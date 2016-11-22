В Зейской больнице выделили кабинет, где пациенты могут читать свою медкарту

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В центральной районной больнице города Зея рассказали, как пациент может узнать информацию о своём здоровье. Как сообщало ИА «Амур.инфо», с 27 ноября человек сможет ознакомиться со своей медицинской документацией только в медучреждении – больнице или поликлинике. О том, как решение минздрава работает на практике, «Зейскому вестнику» рассказала заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности Анна Кочеткова.

– Анна Алексеевна, уже существующее на этот счёт федеральное законодательство говорит о том, что пациент имеет право ознакомиться со своей медицинской документацией, а также попросить сделать заверенные копии. Так в чём же новизна дополнения?

– Особой новизны нет. Согласно приказу в поликлиниках и больницах теперь выделен кабинет для ознакомления пациентов с медкартами и историями болезни. Кроме того, при посещении поликлиники после приёма человек имеет право прочитать, что записал врач в его амбулаторной карте.

– Бывают ситуации, когда необходимо посмотреть результаты анализов, чтобы уточнить диагноз, получить второе мнение в частной клинике или в медицинском центре. Может ли больной получить на руки свою медкарту?

– Нет. Пациент не может выносить документы за пределы медицинского учреждения, он имеет право на ознакомление со своей картой или историей болезни.

– В какой срок медицинские документы, их копии или выписки должны быть представлены по заявлению пациента?

– Конкретно закон это не устанавливает, а потому документы должны быть предоставлены в разумный срок. Через два-три дня требование пациента будет удовлетворено.

За последнее время жалоб, касающихся получения выписок из амбулаторных карт, в Зейской больнице не зарегистрировано. Порядок ознакомления с документами для пациентов ранее определялся руководством конкретного медучреждения, и никаких проблем не возникало.

Согласно приказу амурского минздрава, в Зейской больнице и её филиалах организованы помещения для ознакомления с медицинской документацией, будут вестись учётные документы: журнал предварительной записи и журнал учёта работы кабинетов. Чтобы получить свою медкарту, пациенту придётся составить письменный запрос на имя главврача, указать свои личные данные и период, за который необходимы сведения.

Медицинские документы принадлежат медучреждениям, но содержится в них личная информация пациентов. Дополнение к федеральному закону в таком виде, как оно вышло, порождает ряд вопросов. Например, не прописано, можно ли во время ознакомления в кабинете делать фотокопирование медицинской карты или истории болезни.

Говорится, что ознакомиться с документами, отражающими состояние здоровья пациента, может только он сам либо его законный представитель. То есть амбулаторную карту, кроме самого пациента, могут выдать родителям несовершеннолетних детей, опекунам и попечителям недееспособных или частично недееспособных граждан. Представителей больного по доверенности к информации не допускают. Возникает вопрос: как быть, когда пациент находится в очень тяжёлом состоянии и нужно, чтобы родственник (не являющийся родителем, опекуном, попечителем) посмотрел важную информацию в истории болезни.

Возникали ли трудности при желании ознакомиться с записями в своей медкарте, корреспондент «ЗВ» спросил у пациентов, стоящих в очереди в регистратуру взрослой поликлиники. Как показал опрос – проблем нет.

«А кто не даёт знакомиться? Я на приём прихожу, врач записывает, а я при желании всё могу посмотреть. Это не проблема, проблема в том, что люди не могут к некоторым врачам на приём попасть. Лечить некому – вот это беда», – подытожил пациент.

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#здоровье #Зея

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