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Прокуратура заставила благовещенского бизнесмена рассчитаться с девочкой-продавцом

Прокуратура заставила благовещенского бизнесмена рассчитаться с девочкой-продавцом
Фото: r.zbp.ru

В Благовещенске в результате принятых мер прокурорского реагирования несовершеннолетней была выплачена задолженность на заработной плате. В июне текущего года девушка работала продавцом у одного из индивидуальных предпринимателей. Юную работницу обманули, не выплатив обещанное.Родители девушки обратились в прокуратуру.

Отработав месяц, в июле продавец сообщила работодателю об окончании работы за две недели. Однако предприниматель так и не отдал ей деньги – 7 600 рублей.

В связи с выявленными нарушениями законодательства прокурор Благовещенска направил в суд иск о взыскании с индивидуального предпринимателя невыплаченной заработной платы. В ходе рассмотрения дела бизнесмен добровольно вернул девушке заработанные ею деньги.

В связи с добровольным удовлетворением требований прокурора производство по иску прекращено, сообщает прокуратура Амурской области.

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#закон #торговля

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Комментарии
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  • 55

    55
    14 минут назад

    Амур.Инфо, поправьте опечатку в первом предложении: "... задолженность на заработной плате".

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