Дима Билан, которому вот-вот исполнилось 35 лет, является секс-символом, в газете не говорится, но зато здесь публикуется фото, где он обнимает дамочку с обнаженными аппетитными частями тела. Так что секс подразумевается. Даже если и не с Димой.

Еще в газете есть фото секс-символа советской эпохи Любови Орловой. С сексом, говорят, в то время была напряженка, но сексуальные фотографии уже были.

Да и комсомол к тому времени уже полноправно существовал…

На посошок

Напоследок Павел Савинкин решил порадовать читателей публикацией «Российской газеты», из которой читатели узнают, что в Астрахани начали делать консервы из лягушек. Материал называется «Деликатес из болота».

«Понимаю, что многие из вас сейчас находятся за столом, поэтому не буду портить вам аппетит своими догадками по поводу того, из чего будут делать консервы вслед за лягушками. Но заголовки могут звучать так: «Деликатес из норки». Или «Деликатес из всех щелей», – делится мнением Павел Савинкин и завершает сегодняшний обзор.

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#СМИ

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