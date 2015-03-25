Обманутые дольщики компаний «Регион», «НЭП» и «Горизонт» не исключают возможность голодовки

Обещанного три года ждут: дольщики строительных компаний «Регион», «НЭП» и «Горизонт» уже несколько лет мечтают о собственных квартирах. Строительные компании не закончили строительство. Деньги дольщикам не вернули. Но предложили поднатужиться – мол, сложитесь ещё раз и достройте квартиры сами.

«Почему никакие меры не принимаются и что мы можем предпринять для того, чтобы достроить эти дома? Мне говорили, что у нас есть гарантия, что наши дома достроятся», – возмущается дольщица на собрании. Дольщики строительной компании «Регион» называют себя забытыми всеми. Светлана Осипова – одна из них. В 2012 году она решила приобрести квартиру для своих детей, их у женщины трое. Светлана Осипова заключила договор на долевое строительство с компанией «Регион». Сразу же вложила всю сумму – более полутора миллионов рублей. Только вот квартиру в Чигирях дольщица не получила до сих пор.

Дом вводили в эксплуатацию в прошлом, 2015 году, и почти сразу же через суд отменили ввод, не дав людям заселиться. Строительную компанию через суд требуют признать банкротом. А дольщики пытаются добиться своего. «Я несколько раз приходила в министерство строительства, нам гарантировали, что дом достроится, что нас не бросят, что у него есть участки, которые пойдут на продажу и за счёт этих средств дольщикам выплатят долги и дома достроят. В итоге нас просто бросили на произвол судьбы», – говорит Светлана Осипова.

Сейчас квартир от «Региона» ждут 11 человек. Остальные дольщики расторгли договор через суд. За свою квартиру продолжает бороться и Игорь Колесников. Периодически он вместе с другими дольщиками и конкурсным управляющим собираются, чтобы решить проблему с жильём. Сейчас им предлагают создать жилищно-строительный кооператив и достроить дом в Чигирях самостоятельно. Такое предложение может дольщикам дорогого стоить – более миллиона рублей на каждого. Примерно столько же, сколько они уже вложили в строительство. Но есть и другой вариант: «Если мы ЖСК не создаём, не берём всё на себя, то есть не достраиваем дом, то всё это распродаём и делим», – предложили на собрании участников долевого строительства.

«Свои обязательства по договору я выполнил. Сразу отдал всю сумму, все 100 %. У меня нормальное желание – получить своё имущество, за которое я заплатил. Причём я заплатил в полном объёме. Почему я сейчас должен ещё что-то доплачивать?» – спрашивает Игорь Колесников.

А вот некоторые дольщики строительной компании «Новый экономический проект» жилищно-строительный кооператив всё-таки создали. Но за два года дома в Чигирях достроить им так и не удалось. То не было разрешения на строительство, то были проблемы с проектно-сметной документацией. Потом ждали инвестора, но он так и не нашёлся. А в июле прошлого года «НЭП» признали банкротом. Некоторые из дольщиков в ожидании собственного жилья ютятся на съёмных «квадратах». Зоя Милосердова в долевоё строительство пришла в 2012 году. Тогда именно компания «НЭП» вызвала доверие. Я сначала в "Горизонт" пошла, как говорится, по Сеньке и шапка. Выгодные условия были. Они давали льготу, процент снизили, и малобюджетные, хоть и деревянные», – вспоминает Зоя Милосердова.

В «Горизонте» ситуация оказалась не лучше. Строительная компания так и не сдала в эксплуатацию дома, построенные в Чигирях. А в 2014 году фирму и вовсе признали банкротом. Тем не менее, дольщики продолжают бороться за своё жильё, ходить на собрания и готовы принимать крайние меры.

«Ждали сегодня Дмитрия Тетенькина, но он не пришёл. В очередной раз нас кинуло государство. Ждём, думаем, что они нам помогут, но пока никто не приходит, никто не помогает. Наверное, будем устраивать голодовку. Будем голодать и ждать помощи от государства. Больше надежды никакой нет», – уверена дольщица «Горизонта» Наталья Барзак.

Одни хотят наконец-то достроить дома, а другие – вернуть обратно деньги и купить квартиру в другом месте. Когда и чем закончится эта история, никому не известно.

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