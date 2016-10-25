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Осуждённые Возжаевской колонии вырезали Волка из «Ну, погоди!»

Осуждённые Возжаевской колонии вырезали Волка из «Ну, погоди!»
Фото: УФСИН России по Амурской области

В Белогорске центр содействия семейному устройству «Радуга» посетили заместитель начальника исправительной колонии № 2 Владимир Анискин и сотрудники учреждения. Гости поздравили детей подшефного центра с наступающими праздниками и вручили им подарки, сделанные осуждёнными, – мягкие игрушки, носки и варежки.

Кроме того, сотрудники подарили изготовленную в центре трудовой адаптации исправительного учреждения фигуру героя известного мультфильма. Полутораметровый деревянный Волк из «Ну, погоди!» будет установлен на территории Белогорского центра «Радуга».

В следующем году пару деревянному Волку составит Заяц.

Просмотров всего: 263

#жизнь

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    48 минут назад

    "Зажмурили" Серого...

  • full

    full
    8 минут назад

    Дык и чо - в Ну Погоди теперь волка нет?

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