В Якутии вахтовики на «Уралах» задавили медведя

В Интернете опубликовали видео, на котором запечатлена гибель медведя под колёсами «Урала». Как сообщает издание News.Ykt.Ru, в грузовике находились вахтовики. После публикации видеозаписи издевательств над зверем в региональном управлении МВД и в министерстве охраны природы Якутии начали проверки.

На кадрах, снятых на камеру мобильного телефона, видно, как водитель «Урала» несколько раз переезжает медведя, но зверь не сдаётся. К машине подъезжает второй «Урал» и прижимает медведя к земле; он отчаянно пытается выбраться из-под колёс. В этот момент один из вахтовиков пытается проткнуть железным прутом голову животного.

Внимание! Видео содержит сцены жестокого обращения. Если это для вас неприемлемо, просим воздержаться от просмотра материала.

«В действиях данных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, совершённое группой лиц, по предварительному сговору или организованной группой"», – сообщает министерство охраны природы республики Саха (Якутия). Собранные материалы переданы МВД по республике для проведения проверки в порядке статей 144 и 145 УПК РФ. Виновным может грозить лишение свободы.

Просмотров всего: 590

#криминал #природа #происшествия

распечатать