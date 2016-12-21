Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым из материковой России. Работы по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам РФ завершены. Протяжённость газопровода составляет почти 359 километров, сообщает ТАСС.

Запуск газопровода «Краснодарский край – Крым» позволит обеспечить бесперебойную подачу газа всем категориям потребителей на полуострове.

«Это ещё одно очень важное решение для развития Крыма на длительную перспективу. Имею в виду, что поступление российского магистрального газа на Крымский полуостров позволит нам создать совершенно новую обстановку с точки зрения развития всего экономического комплекса, развитие в социальной сфере Крыма и Севастополя», – сказал Путин на церемонии запуска газопровода.

Российский лидер поздравил с этим событием жителей полуострова, рабочих и всех, кто принимал участие в строительстве газопровода.

По словам Путина, на базе поступающего газа на полуострове в 2017–2018 году будут построены две электростанции мощностью по 470 мегаватт, которые закроют текущие потребности полуострова в электроэнергии. Также, по словам президента, за четыре года в Крыму должно быть построено и реконструировано 70 километров магистральных газопроводов и 2,5 тысячи километра межпоселковых газопроводов и восемь газоперекачивающих станций.

Путин указал на необходимость развивать инфраструктуру в Крыму согласно планам и в установленные сроки. «Мы вместе с региональными властями, муниципальными, с федеральными органами власти сделаем всё для того, чтобы газ дошёл до конечного потребителя как можно быстрее», – сказал глава государства.

В церемонии пуска в режиме видеоконференции с Крымом приняли участие из Москвы глава Республики Крым Сергей Аксёнов и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, из Симферополя – гендиректор ГУП «Черноморнефтегаз» Игорь Шабанов.

Общая протяжённость газопровода составляет 358,7 километра, включая двухниточный переход через озеро Тузла и Керченский пролив, а также газопровод-отвод на Симферополь протяжённостью 27,3 километра. Проект был реализован компанией «Стройгазмонтаж».

О завершении работ по присоединению крымской газотранспортной инфраструктуры Путин сообщил на большой пресс-конференции 23 декабря. Он отметил, что на пике энергонагрузок зимой Крым потребляет 1,2-1,3 тысячи мегаватт электроэнергии. Ранее 800 мегаватт из них обеспечивалось подачей электроэнергии с Украины. В настоящее время собственная генерация составляет 1–1,1 тысячи мегаватт, а вместе с передвижными электростанциями – 1,3 тысячи мегаватт.

После того как в Крым начнутся поставки газа, на полуострове также начнётся строительство двух электростанций мощностью 470 мегаватт каждая. В итоге, отметил российский лидер, общая генерация в Крыму составит порядка 2 тысяч мегаватт.

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#российская власть #энергетика

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