Осуждённые Возжаевской колонии вырезали Волка из «Ну, погоди!»
В Белогорске центр содействия семейному устройству «Радуга» посетили заместитель начальника исправительной колонии № 2 Владимир Анискин и сотрудники учреждения. Гости поздравили детей подшефного центра с наступающими праздниками и вручили им подарки, сделанные осуждёнными, – мягкие игрушки, носки и варежки.
Кроме того, сотрудники подарили изготовленную в центре трудовой адаптации исправительного учреждения фигуру героя известного мультфильма. Полутораметровый деревянный Волк из «Ну, погоди!» будет установлен на территории Белогорского центра «Радуга».
В следующем году пару деревянному Волку составит Заяц.
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