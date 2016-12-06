Родителей в преддверии каникул попросили следить за детской безопасностью

Накануне школьных каникул работа по профилактике несчастных случаев на Забайкальской железной дороге получает приоритет самого высокого порядка. По данным экспертов, именно в свободные от уроков дни подростки расширяют территорию своих прогулок и игр на свежем воздухе, в том числе и за счёт мест, совершенно не подходящих для этого.

Промзоны и стройки, свалки и производственные объекты для юных любителей приключений в это время становятся особенно привлекательными. В этом же ряду стоит и железная дорога. И случается, что такое времяпрепровождение завершается весьма печально. Особенно страшно, когда дети в результате таких прогулок получают травмы или гибнут.

С начала года на Забайкальской железной дороге зарегистрировано 6 случаев травмирования несовершеннолетних в зоне движения поездов. Причём четыре подростка получили электротравмы. Один из них – 13-летний мальчик – скончался от полученных травм, двое других – подростки 13 и 15 лет – получили множественные ожоги и в тяжёлом состоянии были доставлены в больницы. «Родители, берегите своих детей! Чаще напоминайте им о правилах безопасности на транспорте. И никогда не пренебрегайте правилами сами. Подавайте детям положительный пример, тем самым вы сможете уберечь их от беды», – прокомментировали печальную статистику сотрудники пресс-службы Забайкальской железной дороги.

20 июня на станции Свободный четверо подростков делали селфи на железнодорожных путях на фоне движущегося поезда. Когда поезд подошел на опасно близкое расстояние, один из подростков – школьник 13-ти лет – не успел отскочить в сторону и был сбит. В итоге мальчик получил тяжёлую травму головы. Его приятели не пострадали.

Несчастий на железной дороге легко избежать, если проявлять элементарную осторожность и бдительность. Увы, дети часто забывают о простых правилах безопасности. Например, в последнее время участились случаи травмирования детей, слушающих музыку в наушниках. А ведь любимый хит на большой громкости или разговор по телефону отвлекает внимание, а порой просто заглушает звук поезда и сигналы локомотива, подаваемые машинистом.

Специалисты Забайкальской железной дороги считают проблему несчастных случаев одной из самых острых в сфере обеспечения личной безопасности жителей населённых пунктов, расположенных около магистрали. И конкретные действия по профилактике травматизма предпринимаются постоянно. Одних только лекций и бесед по разъяснению правил безопасности с начала 2016 года проведено более полутысячи, в школы Забайкальского края и Амурской области направлены фильм «Железная дорога – зона повышенной опасности» и 144 электронных версии буклета по правилам поведения на железной дороге.

Кроме того, в 2016 году на Забайкальской железной дороге велось строительство ограждений, монтировалось освещение пассажирских платформ, выполнялся ремонт и обновление пешеходных переходов и настилов, развешивались плакаты по правилам личной безопасности. В учебных заведениях, на вокзалах, в поездах распространились тематические информационные листовки, предостерегающие от несчастных случаев на путях и объектах железнодорожного транспорта.

В конце декабря и в январе железнодорожники усилят профилактическую работу, выявляя детей забредающих на железную дорогу без присмотра взрослых.

Однако мер, предпринимаемых только сотрудниками магистрали, недостаточно. В первую очередь, гарантом безопасности несовершеннолетних остаётся ответственное отношение их родителей. Детям нужно чаще объяснять, что железная дорога – зона повышенной опасности и игры на ней – это игры со смертью.

Партнёрский материал

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#жизнь #происшествия

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