Исчезли мыши: история Приамурья

В 2007 году в этот день СМИ писали о том, что в Благовещенске наблюдается дефицит мышей. «Мышей нет, остались только крысы», «Нет уже ни мышей, ни крыс», – такие ответы можно было получить в зоомагазинах областного центра. Резко выросли и цены на этих зверьков. Мышка была символом наступающего года, и горожане считали ее хорошим подарком.

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С 28 декабря 2010 года у жителей Благовещенска и близлежащих районов появилась возможность смотреть первые 8 телеканалов и слушать 3 радиостанции в «цифре». Амурский областной радиотелепередающий центр начал тестовое вещание первого цифрового эфирного мультиплекса. Вещание шло на 34-м телеканале, оно охватывает территорию, на которой проживало примерно 250 000 человек.

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28 декабря 1905 года в Благовещенске открылся съезд представителей амурского казачества. Он проработал до 23 января 1906 года и установил связь с местными революционными организациями, поддержал стачку служащих почтово-телеграфной конторы, принял решение о создании областного исполнительного комитета. Казаки отказались от выполнения полицейских обязанностей.

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28 декабря 1917 года комиссар Амурской области Н. Г. Кожевников объявил в приказе о сложении своих полномочий и передаче всех функций власти областной земской управе.

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28 декабря 1937 года президиум Благовещенского городского Совета принял обязательное постановление, касающееся борьбы с детской беспризорностью. В нём говорилось, что детям до 16 лет воспрещалось посещать зрелищные места после 20 часов, покупать спиртные напитки и табачные изделия и так далее.

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1971 год. Окончен 30-дневный рейс агитационно-пропагандистского поезда обкома КПСС. Поезд прошёл путь от станции Ерофей Павлович на западной границе области до самой её восточной точки – станции Ядрино. За это время агитколлектив побывал в 150 населённых пунктах. А бригада экскаватора «ЭШ-15/90» № 6 Северо-Восточного разреза, возглавляемая Ю. Д. Коневым, в этот день подвела итоги работы за год. Как оказалось, экскаваторщики за год добыли 5 миллионов тонн угля. Тем самым был установлен новый всесоюзный рекорд по этому классу машин.

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28 декабря 1979 года принята в строй действующих железная дорога Тында – Беркакит.

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28 декабря 2006 года в благовещенском детском саду № 67 случилось чрезвычайное происшествие. По неосторожности медработник уронил 10 градусников. В помещении, где это произошло, приборы зафиксировали превышение предельно-допустимой концентрации паров ртути в 30 раз. Из помещения эвакуировали 150 детей и закрыли садик до 9 января.

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Бывшие амурские чиновники, главные фигуранты так называемого «камчатского дела», получили условные сроки. 28 декабря 2009 года Благовещенский городской суд огласил приговор членам команды губернатора Николая Колесова, которые в 2007 году летали на Камчатку на арендованном самолёте на бюджетные средства.

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28 декабря 2010 года Заезжий мошенник обманул родителей школьников Талакана и Прогресса почти на 80 тысяч рублей. Он пообещал новогоднее представление, но, получив деньги, сразу же исчез. Свою рекламную кампанию гастролёр провёл через местную жительницу, которая свято верила, что получила настоящую работу.

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#жизнь #история

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