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27декабря
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Сегодня, 19:18 14

В Якутии вахтовики на «Уралах» задавили медведя

В Интернете опубликовали видео, на котором запечатлена гибель медведя под колёсами «Урала». Как сообщает издание News.Ykt.Ru, в грузовике находились вахтовики. После публикации видеозаписи издевательств над зверем в региональном управлении МВД и в министерстве охраны природы Якутии начали проверки.

На кадрах, снятых на камеру мобильного телефона, видно, как водитель «Урала» несколько раз переезжает медведя, но зверь не сдаётся. К машине подъезжает второй «Урал» и прижимает медведя к земле; он отчаянно пытается выбраться из-под колёс. В этот момент один из вахтовиков пытается проткнуть железным прутом голову животного.

Внимание! Видео содержит сцены жестокого обращения. Если это для вас неприемлемо, просим воздержаться от просмотра материала.

«В действиях данных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, совершённое группой лиц, по предварительному сговору или организованной группой"», – сообщает министерство охраны природы республики Саха (Якутия). Собранные материалы переданы МВД по республике для проведения проверки в порядке статей 144 и 145 УПК РФ. Виновным может грозить лишение свободы.

Просмотров всего: 590

#криминал #природа #происшествия

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Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • Ксаныч

    Ксаныч
    2 часа назад

    Твари конченные.Вахтовиков да Уралом.

  • Sapsanische

    Sapsanische
    2 часа назад

    Виновные ОБЯЗАНЫ понести реальное наказание. В противном случае, бездействие органов будет выглядеть как одобрение преступных действий отморзков.

  • гусеница

    гусеница
    2 часа назад

    За такое надо давать реальный срок! Отморозки ​.....

    С уважением

  • Мелисса

    Мелисса
    2 часа назад

    Вот же выродки..

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    странно..шатун или с берлоги подняли?

  • Джоник

    Джоник
    1 час назад

    Если дело дойдет до суда будут там мычать, что-нибудь слезливое, раскаиваться и как всегда отделаются максимум увольнением с работы и штрафом.

  • Оксана Борисовна

    Оксана Борисовна
    57 минут назад

    догнать мишку, а потом ездить по ему туда-сюда... жуть

  • Саша028

    Саша028
    42 минуты назад

    Ублюдки невменяемые... На кол вахтовиков!!!

  • Adolf

    Adolf
    38 минут назад

    Саша028

    Ублюдки невменяемые... На кол вахтовиков!!!



    всех?

  • Саша028

    Саша028
    17 минут назад

    Зачем всех?! Только тех, кто к этому причастен.

  • ришат рашида брат

    ришат рашида брат
    14 минут назад

    Конченные твари а если это был ШАМАН ой беду на себя накличат ...

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    6 минут назад

    ришат рашида брат

    Конченные твари а если это был ШАМАН ой беду на себя накличат ...



    А если это был шатун? Нормальные медведи по берлогам дрыхнут, а этому чем-то питаться надо, может и вахтовиком закусить. Надо ждать что бы шатун убил человека? Жалельщики.Тьфу!

  • SSk

    SSk
    5 минут назад

    возможно шатун вышел на них, не уверен что они бы стали просто так будить с берлоги и давить его по лесу.

  • SSk

    SSk
    5 минут назад

    возможно шатун вышел на них, не уверен что они бы стали просто так будить с берлоги и давить его по лесу.

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